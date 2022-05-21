«Киномакс» закрывает залы по всей стране: IMAX в Томске тоже всё

Томский Обзор / Фото: 21 мая 2022 // Фото: kinomax.ru

Российская сеть «Киномакс» закрывает часть своих залов по всей стране. В томском кинотеатре пока продолжают работать все залы, кроме IMAX. Как сообщили «Томскому Обзору» в кинотеатре, этот зал официально закрыт с марта.

Как сообщает Forbes со ссылкой на генерального директора компании Дмитрия Нартова, сеть фиксирует снижение прибыли и прогнозирует её дальнейшее падение. На этом фоне компания уже закрыла около 30 своих кинозалов и два кинотеатра. Доходы сети по итогам апреля и части мая снизились на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также ожидается падение показателей еще на 50% этим летом.

Под полное закрытие попали все залы для трансляции фильмов в формате IMAX, в том числе, и в Томске. Кроме того, временно приостановили работу крупные залы на 300–500 мест, а также некоторые другие залы в регионах России. В Ижевске и Челябинске «Киномакс» передал в управление торговым центрам, в которых расположены кинотеатры, восемь залов.

«Мы в будни закрываем целым крылом кинотеатры, потому что людей нет, посещаемость в будни составляет 3% [от вместимости залов]». На выходных, по его словам, сеть открывает часть залов, закрытых в будние дни. «Но и во время уик-энда в средних кинотеатрах на восемь залов посетителей за весь день набирается только на один-два зала», — говорит Нартов.

Падение доходов сети сказалось и на графике работы. Теперь, вместо 16-18 часов, кинотеатры открыты только 12 часов в день. Часть сотрудников из-за снижения выручки кинотеатров и закрытия залов уволились, так как получали процент от продаж, а происходящие изменения резко сказались на их доходах.

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