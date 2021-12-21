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В Томске в горящем здании гипермаркета «Лента» обрушилась крыша

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В горящем здании гипермаркета «Лента» на ул. Елизаровых, 13 в Томске произошло обрушение крыши, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Уточняется, что площадь обрушения составила 3 500 кв. метров. По предварительным данным, общая площадь пожара составляет около 5 000 кв. метров — по всей площади здания.

Для ликвидации возгорания на место прибыл пожарный поезд.

Напомним, сообщение о возгорании в здании гипермаркета поступило в 15.06. На месте работают 24 единицы техники, 76 человек. По данным МЧС из здания были эвакуированы около 200 человек.

Также в пресс-службе «Ленты» сообщили, что возгорание произошло в секции непродовольственных товаров.

На месте также дежурит бригада «скорой». В районе пожара ограничено движение.

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