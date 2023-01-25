В томском вузе нашли старые фотографии студентов начала XX века

25 января 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба Томского политехнического университета

В Томском политехническом университете нашли 13 старых фотографий, на которых изображены студенты университета начала XX века. Обнаружились карточки вовремя передачи личных дел сотрудников и студентов в Государственный архив Томской области, сообщает пресс-служба вуза.

Найденные специалистами фотографии Фото: пресс-служба Томского политехнического университета

Специалисты вуза задались вопросам установления личности изображенных на фото студентов и составили легенду.

— Легенда для сотрудников музея — это сбор информации о наименовании, происхождении, бытовании, времени изготовления, способах употребления, историческом и мемориальном значении предмета и так далее. Было установлено, что эти карточки, скорее всего, находились в личных делах абитуриентов, поступавших в Томский технологический институт (ныне ТПУ). Большинство из них относятся к дореволюционному периоду, лишь одно фото датировано 1920 годом, — рассказала специалист по экспозиционной и выставочной деятельности отдела культурного наследия и работы с сообществом Светлана Григорьева.

Фотокарточка одного из студентов вуза Фото: пресс-служба Томского политехнического университета

Все фотографии подписаны чернилами и имеют, различные клейма, штампы и другие знаки. Как удалось выяснить сотрудникам ТПУ, среди абитуриентов трое томичей, остальные предположительно из Твери, Иркутска, Омска, Екатеринбурга, Варшавы.

— В сборниках «Список студентов и посторонних слушателей Томского Технологического Института Императора Николая II» за разные учебные годы среди студентов ТТИ удалось найти девятерых. Они обучались на механическом и инженерно-строительном отделениях. К сожалению, выяснить, окончили ли все студенты институт, не удалось. Известно лишь о двоих — Черепанове Петре Васильевиче и Фенигштейне Вольфе Гершевиче, — добавила Светлана Григорьева.

Студенты ТТИ начала XX века Фото: пресс-служба Томского политехнического университета

Последний, кстати, перед поступлением в томский вуз окончил Варшавское коммерческое училище в 1907 году и тогда же поступил в ТТИ. Из Томского технологического института Вольф Фенигштейн выпустился в 1914 году. По словам специалистов, дальнейшая его судьба неизвестна.

По Петру Черепанову специалистам удалось найти чуть больше информации. Он окончил Благовещенскую гимназию в Забайкальской области в 1905 году, после чего сразу поступил на механическое отделение ТТИ. Закончил вуз Петр в 1912 году. После работал инженером для технических занятий в службе тяги на Сибирской железной дороге в Томске.

В центре — Петр Черепанов, студент ТТИ Фото: пресс-служба Томского политехнического университета

Среди найденных фото нашелся и снимок Ивана Бобарыкова — сына российского и советского ученого-механика, специалиста в области сопротивления материалов и деталей машин, педагога, организатора науки и образования, директора (1916–1917 годы) и ректора (1917–1919 годы) Томского технологического института Ивана Бобарыкова (1869 — 1928). Специалисты установили, что Иван Бобарыков-младший окончил Томскую частную гимназию, а в 1916 году поступил на инженерно-строительное отделение ТТИ. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Все найденные фотографии пополнят фонды комплекса музеев ТПУ, но сначала пройдут первичный учет и обработку.

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