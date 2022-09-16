В Томске открывается выставка об утраченном женском Иоанно-Предтеченском монастыре
В четверг, 22 сентября, в Томске открывается экспозиция проекта «Женский монастырь в Томске: погружение в реальность», посвященная истории утраченного женского Иоанно-Предтеченского монастыря.
Как сообщает пресс-служба Томской епархии, выставка будет включать в себя 3D-реконструкцию территории одной из крупнейших обителей Сибири середины XIX-начала XX веков. Также томичи смогут увидеть аутентичные иконы, богослужебные книги, архивные документы и фотографии. Экспозиция будет представлена в восстановленном здании обители.
Кроме того, гостям представят 3D-реконструкцию вида монастырской усадьбы с её храмами, корпусами, хозяйственными и другими сооружениями, воспроизведенную с «исторической достоверностью».
«С помощью сенсорного стола и шлема виртуальной реальности посетители смогут совершить путешествие по территории монастыря и окунуться в атмосферу той эпохи. 3D-реконструкцию сопровождают исторические справки и аудиогид», — говорится в сообщении.
Открытие экспозиции состоится 22 сентября в 12.00 по адресу: ул. Студгородок, 4.
Проект создан при поддержке Фонда президентских грантов.
Почитать подробнее об истории монастыря и Дома игуменьи можно в нашем материале по ссылке.
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