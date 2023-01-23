Томский фестиваль «мУкА. Склады искусства» вошел в шорт-лист премии «Серебряный Лучник» — Сибирь
XIII Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь объявила шорт-лист. Его участниками стали коммуникационные проекты из Барнаула, Иркутска, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Омска и Томска, сообщают организаторы.
Томский фестиваль «мУкА. Склады искусства» вошел в число претендентов в номинации «Развитие и продвижение территорий». Конкуренцию в этой категории ему составят международный научно-популярный фестиваль «Динотерра», КБ «Энгиро» (Новосибирск) и «Сказки в городе», STARTER (Омск).
Экспертное жюри во главе с директором департамента общественных связей «Норникеля» Татьяной Смирновой определит победителей по итогам публичных презентаций проектов 4 февраля. Обладатель Гран-при регионального конкурса войдет в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник», а 10 проектов будут рекомендованы к участию в федеральном конкурсе без внесения регистрационного взноса.
«Как эксперт Национальной премии „Серебряный Лучник“, я всякий раз обращала внимание на конкурсные проекты из регионов. Пожалуй, проекты из Сибири по оригинальности идей, продуманности смыслов и красоте реализации не уступают федеральным кампаниям. Зачастую они более смелые, их отличают свежий взгляд на инструментарий и неординарные решения. Я буду рада оценивать сибирскую премию и жду в конкурсе именно такие проекты», — отметила Татьяна Смирнова.
Шорт-лист XII Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь
Номинация «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты» (здесь и далее проекты в алфавитном порядке)
- «"Жизнь одна»: проект по открытию игровых комнат в больницах», «МейТан», Барнаул
- «Иркутский Международный Слата Марафон», «Марафоны БАМ», Иркутск
- «Нетипичная промзона или чем нам помешали заборы. Средовые коммуникации», Красцветмет, Красноярск
- «Продвижение экологического волонтерского проекта «360» через проведение онлайн-экомарафона в чат-боте ВК», Эн+, «АГТ-Сибирь», Иркутск
Номинация «Корпоративные коммуникации»
- «Геймификация как инструмент повышения вовлеченности, укрепления корпоративных ценностей и коммуникации»,
- КГБУЗ «Краевая клиническая больница», Красноярск
- «Зеленая кнопка», Красцветмет, Красноярск
- «Красмаш: 90 лет свершений и трудовых побед»,
- АО «Красмаш», Красноярск
Номинация «Маркетинговые коммуникации»
- «Море технологий для вашего ресторана и отеля», ООО «АкваБайт», Новосибирск
- «Промо-событие „Ночь в музее ‚Авангард & Классика‘“»,
- КГБУК «Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова», Красноярск
- «Фестиваль культуры „Энергия“», Эн+, КБ «Энгиро», Иркутск
Номинация «Коммуникации в благотворительности»
- «Добрые Руки», центр «Добрые Руки», Новосибирск
- «ПовоДОГ. Красноярск», АНО «Центр защиты животных», Красноярск
- «Супермаркет мусора „Мой Байкал“», ИРЭОО «Мой Байкал», Иркутск
Номинация «Продвижение государственных и общественных программ»
- «Есть дело до лесного дела», ФГБУ «Национальный парк «Красноярские Столбы»», Красноярск
- «Идентичность как катализатор развития креативной экономики Кузбасса», GoodLine, Кемерово
- «"Мечтать и Делать»: стела Трудовой Доблести в Новокузнецке»,
- Happy Brands Family / VOzDUHFILM, Новокузнецк
- «Путешествие любви», ГБУЗ «ИОЦ СПИД», Иркутск
- «Самый большой снеговик в России в поддержку олимпийской сборной», креативное агентство Octo, Кемерово
Номинация «Развитие и продвижение территорий»
- Международный научно-популярный фестиваль «Динотерра»,
- КБ «Энгиро», Новосибирск
- «Сказки в городе», STARTER, Омск
- «Фестиваль „мУкА. Склады искусства“», ТГУ, Томск
Кроме того, определился и короткий список номинации «Мастер». За кандидатов, номинированных членами жюри за личный вклад в развитие коммуникационной отрасли в Сибири, голосовали на сайте премии онлайн-пользователи. Из 16 участников лонг-листа в шорт-лист вошли три специалиста по коммуникациям.
- Татьяна Бучельникова, руководитель event-направления бизнес-издания «Деловой квартал» (Новосибирск)
- Антон Дымченко, директор рекламного агентства «Коперник» (Омск)
- Владимир Томко, управляющий партнер и директор по развитию брендингового агентства «Мелехов и Филюрин» (Новосибирск)
Победитель в номинации «Мастер» будет объявлен на церемонии награждения региональной премии «Серебряный Лучник» — Сибирь, которая пройдет 4 февраля в Новосибирске в банкет-холле «Парадиз». Генеральным партнером премии выступает ГМК «Норильский никель». Стратегический партнер — сеть магазинов «Магнит». Оператор премии — коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь». Информационный партнер премии — интернет-издание «Томский Обзор».
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