У жителя одного из сел Томской области нашли более 7 кг марихуаны

Томский Обзор / Фото: 12 июля 2021 // Фото: 70.мвд.рф

В Томской области полицейские изъяли более 7 кг марихуаны, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Незаконные вещества обнаружили у ранее судимого 35-летнего жителя села Красный Яр. По предварительным данным, он собрал части растений рода Конопля и хранил их на надворных постройках.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Теперь мужчине грозит до 10 лет колонии.

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