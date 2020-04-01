Алексей Князев: «Предполагаю большой рост конкуренции на рынке антисептиков»

1 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Спрашиваем у томских предпринимателей и руководителей, как коронавирусный кризис и режим самоизоляции отразился на их бизнесе уже сейчас и чего они ожидают в будущем.

Первым стал Алексей Князев, директор инжинирингового химико-технологического центра ТГУ.

- После событий этой весны мы ожидаем на российском рынке рост потребностей в инжиниринговых услугах с точки зрения химии. Провалившаяся российская валюта существенно ограничила возможности по покупке импортных химических продуктов. Ситуация заставляет многие компании всерьез задуматься о переходе на русские аналоги. Буквально на днях у меня будут переговоры с крупным химическим холдингом, он задумался об открытии производства на своей базе, чтобы меньше зависеть от импортных поставок.

Если говорить об антисептиках, то я предполагаю большой рост конкуренции на этом рынке. Раньше в России было 10-15 компаний, занимающихся производством дезинфектантов вообще и антисептиков в частности, среди них и наш центр, теперь количество интересующихся этим бизнесом вырастет кратно. Мне ежедневно звонят с вопросами: «А как бы нам заняться производством антисептиков?». Спрашивают люди, которые прежде об этом производстве и не слышали, но теперь им кто-то сказал, что это выгодно, нужно, либо они сами это поняли. И они стремятся узнать, как организовать такое производство.

Думаю, результатом пандемии станут глобальные социальные перемены. Нас сейчас учат не общаться друг с другом – не здороваться за руки, не приближаться больше, чем на 1,5 метра.

Какое влияние события окажут на экономику? В Томской области, с моей точки зрения, и так была не простая ситуация, а кризис обнажит многие проблемы. Я ожидаю ухудшения положения дел.

Что касается России, полагаю, все будет хорошо! Наша страна привыкла работать нормально только в состоянии войны. Именно в условиях жестких кризисов мы можем строить заводы, стоя по колено в снегу, а женщины и дети делают снаряды на станках в отсутствие мужчин… В условиях войны с коронавирусом наше национальное самосознание должно пойти нам на пользу.

Ситуация с пандемией помогла увидеть, что реально имеет ценность. Если вспомнить о пирамиде Маслоу, то сегодня потребности людей резко сместились в сторону еды и низменных интересов. Стало ясно, одними цифровыми технологиями не обойтись. Люди начали закупать туалетную бумагу, которая продукт химической промышленности, ее бумажной подотрасли. Также все вспомнили, что гречку без пестицидов и гербицидов не вырастишь. Не стал бы говорить, что химикам в этой ситуации хорошо, сложности есть у всех, но наша отрасль создает продукты, которые можно съесть или с их помощью подлечиться. Мы делаем осязаемые вещи, реальные, земные, а не цифровые.

Нам в ситуации карантинов пока ничего не пришлось переводить в онлайн. Возможно, какие-то коррективы самоизоляция внесет, но надо понимать, что производство дезинфектантов в онлайн не переведешь.

Текст: Мария Симонова

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