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Двое погибли при пожаре в пер. Базарном в Томске

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Тела двух человек обнаружены в ходе ликвидации пожара в деревянном доме на пер. Базарном, 4, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Уточняется, что найдены мужчина и женщина.

Открытое горение удалось ликвидировать в 11.42.

Напомним, сегодня утром, 26 декабря, в Томске загорелся 4-квартирный деревянный дом на пер. Базарный, 4. Сообщение о возгорании поступило в 8.42. По предварительным данным, площадь пожара составила 100 кв. метров.

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