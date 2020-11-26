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Умер главный врач 3 горбольницы Томска Андрей Кошель — источник

Коронавирус (Covid-19), Медицина и здоровье, Некрологи, Томские новости, смерть коронавирус covid 19 коронавирус в томске некролог Умер главный врач 3 горбольницы Томска Андрей Кошель — источник

Сегодня, 26 ноября, стало известно, что скончался главный врач 3-й горбольницы Томска Андрей Кошель. В последнее время он боролся с COVID-19, сообщил источник.

В областном департаменте здравоохранения Томскому Обзору пока не смогли прокомментировать информацию.

Андрей Петрович Кошель родился в 1966 году в селе Первомайском Первомайского района Томской области. В 1989 году окончил Томский медицинский институт по специальности «Лечебное дело», работал врачом-интерном, а по окончании интернатуры — врачом-хирургом в горбольнице № 3. В 1992 году защитил кандидатскую, а в 1999-м — докторскую диссертацию. С 1994 года — ассистент кафедры хирургии факультета повышения квалификации СибГМУ, с 2000-го — профессор той же кафедры. С 2002 года был заместителем директора по научно-исследовательской работе НИИ гастроэнтерологии СибГМУ. С 2008 по 2014 годы работал директором НИИ гастроэнтерологии им. Г.К. Жерлова СибГМУ. С 2014-го занимал должность главного врача медицинского центра им. Г.К. Жерлова. В 2008 назначен заведующим кафедрой хирургии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов СибГМУ. Доктор медицинских наук, профессор.

В июне 2016 года губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил Андрея Кошеля на пост главного врача 3 горбольницы.

За успехи в лечебной и педагогической работе имел областные и министерские грамоты.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлены 17 454 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 12 187, умерших 154.

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