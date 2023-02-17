Введение должности главного архитектора Томской области преждевременно — замгубернатора

17 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Заместитель губернатора Томской области Николай Руппель считает, что вводить должность главного архитектора региона нет необходимости до закрепления его функций федеральными законами, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Вопрос о введении института главных архитекторов на уровне Томской области и муниципальных образований полагаю преждевременным до закрепления на федеральном законодательном уровне компетенции главного архитектора, его полномочий и ответственности», — сообщил Руппель.

Он также отметил, что существует проблема кадрового обеспечения института главных архитекторов, в первую очередь это касается муниципальных образований.

Вместе с тем, в октябре прошлого года губернатор Томской области Владимир Мазур отмечал, что отсутствие главного архитектора в регионе мешает выстроить четкую градостроительную политику.

«Иметь главного архитектора — мечта любого региона. Сегодня страна испытывает затруднение в этом. Мы не нашли ни в городе, ни в округе людей, которые могли бы взять на себя такую важную функцию. Но мы над этим работаем, думаю, что главный архитектор будет», — говорил глава региона.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в Томской области была учреждена должность главного архитектора — ее занимал заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто, совмещая два поста.

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