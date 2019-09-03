В Томске открылась новая школа «Эврика-развитие» на 1 100 учеников (ФОТО)

3 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Накануне, 2 сентября, в Томске на ул.Федоровского, 4 открылась новая школа «Эврика-развитие», сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Эврика-развитие» — вторая школа в мегарайоне Солнечная Долина и четвертая, построенная в Томске за последние три года. Она, как и предыдущие, построена Томской домостроительной компанией по типовому проекту на 1 100 учащихся.

На строительство школы по улице Федоровского из федерального и регионального бюджетов выделен 1 миллиард 82 миллиона рублей. На оснащение образовательного учреждения регион и муниципалитет дополнительно направили по 37,5 миллиона рублей. В учебном процессе здесь задействованы цифровые лабораторные комплексы для аудиторных и полевых исследований по химии, физике, биологии, экологии, географии, а также современное лингафонное оборудование, цифровые мобильные классы.

Как сообщила директор школы «Эврика-развитие» Людмила Долгова, уже в этом учебном году в новой школе будут сформированы 10 профильных классов по таким направлениям, как инженерно-технологическое, естественно-научное, социально-информационное, социально-экономический профиль (профильные предметы: математика, экономика, обществознание). Также будут открыты первые общеобразовательные классы по модели инклюзивного образования для детей с расстройствами аутистического спектра «Ресурсная зона».

Сегодня в «Эврику» набрали 1113 школьников, более 600 из них будут обучаться в начальной школе - только первых классов здесь 11.

«В новой школе есть все для самых хороших знаний и высоких оценок: современное оборудование, яркие учебники и замечательные учителя. Мы постарались создать комфортные условия не только для учеников, но и для педагогов. В следующем году мы снова будем открывать новую школу. Давайте так держать», — сказал на открытии губернатор региона Сергей Жвачкин.

Фото: Серафима Кузина

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