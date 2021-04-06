Губернатор продлил полномочия руководителя томской ОЭЗ и объявил о её перезагрузке

Томский Обзор / Фото: 6 апреля 2021 // Фото: tomsk.gov.ru

Сегодня, 6 апреля, губернатор Томской области продлил полномочия действующего гендиректора Томской особой экономической зоны Константина Каминского. Также глава региона объявил о перезагрузке ОЭЗ, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Глава региона напомнил, что в начале года был объявлен конкурс на должность генерального директора Томской ОЭЗ. Организаторы конкурса получили 50 резюме, отобрав пять претендентов, чьи компетенции соответствуют требованиям.

«Детально проанализировав ситуацию, я принял решение: во главе особой экономической зоны остается Константин Валерьевич Каминский – потому что на переправе коней не меняют, и потому что остановка в развитии зоны связана не с руководителем, а с устаревшей концепцией института развития, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Нам нужно обновить стратегию развития особой экономической зоны в соответствии с новыми реалиями инновационного рынка и новым законодательством в сфере поддержки высокотехнологичного сектора».

Глава региона отметил, что действующий руководитель должен сконцентрироваться на управлении имущественным комплексом и завершении строительства. Для усиления управленческой команды заместителем гендиректора назначен один из участников кадрового конкурса – директор студенческого бизнес-инкубатора «Дружба» Александр Ефимов.

Также губернатор отметил, что Томская ОЭЗ нуждается в перезагрузке.

«Все мы хотим, чтобы особая экономическая зона сохраняла статус центра деловой активности и места притяжения стартапов. Но чтобы сохранить этот статус, чтобы использовать наш потенциал и не проиграть конкурентам, нам нужны решительные шаги и быстрые перемены, - уточнил Сергей Жвачин. - Институт развития меняется, но не так быстро, как нам всем бы этого хотелось. Мы открыли в особой экономической зоне спортивные и детские центры, приступили к строительству инжинирингового центра и экспоцентра. Однако сроки сдачи этих объектов постоянно сдвигаются, количество резидентов, скажем так, не растет, и это не может не беспокоить».

По мнению главы региона, развитие ОЭЗ затормозил экономический кризис, однако сгущать краски при этом не стоит: Томская особая экономическая зона на хорошем счету в федеральном центре, в Министерстве экономического развития России, по ряду показателей томская ОЭЗ одна из лучших в национальных рейтингах. Однако, убежден Сергей Жвачкин, «нужно жить не прошлыми заслугами, а идти вперед, открывая новые компании, привлекая инвестиции в технологии и производства, наращивая объем налогов и экспорта».

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