С понедельника в Томской области начнут взрывать и пилить лед

11 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В Томской области утвердили время и участки для подрыва и пиления льда на реках. Работы стартуют 16 марта.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, с понедельника специалисты приступят к пилению льда на Томи у островов Чернильщиковский (в районе ЗАТО Северск) и Боярский (у микрорайона Радонежский).

Ледовзрывные работы в регионе пройдут на участках со сложным ледовым покрытием с торосами — на протоке Томи Светлая и на Оби близ деревни Тискино Колпашевского района. Начать подрывы льда планируется 17 марта.

«Выбор именно этих участков сделан на основании анализа метеорологических данных и рекомендаций специалистов-гидрологов», — сообщил начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин, уточнив, что безопасность во время мероприятий будут обеспечивать сотрудники областной поисково-спасательной службы и МЧС.

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