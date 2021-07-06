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У жителя одного из сел Томской области нашли более 7 кг марихуаны

Томские новости, арестовали наркотики запрещенные вещества марихуана задержали У жителя одного из сел Томской области нашли более 7 кг марихуаны

В Томской области полицейские изъяли более 7 кг марихуаны, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Незаконные вещества обнаружили у ранее судимого 35-летнего жителя села Красный Яр. По предварительным данным, он собрал части растений рода Конопля и хранил их на надворных постройках.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Теперь мужчине грозит до 10 лет колонии.

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