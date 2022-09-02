Томские вузы ввели единую карту для входа в корпуса

Томский Обзор / Фото: 2 сентября 2022 // Фото: tsu.ru

Томские вузы-участники Большого университета открыли вход в корпуса по единой карте. Таким образом в новом учебном году студенты смогут по общему пропуску посещать спортивные и учебные комплексы и разрабатывать совместные проекты.

Как уточняют в пресс-службе ТГУ, в каждом учреждении выбрали несколько объектов, куда получат доступ все студенты города-университета. Это, например, спортивный или анатомический комплекс, библиотека или лаборатория. Теперь студенту Сибирского медуниверситета не нужно будет получать отдельный пропуск, чтобы посетить библиотеку ТГУ или спортзал ТПУ.

«Кампусные карты будут зарегистрированы в общей системе, что позволит одновременно сделать вузы открытыми и обеспечить требования безопасности. В будущем действие кампусных карт планируем расширить на научные институты города», — отметил председатель совета консорциума Томских вузов, ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Предполагается, что со временем пилотную модель можно будет масштабировать на другие регионы страны, что откроет дополнительные возможности для научной деятельности и закрепит новые стандарты студенческих кампусов.

На сегодняшний день в Большом университете Томска по кампусной карте открыт вход в следующие локации:

ТГУ: главный корпус (пр. Ленина, 36), корпус №2 (пр. Ленина, 36, стр. 7), Дом спорта (пр. Ленина, 36, стр. 2), корпус №31 (ул. Наб. реки Ушайки, 12), Научная библиотека ТГУ (пр. Ленина, 36, стр. 19).

ТПУ: Научно-техническая библиотека (ул. Белинского, 53а), спортивный корпус (ул. Карпова, 4), главный корпус (пр. Ленина, 30), Международный культурный центр (ул. Усова, 13в), бизнес-инкубатор (пр. Ленина, 2, стр. 33), профилакторий ТПУ (ул. Усова, 13), физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном санатория-профилактория ТПУ (ул. Савиных, 5).

ТУСУР: студенческий бизнес-инкубатор (ул. Красноармейская, 147), учебно-лабораторный корпус (ул. Красноармейская, 146), главный корпус (пр. Ленина, 40).

СибГМУ: Научно-медицинская библиотека (пр.Ленина, 107), спортивно-оздоровительный корпус (ул. Учебная, 41), учебно-лабораторный корпус «А» (Московский тракт, 2, стр.7)

ТГАСУ: учебный корпус №1(пл. Соляная, 2, стр.2), учебный корпус №2 (пл. Соляная, 2, стр.1).

ТГПУ: библиотека (ул. Герцена, 66), спортивно-оздоровительный корпус (ул.Киевская, 62а, стр.1), стадион (ул. Герцена, 49/2).

Первокурсники могут оформить карты Большого университета Томска при получении пропусков в ТГУ.

Напомним, идея создания Большого университета, который объединит несколько образовательных организаций, возникла в Томске около пяти лет назад. По условиям проекта, все его участники сохранят юридическую самостоятельность. Как уточняют в пресс-службе ТГУ со ссылкой на главу Минобрнауки России Валерия Фалькова, сейчас проект постановления правительства о статусе Большого университета проходит стадию общественных обсуждений.

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