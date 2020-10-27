В Томске выставлены на продажу помещения в двух памятниках архитектуры на пр. Ленина

27 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина

В Томске выставлены на торги помещения в доходном доме Фуксмана (пр. Ленина, 107) и здании Сибирского торгового банка (пр. Ленина, 109). Исторические здания продает государственная компания ДОМ.РФ.

Как сообщает пресс-служба АО «ДОМ.РФ», помещения располагаются на первых этажах нежилых зданий, на первой линии пр. Ленина. Окружение представлено коммерческой и жилой застройкой. В помещения имеется отдельный вход с улицы, в настоящее время они используются в качестве торговых. Лоты обеспечены инженерными коммуникациями.

Аукцион пройдет 20 ноября 2020 года, подать заявку на участие можно до 16 ноября. Начальная цена лота составляет 23 881 000 рублей, общая площадь - 344,4 кв.метра.

Здание по пр. Ленина, 107 является памятником архитектуры регионального значения — доходный дом Фуксмана. Оно было построено в 1896–1899 годах для Ильи Леонтьевича Фуксмана, крупного предпринимателя, владельца винокуренного и пивоваренного завода и конезавода. В 1915 году архитектор Андрей Лангер спроектировал и обновил фасад здания.

Доходный дом, выходящий главным фасадом на проспект Ленина, плотно встроен между двумя другими архитектурными памятниками — справа доходный дом Голованова (архитектор К. Лыгин), слева здание Сибирского торгового банка.

Здание по пр. Ленина, 109 — также памятник архитектуры регионального значения — Сибирский торговый банк. Оно построено в начале XX века для Томского отделения Государственного банка. Имя архитектора неизвестно, возможно автором проекта стал Петр Федоровский. Кирпичное оштукатуренное трехэтажное здание выходит главным фасадом на красную линию центральной магистрали города, а его сложная плановая структура обусловлена плотной застройкой территории и функциональными требованиями.

Компания ДОМ.РФ в рамках 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» обладает полномочиями агента Российской Федерации по вовлечению в оборот и распоряжению земельными участками и иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности и неиспользуемыми правообладателями. В настоящее время агентские полномочия ДОМ.РФ установлены в отношении земельных участков и объектов недвижимости в большинстве регионов России.

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