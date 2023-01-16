В Томске открылась юбилейная выставка известного скульптора Леонтия Усова
В томском художественном музее начала работать новая выставка Леонтия Усова «75 — Пространство и время», приуроченная к празднованию 75-летия известного скульптора. Ее торжественное открытие состоялось в минувшую пятницу, 13 января. Посетители смогли увидеть более 40 портретов видных деятелей культуры и искусства, выполненных из кедра и сувеля.
Авторская экспозиция Леонтия Усова включает три зала. Один из них разделен географически еще на четыре: испанский, итальянский, немецкий, английский — где представлены скульптуры ученых, писателей, философов, музыкантов знаменитых по всему миру. Это портреты — «Микеланджело», «Данте», «Фрейд», «Рафаэль» «Бернард Шоу». Некоторые из них созданы еще в 80-х годах прошлого века.
В других двух залах можно увидеть портреты известных русских деятелей прошлого и настоящего, в том числе знаменитую скульптуру Усова «Виват, Россия!» с изображением Пушкина и Гоголя, поднимающих бокалы. Здесь же посетители познакомились и с совершенно новыми работами художника, которые выполнены в 2022 году. Одна из таких — продолжение чеховской тематики «Страсти по А.П. Чехову. Буря на набережной Томи близ „Славянского базара“».На торжественном открытии юбилейной выставки губернатор Томской области Владимир Мазур поблагодарил Леонтия Усова за его творчество и преданность делу. Он подчеркнул, что томский художник создал более 700 работ, которые хранятся не только в музеях России, но и за рубежом.
«Леонтий Усов — это человек, который творит, в руках которого оживают кедр и метал. За все время проживания в Томске он настолько гармонично вписался в томскую жизнь, настолько много сделал для города, что недооценить это невозможно. Через искрометный юмор и любовь к жизни Леонтий Андреевич несет глубину своих высказываний», — отметил Владимир Мазур.
В заключение своей речи губернатор наградил томского скульптора медалью «За достижения».
Также среди тех, кто поздравил юбиляра были и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, народный учитель России, член Союза писателей Александр Сайбединов, доктор технических наук Юрий Похолков и другие друзья и почитатели творчества Леонтия Усова.
Познакомиться с новой экспозицией скульптора можно в Томском областном художественном музее по адресу пер. Нахановича, 3 до 12 февраля. Стоимость билета для взрослого — 200 рублей, также выставка доступна по Пушкинской карте. Подробнее об экспозиции на сайте музея.
Фото: Серафима Кузина
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