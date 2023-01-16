В Томске открылась юбилейная выставка известного скульптора Леонтия Усова

16 января 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В томском художественном музее начала работать новая выставка Леонтия Усова «75 — Пространство и время», приуроченная к празднованию 75-летия известного скульптора. Ее торжественное открытие состоялось в минувшую пятницу, 13 января. Посетители смогли увидеть более 40 портретов видных деятелей культуры и искусства, выполненных из кедра и сувеля.

Авторская экспозиция Леонтия Усова включает три зала. Один из них разделен географически еще на четыре: испанский, итальянский, немецкий, английский — где представлены скульптуры ученых, писателей, философов, музыкантов знаменитых по всему миру. Это портреты — «Микеланджело», «Данте», «Фрейд», «Рафаэль» «Бернард Шоу». Некоторые из них созданы еще в 80-х годах прошлого века.

В других двух залах можно увидеть портреты известных русских деятелей прошлого и настоящего, в том числе знаменитую скульптуру Усова «Виват, Россия!» с изображением Пушкина и Гоголя, поднимающих бокалы. Здесь же посетители познакомились и с совершенно новыми работами художника, которые выполнены в 2022 году. Одна из таких — продолжение чеховской тематики «Страсти по А.П. Чехову. Буря на набережной Томи близ „Славянского базара“». На торжественном открытии юбилейной выставки губернатор Томской области Владимир Мазур поблагодарил Леонтия Усова за его творчество и преданность делу. Он подчеркнул, что томский художник создал более 700 работ, которые хранятся не только в музеях России, но и за рубежом.

Владимир Мазур Фото: Серафима Кузина

«Леонтий Усов — это человек, который творит, в руках которого оживают кедр и метал. За все время проживания в Томске он настолько гармонично вписался в томскую жизнь, настолько много сделал для города, что недооценить это невозможно. Через искрометный юмор и любовь к жизни Леонтий Андреевич несет глубину своих высказываний», — отметил Владимир Мазур.

В заключение своей речи губернатор наградил томского скульптора медалью «За достижения».

Вручение Леонтию Усову медали «За достижения» Фото: Серафима Кузина

Также среди тех, кто поздравил юбиляра были и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, народный учитель России, член Союза писателей Александр Сайбединов, доктор технических наук Юрий Похолков и другие друзья и почитатели творчества Леонтия Усова.

Познакомиться с новой экспозицией скульптора можно в Томском областном художественном музее по адресу пер. Нахановича, 3 до 12 февраля. Стоимость билета для взрослого — 200 рублей, также выставка доступна по Пушкинской карте. Подробнее об экспозиции на сайте музея.

Фото: Серафима Кузина

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