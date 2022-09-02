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Томские вузы ввели единую карту для входа в корпуса

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Томские вузы-участники Большого университета открыли вход в корпуса по единой карте. Таким образом в новом учебном году студенты смогут по общему пропуску посещать спортивные и учебные комплексы и разрабатывать совместные проекты.

Как уточняют в пресс-службе ТГУ, в каждом учреждении выбрали несколько объектов, куда получат доступ все студенты города-университета. Это, например, спортивный или анатомический комплекс, библиотека или лаборатория. Теперь студенту Сибирского медуниверситета не нужно будет получать отдельный пропуск, чтобы посетить библиотеку ТГУ или спортзал ТПУ.

«Кампусные карты будут зарегистрированы в общей системе, что позволит одновременно сделать вузы открытыми и обеспечить требования безопасности. В будущем действие кампусных карт планируем расширить на научные институты города», — отметил председатель совета консорциума Томских вузов, ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Предполагается, что со временем пилотную модель можно будет масштабировать на другие регионы страны, что откроет дополнительные возможности для научной деятельности и закрепит новые стандарты студенческих кампусов.

На сегодняшний день в Большом университете Томска по кампусной карте открыт вход в следующие локации:

Первокурсники могут оформить карты Большого университета Томска при получении пропусков в ТГУ.

Напомним, идея создания Большого университета, который объединит несколько образовательных организаций, возникла в Томске около пяти лет назад. По условиям проекта, все его участники сохранят юридическую самостоятельность. Как уточняют в пресс-службе ТГУ со ссылкой на главу Минобрнауки России Валерия Фалькова, сейчас проект постановления правительства о статусе Большого университета проходит стадию общественных обсуждений.

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