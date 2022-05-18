Портреты известных томичей обновили в рамках нового сезона акции «Жесть-арт»

18 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Томские художники Николай Исаев и Лукия Мурина открыли новый сезон проекта «Жесть-арт», в рамках которого на окна законсервированных деревянных домов наносятся портреты известных томичей.

В этом году работы начались с обновления трех изображений на здании по ул. Пушкина, 28. Также здесь появилась новые портреты.

«Первые портреты были нанесены почти два года назад. За это время они сильно истрепались от дождя, снега и ветра. Но все-таки больше всего пострадали от людей. Хотя, нужно отметить, что довольно долгое время работы оставались нетронутыми и кто-то даже убирал с них объявления», — рассказывает Лукия Мурина.

В окнах дома по ул. Пушкина, 28 обновили портреты танкистки Марии Октябрьской, чье имя носит располагающаяся неподалеку гимназия №24. Художники наклеили новое изображение космонавта Николая Рукавишникова и мецената Петра Макушина. Также на здании появился портрет нового героя — режиссера Романа Виндермана, долгое время проработавшего в театре «Скоморох» и таким образом связанного с районом Белого озера.

Художники отмечают, что в рамках проекта «Жесть-арт» на одном из домов Томска скоро появится изображение купца Евграфа Кухтерина. Его портрет уже готов. Также в ближайшее время Лукия и Николай намерены запустить сайт, рассказывающий о героях проекта. Попасть на него можно будет через QR-коды на самих изображениях.

«В планах у нас много домов и много новых героев, но успеем ли мы сделать все за сезон — неизвестно. Мы по-прежнему верны подходу музеефикации городского пространства через искусство. Хочется, чтобы портреты дольше сохранялись в пространстве Томска и собирались в сеть, органично вплетающуюся в ткань города», — отмечает Лукия Мурина.

Проект «Жесть-арт» стартовал в 2020 году. Художники используют листы металла, которыми законсервированы пустующие деревянные дома, в качестве холстов. На них с помощью трафаретов наносятся портреты известных людей. Таким образом, говорят художники, уникальные образцы исторической застройки превращаются в выставочные объекты. Включенность в городской ландшафт, а также сайт-специфическая связь между героями и местом дает возможность рассказывать новые и уникальные локальные истории.

Фото: Серафима Кузина

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