18+
18+
РЕКЛАМА

Введение должности главного архитектора Томской области преждевременно — замгубернатора

Власть, Томские новости, архитектор уголовные дела строительство Введение должности главного архитектора Томской области преждевременно — замгубернатора

Заместитель губернатора Томской области Николай Руппель считает, что вводить должность главного архитектора региона нет необходимости до закрепления его функций федеральными законами, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Вопрос о введении института главных архитекторов на уровне Томской области и муниципальных образований полагаю преждевременным до закрепления на федеральном законодательном уровне компетенции главного архитектора, его полномочий и ответственности», — сообщил Руппель.

Он также отметил, что существует проблема кадрового обеспечения института главных архитекторов, в первую очередь это касается муниципальных образований.

Вместе с тем, в октябре прошлого года губернатор Томской области Владимир Мазур отмечал, что отсутствие главного архитектора в регионе мешает выстроить четкую градостроительную политику.

«Иметь главного архитектора — мечта любого региона. Сегодня страна испытывает затруднение в этом. Мы не нашли ни в городе, ни в округе людей, которые могли бы взять на себя такую важную функцию. Но мы над этим работаем, думаю, что главный архитектор будет», — говорил глава региона.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в Томской области была учреждена должность главного архитектора — ее занимал заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто, совмещая два поста.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске установили информационные таблички на домах с арт-консервацией

9 февраля 2023
Томские новости

Стабильно лучшие: Томский филиал АО «ССК» отметил день основания компании

9 февраля 2023
Томские новости

С февраля стоимость проезда в томских маршрутках вырастет до 27 рублей

30 января 2023
Томские новости

Томичей приглашают отметить Масленицу полетами на метле и турниром по зимнему волейболу

16 февраля 2023
Томские новости

Молодых писателей Томска приглашают разработать курс для литературной студии

24 января 2023
Томские новости

Томичи получили более 220 млн рублей через сервис «Деньги до зарплаты»

16 февраля 2023
Томские новости

«Томскдорстрой» продолжит ремонтировать дороги в Северске

1 февраля 2023
Томские новости

В Колпашево модернизировали мобильную связь

31 января 2023
Томские новости

Более 20 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

22 января 2023