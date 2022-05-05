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«Томская судоходная компания» открыла речную навигацию по Томи и Оби, ждет вскрытия реки у Сургута

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АО «Томская судоходная компания» (ТСК, входит в холдинг «Сибирский центр логистики», СЦЛ) с момента открытия навигации по Томи и Оби перевезло 200 тыс. тонн грузов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника службы перевозок и движения флота ТСК Ивана Буховца.

«Первые грузы уже были доставлены в Стрежевой и Нижневартовск. С момента старта навигации <. . . > перевезли уже 200 тыс. тонн грузов», — сказал Буховец.

По его словам, в настоящее время ТСК ждет вскрытия Оби около Сургута для возможности перевозок грузов вниз по течению реки в район Обской губы.

Как сообщалось, по итогам 2021 года «Томская судоходная компания» перевезла порядка 2,8 млн тонн грузов, в 2022 году планирует сохранить объемы грузоперевозок.

АО «Томская судоходная компания» перевозит грузы по рекам Обь-Иртышского бассейна в районы Томской, Новосибирской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также осуществляет перегрузочную деятельность, производит строительный песок и щебень. Флот компании составляют более 50 буксиров и более 200 барж.

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