Скончался заведующий отделением анестезиологии и реанимации госпитальных клиник СибГМУ Леонид Мурашев

Томский Обзор / Фото: 29 ноября 2020 // Фото: ssmu.ru

Ушел из жизни заведующий отделением анестезиологии и реанимации госпитальных клиник Сибирского государственного медицинского университета, врач анестезиолога-реаниматолога высшей категории Леонид Мурашев, сообщается на сайте СибГМУ.

«С первых дней пандемии и до своего последнего дня Леонид Никифорович выполнял свой служебный долг у постели самых тяжелых пациентов, как врач-реаниматолог и врач-трансфузиолог. Являлся признанным авторитетом у коллеги и замечательным наставником для молодых докторов. Вся жизнь Леонида Никифоровича Мурашова — пример бесконечной преданности искусству врачевания и истинного служения людям. Спасая больных, он никогда не жалел себя, был спокойным, выдержанным профессионалом, отзывчивым и чутким к пациентам и своим коллегам. Светлая память!», — говорится в некрологе.

Леонид Никифорович Мурашев родился в 1942 году в селе Тогур Колпашевского района Томской области. Начал свой путь в медицину в 1969 году с должности санитара в Томской областной клинической психиатрической больницы.

В 1972 году окончил военно-медицинский факультет Томского медицинского института (ныне — СибГМУ) по специальности «Лечебное дело», затем в 1973 г. военную интернатуру по анестезиологии-реанимации и в 1975 году академические курсы Военной медицинской академии им. С.М. Кирова г. Ленинграде.

С момента выпуска из университета служил военным врачом. В 1978 году был комиссован из рядов Советской Армии по состоянию здоровья и принят на работу в клиники ТМИ врачом-анестезиологом в реанимационное отделение. С 1986 года являлся заместителем главного врача по медицинской части госпитальных клиник СибГМУ. С 1991 года возглавлял отделение анестезиологии и реанимации госпитальных клиник СибГМУ.

Врачебный стаж Леонида Никифоровича более 45 лет, 42 года из которых Леонид Никифорович отдал работе в клиниках СибГМУ. Параллельно основной работе доктор Мурашов освоил еще одну специальность «Трансфузиология» и именно по его инициативе в университетских клиниках одними из первых в области были созданы трансфузионные кабинеты, что оказало большое положительное влияние на выживаемость реанимационных пациентов.

Леонид Никифорович Мурашов награжден министерскими и воинскими наградами, знаком «Отличник здравоохранения РФ».

Прощание состоится 30 ноября (понедельник) в Свято-Троицком Храме (ул. Октябрьская, 43) с 12:00 до 13:00.

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