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Томский фестиваль «мУкА. Склады искусства» вошел в шорт-лист премии «Серебряный Лучник» — Сибирь

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XIII Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь объявила шорт-лист. Его участниками стали коммуникационные проекты из Барнаула, Иркутска, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Омска и Томска, сообщают организаторы.

Томский фестиваль «мУкА. Склады искусства» вошел в число претендентов в номинации «Развитие и продвижение территорий». Конкуренцию в этой категории ему составят международный научно-популярный фестиваль «Динотерра», КБ «Энгиро» (Новосибирск) и «Сказки в городе», STARTER (Омск).

Экспертное жюри во главе с директором департамента общественных связей «Норникеля» Татьяной Смирновой определит победителей по итогам публичных презентаций проектов 4 февраля. Обладатель Гран-при регионального конкурса войдет в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник», а 10 проектов будут рекомендованы к участию в федеральном конкурсе без внесения регистрационного взноса.

«Как эксперт Национальной премии „Серебряный Лучник“, я всякий раз обращала внимание на конкурсные проекты из регионов. Пожалуй, проекты из Сибири по оригинальности идей, продуманности смыслов и красоте реализации не уступают федеральным кампаниям. Зачастую они более смелые, их отличают свежий взгляд на инструментарий и неординарные решения. Я буду рада оценивать сибирскую премию и жду в конкурсе именно такие проекты», — отметила Татьяна Смирнова.

Шорт-лист XII Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь

Номинация «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты» (здесь и далее проекты в алфавитном порядке)

Номинация «Корпоративные коммуникации»

Номинация «Маркетинговые коммуникации»

Номинация «Коммуникации в благотворительности»

Номинация «Продвижение государственных и общественных программ»

Номинация «Развитие и продвижение территорий»

Кроме того, определился и короткий список номинации «Мастер». За кандидатов, номинированных членами жюри за личный вклад в развитие коммуникационной отрасли в Сибири, голосовали на сайте премии онлайн-пользователи. Из 16 участников лонг-листа в шорт-лист вошли три специалиста по коммуникациям.

Победитель в номинации «Мастер» будет объявлен на церемонии награждения региональной премии «Серебряный Лучник» — Сибирь, которая пройдет 4 февраля в Новосибирске в банкет-холле «Парадиз». Генеральным партнером премии выступает ГМК «Норильский никель». Стратегический партнер — сеть магазинов «Магнит». Оператор премии — коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь». Информационный партнер премии — интернет-издание «Томский Обзор».

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