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Томская область стала главным поставщиком кедрового ореха в 2022 году

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Предприятия Томской области стали ведущими поставщиками кедрового ореха в 2022 году. Их доля в российском экспорте составила более 50 процентов от общего числа производителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Сибирского таможенного управления.

Замруководителя управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям Владислав Азаренко в разговоре с агентством подчеркнул, что в минувшем году урожайность кедрового ореха по Томской области была выше, чем в годом ранее. Благодаря этому также увеличился его совокупный экспорт 2,3 раза:

«В 2022 году урожайность кедрового ореха была значительно выше, чем в предыдущем, в Томской области. Поэтому и совокупный экспорт у нас увеличился. В 2021 году урожайность была очень скудная. Говорю про Томскую область, потому что в других регионах почти нет ореха, не добывают», — сказал он.

Отмечается, что доля Томской области в продаже кедрового ореха за рубеж составляет 62%. Также продукт экспортируют предприятия Республики Алтай (9,5%), Красноярского и Алтайского краев (по 9%), Новосибирской области (6%).

В прошлом году российские производители отправили за границу почти 10 тысяч тонн кедровых орехов. Главным покупателем «сибирского золота» (81% от физического объема экспорта товаров) остается Китай.

По оценке Минсельхоза России, томские дикоросы составляют 10% всех переработанных в стране. Департамент потребительского рынка областной администрации называет отрасль одной из приоритетных для томской экономики, экономическая ценность дикоросов в регионе достигает 16,5 млрд рублей в год. В Томской области сосредоточена примерно четверть сибирских запасов кедрового ореха, 40% грибов и две трети клюквы.

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