Томичам покажут фильм о «назинской трагедии»

Томский Обзор / Фото: 22 февраля 2023 // Фото: nkvdmuseum.ru

В воскресенье, 26 февраля, в томском музее «Следственная тюрьма НКВД» состоится показ документального фильма «Остров. История одного людоедства», посвященного «назинской трагедии». Ленту представит её режиссер Денис Бевз.

«Люди, что-то слышавшие о «назинской трагедии», скорее всего, вспомнят про факты людоедства. На самом деле, те ужасы, что творились на острове, были лишь эпизодом в огромной трагедии массовых репрессий 1933 года. Людоедство, в иносказательном и фактическом смысле этого слова, совершали разные люди при разных обстоятельствах. Большинство из них творили зло буднично, не задумываясь или не желая задумываться о последствиях. Одни разрабатывали безумную операцию, другие выполняли абсурдный план, третьи пытались переложить ответственность на других…», — отмечают организаторы добавляя, что «запредельное зло, о котором рассказывается в фильме, — зло коллективное.

При создании фильма его авторы столкнулись с историями потомков, которые уверены в том, что их предки погибли на острове. Однако многие детали в их рассказах не сходятся.

«Назинский остров» стал именем нарицательным, вобрав в себя судьбу других безвестных островов, пересылок, лагпунктов, подкомандировок.

Показ пройдет в музее "Следственная тюрьма НКВД" по адресу пр. Ленина, 44. Начало в 14.00. Зарегистрировать на мероприятие можно здесь.

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