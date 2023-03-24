Завод крупнопанельного домостроения ТДСК планирует увеличить инвестиции в модернизацию производства

24 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Завод крупнопанельного домостроения Томской домостроительной компании (ТДСК) планирует наращивать объем модернизации производства. Это связано с введением новой серии домов и «требованиями времени».

Как сообщила на прошедшей накануне встрече руководитель пресс-службы ТДСК Людмила Эсаулова, по итогам 2022 года предприятие произвело 260 тыс. кубометров продукции из железобетона и тротуарной плитки. В 2023 году ЗКПД ТДСК планирует выпустить 200 тыс. кубометров изделий.

Директора завода крупнопанельного домостроения Томской домостроительной компании Николай Ефремов Фото: Серафима Кузина

По словам директора завода Николая Ефремова, предприятие способно выпускать до 400 тыс. кубометров продукции в год, однако сейчас такого спроса на неё нет. Беспокоит и обострившаяся конкуренция — иногородние строители завозят железобетон из Новосибирской области, даже в тех случаях, когда это экономически невыгодно:

— Мы везем в Кемерово, Новосибирск наше жилье, они везут сюда, — отметил Николай Ефремов. — Тот же микрорайон „Войков“, когда я предлагал им железобетон, они отказались. Мы узнали стоимость их продукции: отпускная цена куба в комплекте железобетона — 26 тыс. рублей, наша — 19 тыс. рублей. Какие основания должны быть у застройщика, чтобы отказаться от более дешевой продукции? С Новосибирска еще надо привести, а это удорожит её примерно до 30 тыс. рублей.

Тем не менее, руководство завода отмечает, что уже сейчас есть понимание, что план будет смещен в пользу увеличения объемов. Общий доход предприятия за прошлый год составил 5 млрд рублей.

На заводе Фото: Серафима Кузина

В доле производства завода корпоративный заказ составил 45%, остальные 55% пришлись на выполнение сторонних заказов, в том числе для компаний «Роснефть», «Транснефть», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз» и СИБУР. Больше всего на ЗКПД ТДСК производили деталей для жилищного строительства — 42%. 18% пришлось на утяжелители для нефте- и газопроводов, 12% на детали для дорожного строительства. Также здесь производили плиты перекрытий, используемые в кирпичном домостроении, сваи и детали социальных объектов.

— В плановом задании 2023 года мы видим практически двукратный рост производства бетона. Также производится арматура, здесь тоже намечен рост, — отметила Людмила Эсаулова.

По ее словам, в 2022 году в модернизацию производства было вложено порядка 150 млн рублей. В 2023 году по плану на эти цели будет направлено 190 млн рублей.

— Сейчас на заводе идет освоение новой серии для крупнопанельного домостроения. Для этого требуются нововведения в производства. Эту серию мы начинаем внедрять в стройки на Супервостоке — один из обновленных домов там уже заложен. Соответственно, запущено оборудование для производства лестничных маршей, — отметил Николай Ефремов. — Если раньше планировки квартир были однотипные, то сегодня у людей требования такие — они уже не хотят жить в квартирах однотипных. Плюс требования времени — пожарные, санэпидестанция, требуется менять планировки. Для этого надо менять сами изделия. И тут без модернизации мы ничего не сделаем. Это основная причина, почему мы пошли на закупку импортного оборудования.

Фото: Серафима Кузина

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