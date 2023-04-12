Пасха в Томске. Где заказать классические и необычные десерты на праздник

В предстоящее воскресенье, 16 апреля, празднуется Пасха. Собрали 10 заведений, которые предлагают под заказ как классические, так и более нестандартные варианты праздничных десертов. В нашем обзоре расскажем, где найти пасхальные куличи с с вяленой клюквой и золотым изюмом, милых зайцев из имбирного печенья и сладкие яйца из бисквита на белом шоколаде со сливочным кремом.

Буланже

Кофейня подготовила такие классические варианты — кексы с белком и помадкой, творожная пасха и набор капкейков. Есть также и более необычные десерты — пирожное в форме яйца, солодовые пряники в форме зайчиков и сметанный торт.

Кухтерин

Ресторан сибирской кухни предлагает томичам авторские десерты от шеф-кондитера — куличи с вяленой клюквой и золотым изюмом; пасху с цельным орехом, фисташковой пастой и вяленой клюквой и торт «Птичье молоко» по рецептуре знаменитой томской фабрики. Среди вариантов для детей — шоколадные яйца с фундуком и большое яйцо из белого шоколада с драже.

Важное: заказы принимаются до 14 апреля.

Куличи Фото: ресторан «Кухтерин»

Торта

В Torta можно найти куличи разных размеров из кексового теста на основе йогурта с добавлением изюма, цедры апельсина и лимона. Украшены десерты меренгой и зайцем из имбирного печенья. Кроме того, можно заказать кулич с жидкой начинкой в центре на основе заварного крема с меренгой и фиалкой. Есть здесь и безглютеновые безлактозные варианты. В точке на ул. Гоголя, 55 куличи имеются в свободной продаже.

СчастьЕсть

В специальном меню кафе — творожная пасха с курагой и цитрусовой цедрой, украшенная свежей клубникой и бельгийским шоколадом; куличи — с зайцем; с голубикой и фиалкой; безглютеновые. Все это доступно под заказ.

Творожная пасха «СчастьЕсть» Фото: кафе

Klaus Cafe

В пасхальной коллекции одной из старейших кафе-кондитерских Томска — куличи разных размеров, куб-кулич из кексового теста, творожные пасхи с самими разными начинками — карамелью, шоколадом, орехами, с абрикосовой начинкой, с маком, вишней. Вносят разнообразие в классическое меню — штрицели (сдобные батоны со сладкой начинкой — прим. ред.) с маком и вишней или же с шоколадно-карамельной начинкой. Завершает праздничное предложение пасхальный венок из кексов.

Сыроварня

Ресторан предлагает паски из рикотты с грецким орехом, апельсином и сухофруктами и большие куличи с добавлением сухофруктов, цедры лимона и апельсина.

Важное: предзаказ можно оформить только до 13 апреля.

Куличи с сухофруктами Фото: ресторан «Сыроварня»

А мы тут плюшками балуемся

Кафе-кондитерская приготовила для своих гостей всего три варианты куличей, зато каких! Первый вариант — с изюмом, апельсиновыми цукатами, вишней с ароматом рома и нежной начинкой из цитрусового крема. Второй — с изюмом, апельсиновыми цукатами и грецким орехом с ароматом рома. Оба оформлены итальянской меренгой, шоколадным гнездом и арахисом в глазури. В составе третьего кулича — три вида бельгийского шоколада с ароматом кофе. В его украшении задействован миндальный крем и лепестки миндаля.



Важное: заказы принимаются до 16 апреля.

Багет-Омлет

Интересные предложения для пасхального стола мы нашли в кафе «Багет-Омлет». Здесь заказать к праздничному столу предлагается куличи — с замоченной в апельсиновом ликёре вишней, с ореховой начинкой из миндаля, фундука, арахиса, корицы и сахара. А еще тут есть панеттоне — итальянский пористый и ароматный кулич с добавлением апельсиновых цукатов и кураги.

Но можно найти в меню и более привычные варианты — творожную заварную пасху с добавлением цукат апельсина и смеси орехов, а также с орехами, курагой и вяленой клюквой. Все перечисленные десерты красиво украшены сверху.

Кулич Фото: кафе «Багет-Омлет»

Sweet Concept

Пасхальную коллекцию в Sweet Concept можно назвать одной из самых красивых. Все десерты украшены в стиле гжель. Заказать здесь можно пасхальных курочек из молочного и белого шоколада с наполнением из ассорти драже Jelly Belly; керамический горшочек с пасхальными яйцами, который состоит из карамельного бисквита, хрустящего слоя с бельгийской вафлей и пралине кофе, крема на основе карамели, начинкой крем-брюле и кофейного мусса; вязанную корзинку из венского бисквита, пропитанного пуншем с клубникой и лимоном, хрустящим слоем, клубнично-малиновым джемом вкусом цветочной воды, ванильной намелакой с амаретто и цветком апельсина, муссом на белом шоколаде с соком лимона.

Из привычных вариантов — пасхальные яйца с необычными начинками, творожные пасхи и сдобные куличи, в том числе и в итальянском стиле.

Pumpkin

В милейшей кондитерской можно заказать традиционные куличи с апельсиновыми цукатами и сушёной клюквой и шапочкой из меренги, лимонный кекс и тематический мини-торт. А можно выбрать и пасхальный набор, в его составе гнездо из воздушной булочки, в нем лежат сладкие яйца из бисквита на белом шоколаде со сливочным кремом, внутри них «желток» из манго и маракуйи. Сверху десерт покрыт белым шоколадом.

Тематический мини-торт Фото: кондитерская Pumpkin

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