Апелляция поддержала решение первой инстанции о банкротстве проектного института Томгипротранс

7 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о признании ОАО «Томский проектно-изыскательский институт транспортного строительства «Томгипротранс» банкротом и открытии в отношении общества конкурсного производства, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные данные картотеки арбитражных дел.

Процедура наблюдения в отношении «Томгипротранса» была введена судом в июне 2021 года после обращения ООО «Инвестиционная компания «Ридиум» из-за долга в 1,95 млн рублей. Всего в деле числятся 37 кредиторов, общая сумма предъявленных к должнику требований составляет 78,9 млн рублей. В конце апреля 2022 года арбитражный суд Томской области признал «Томгипротранс» банкротом и открыл конкурсное производство на шесть месяцев.

В своей апелляционной жалобе «Томгипротранс» просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку не было назначено заседание по рассмотрению заявления о введении процедуры конкурсного производства, кредиторы и ФНС не были оповещены о рассмотрении этого заявления.

Кроме того, «Томгипротранс» счел возможным продолжение процедуры наблюдения или утверждение мирового соглашения, так как материалы дела содержат доказательства наличия активов должника, превышающих сумму задолженности, а также вероятность восстановления платежеспособности. Апелляционную жалобу также подал один из кредиторов — Сергей Ягло, который просил отменить решение суда и направить дело на новое рассмотрение.

Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобы, пришла к выводу, что АО неплатежеспособно и не имеет возможности восстановить платежеспособность. Кроме того, на основании заключения конкурсного управляющего был сделан вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства. Таким образом, апелляционный суд оставил без изменений решение арбитражного суда Томской области.

Отчет конкурсного управляющего, члена ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» Дмитрия Субботина назначен на 26 октября 2022 года.

Проектно-изыскательский институт транспортного строительства «Томгипротранс» образован в 1935 году на базе Сибирской экспедиции железнодорожных изысканий. Институт разрабатывает комплексные проекты строительства новых автомобильных и железных дорог. В числе разработок — проект железной дороги Курагино-Кызыл, высокоскоростной ж/д магистрали Москва-Казань, крупных транспортных развязок Томска.

Согласно последнему бухгалтерскому отчету ОАО за 2020 год, 75,82% акций принадлежало ООО «Леман-Инвест», 18,73% — физлицам, 5,45% — ООО «Союзинжпроект».

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