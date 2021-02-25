Томский роддом №4 возобновил плановую и экстренную помощь

25 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Оперштаб Томской области

Сегодня, 25 февраля, в томском родильном доме №4 (ул. Сергея Лазо, 5) началось оказание плановой и экстренной медицинской помощи. На прошлой неделе здесь возобновился прием пациенток в гинекологическое отделение, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сегодня в роддоме заработал акушерский блок, в котором находятся отделения реанимации для взрослых и новорожденных, послеродовое и родильное отделения. Как отметил главный врач учреждения Александр Холопов, помещение и персонал готовы к работе в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими требованиями. Службы обеспечены необходимыми медикаментами, оборудованием и расходными материалами. Штат роддома полностью укомплектован врачами, средним и младшим медицинским персоналом.

Все помещения и оборудование также прошли полную обработку и заключительную дезинфекцию.

«Дезинфекция акушерского блока длилась две недели, полученные результаты контрольных смывов говорят о полной безопасности роддома», – прокомментировал Холопов.

В областном департаменте здравоохранения поясняют, что в Томске беременные женщины сейчас госпитализируются в областной перинатальный центр, родильный дом № 1, родильный дом №4 и родильный дом им. Н.А.Семашко. Пациентки из Северска на время закрытия местного перинатального центра направляются для принятия родов в томский роддом №4 и областной перинатальный центр имени Евтушенко. А беременные с признаками инфекционных заболеваний могут получить помощь в респираторном госпитале медико-санитарной части №2 Томска.

Напомним, томичи выступали против перепрофилирования роддома в респираторный госпиталь. Однако 22 октября 2020 года здесь было развернуто 300 коек для приема больных с новой коронавирусной инфекцией. За этот период здесь вылечились более двух тысяч пациентов с COVID-19 и пневмонией.

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