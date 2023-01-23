Томский фестиваль «мУкА. Склады искусства» вошел в шорт-лист премии «Серебряный Лучник» — Сибирь

23 января 2023 / Томский Обзор / Фото: «Серебряный Лучник» — Сибирь

XIII Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь объявила шорт-лист. Его участниками стали коммуникационные проекты из Барнаула, Иркутска, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Омска и Томска, сообщают организаторы.

Томский фестиваль «мУкА. Склады искусства» вошел в число претендентов в номинации «Развитие и продвижение территорий». Конкуренцию в этой категории ему составят международный научно-популярный фестиваль «Динотерра», КБ «Энгиро» (Новосибирск) и «Сказки в городе», STARTER (Омск).

Экспертное жюри во главе с директором департамента общественных связей «Норникеля» Татьяной Смирновой определит победителей по итогам публичных презентаций проектов 4 февраля. Обладатель Гран-при регионального конкурса войдет в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник», а 10 проектов будут рекомендованы к участию в федеральном конкурсе без внесения регистрационного взноса.

«Как эксперт Национальной премии „Серебряный Лучник“, я всякий раз обращала внимание на конкурсные проекты из регионов. Пожалуй, проекты из Сибири по оригинальности идей, продуманности смыслов и красоте реализации не уступают федеральным кампаниям. Зачастую они более смелые, их отличают свежий взгляд на инструментарий и неординарные решения. Я буду рада оценивать сибирскую премию и жду в конкурсе именно такие проекты», — отметила Татьяна Смирнова.

Шорт-лист XII Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь

Номинация «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты» (здесь и далее проекты в алфавитном порядке)

«"Жизнь одна»: проект по открытию игровых комнат в больницах», «МейТан», Барнаул

«Иркутский Международный Слата Марафон», «Марафоны БАМ», Иркутск

«Нетипичная промзона или чем нам помешали заборы. Средовые коммуникации», Красцветмет, Красноярск

«Продвижение экологического волонтерского проекта «360» через проведение онлайн-экомарафона в чат-боте ВК», Эн+, «АГТ-Сибирь», Иркутск

Номинация «Корпоративные коммуникации»

«Геймификация как инструмент повышения вовлеченности, укрепления корпоративных ценностей и коммуникации»,

КГБУЗ «Краевая клиническая больница», Красноярск

«Зеленая кнопка», Красцветмет, Красноярск

«Красмаш: 90 лет свершений и трудовых побед»,

АО «Красмаш», Красноярск

Номинация «Маркетинговые коммуникации»

«Море технологий для вашего ресторана и отеля», ООО «АкваБайт», Новосибирск

«Промо-событие „Ночь в музее ‚Авангард & Классика‘“»,

КГБУК «Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова», Красноярск

«Фестиваль культуры „Энергия“», Эн+, КБ «Энгиро», Иркутск

Номинация «Коммуникации в благотворительности»

«Добрые Руки», центр «Добрые Руки», Новосибирск

«ПовоДОГ. Красноярск», АНО «Центр защиты животных», Красноярск

«Супермаркет мусора „Мой Байкал“», ИРЭОО «Мой Байкал», Иркутск

Номинация «Продвижение государственных и общественных программ»

«Есть дело до лесного дела», ФГБУ «Национальный парк «Красноярские Столбы»», Красноярск

«Идентичность как катализатор развития креативной экономики Кузбасса», GoodLine, Кемерово

«"Мечтать и Делать»: стела Трудовой Доблести в Новокузнецке»,

Happy Brands Family / VOzDUHFILM, Новокузнецк

«Путешествие любви», ГБУЗ «ИОЦ СПИД», Иркутск

«Самый большой снеговик в России в поддержку олимпийской сборной», креативное агентство Octo, Кемерово

Номинация «Развитие и продвижение территорий»

Международный научно-популярный фестиваль «Динотерра»,

КБ «Энгиро», Новосибирск

«Сказки в городе», STARTER, Омск

«Фестиваль „мУкА. Склады искусства“», ТГУ, Томск

Кроме того, определился и короткий список номинации «Мастер». За кандидатов, номинированных членами жюри за личный вклад в развитие коммуникационной отрасли в Сибири, голосовали на сайте премии онлайн-пользователи. Из 16 участников лонг-листа в шорт-лист вошли три специалиста по коммуникациям.

Татьяна Бучельникова, руководитель event-направления бизнес-издания «Деловой квартал» (Новосибирск)

Антон Дымченко, директор рекламного агентства «Коперник» (Омск)

Владимир Томко, управляющий партнер и директор по развитию брендингового агентства «Мелехов и Филюрин» (Новосибирск)

Победитель в номинации «Мастер» будет объявлен на церемонии награждения региональной премии «Серебряный Лучник» — Сибирь, которая пройдет 4 февраля в Новосибирске в банкет-холле «Парадиз». Генеральным партнером премии выступает ГМК «Норильский никель». Стратегический партнер — сеть магазинов «Магнит». Оператор премии — коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь». Информационный партнер премии — интернет-издание «Томский Обзор».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».