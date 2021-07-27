Работы томички попадут на всероссийский фестиваль молодых фотографов

27 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено Валентиной Половниковой

Томский фотограф Валентина Половникова вошла в число четырнадцати победителей портфолио-ревю на фестивале «Молодые фотографы России». Мероприятие, ежегодно организуемое Союзом фотохудожников России, прошло в Калуге с 6 по 10 июля.

«Попасть на фестиваль в качестве участника — большое событие для меня. Мы с мужем поехали туда на машине, устроили автопутешествие, — рассказывает Валентина Половникова. — Провести неделю с единомышленниками, послушать лекции именитых фотографов и искусствоведов, показать свои работы экспертам — всё это большой шаг к творческому росту».

Валентина представила на суд жюри фотосерию «Прощание. Дом детства», посвящённую дому своей бабушки.

«Эти фотографии отражают личное, тоску по дому детства и родному месту, где навсегда останется частичка моей души», — рассказала Валентина Половникова.

Весь следующий год победители портфолио-ревю будут работать над оформлением своих проектов для выставки на фестивале 2022 года. В этом им помогут профессиональные фотографы-кураторы.

Валентина Половникова — семейный фотограф, член Российского фотосоюза, лауреат и финалист 8 конкурсов. Также ее работы попали в топ-20 премии Family Russian Photo Award 2020.

Ранее Валентина Половникова принимал участие в проекте «Томск. Карта историй», посвященном жизни людей в историческом пространстве города: с уютными двориками, старыми печками, протекающими трубами и крышами, дребезжащими трамваями городских улиц.

Часть фотографий из серии «Прощание. Дом детства»:

Еще больше работ — на сайте фотографа.

Фото: Валентина Половникова

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