Работы томички попадут на всероссийский фестиваль молодых фотографов
Томский фотограф Валентина Половникова вошла в число четырнадцати победителей портфолио-ревю на фестивале «Молодые фотографы России». Мероприятие, ежегодно организуемое Союзом фотохудожников России, прошло в Калуге с 6 по 10 июля.
«Попасть на фестиваль в качестве участника — большое событие для меня. Мы с мужем поехали туда на машине, устроили автопутешествие, — рассказывает Валентина Половникова. — Провести неделю с единомышленниками, послушать лекции именитых фотографов и искусствоведов, показать свои работы экспертам — всё это большой шаг к творческому росту».
Валентина представила на суд жюри фотосерию «Прощание. Дом детства», посвящённую дому своей бабушки.
«Эти фотографии отражают личное, тоску по дому детства и родному месту, где навсегда останется частичка моей души», — рассказала Валентина Половникова.
Весь следующий год победители портфолио-ревю будут работать над оформлением своих проектов для выставки на фестивале 2022 года. В этом им помогут профессиональные фотографы-кураторы.
Валентина Половникова — семейный фотограф, член Российского фотосоюза, лауреат и финалист 8 конкурсов. Также ее работы попали в топ-20 премии Family Russian Photo Award 2020.
Ранее Валентина Половникова принимал участие в проекте «Томск. Карта историй», посвященном жизни людей в историческом пространстве города: с уютными двориками, старыми печками, протекающими трубами и крышами, дребезжащими трамваями городских улиц.
Часть фотографий из серии «Прощание. Дом детства»:
Еще больше работ — на сайте фотографа.
Фото: Валентина Половникова
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».