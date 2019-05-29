Tele2 запустила свое первое образовательное пространство на территории России

29 мая 2019 / Пресс-служба макрорегиона «Сибирь» Tele2» / Фото: Пресс-служба макрорегиона «Сибирь» Tele2»

В минувший четверг, 23 мая, в бизнес-инкубаторе ТГУ оператор Tele2 открыл свою первую на территории России учебную аудиторию, в которой студентов научат азам предпринимательства.

Две стены в новом помещении покрашены специальной краской, прямо на них маркером можно записывать идеи для своих стартапов. А шесть столов-шпаргалок помогут подробно расписать всю стратегию развития бизнеса от идеи до поиска партнеров и рынков сбыта.

Еще одна особенность нового пространства — мобильность. Оно легко может трансформироваться из учебной аудитории в уютное место, где есть возможность общаться с представителями бизнеса в неформальной обстановке и, сидя в креслах-мешках, обсуждать с ними актуальные направления предпринимательства. Большой проектор позволяет превратить аудиторию в кинозал, где можно посмотреть обучающий фильм или с помощью презентации поделиться своими идеями и разработками.

— При выборе площадки для реализации проекта мы делали упор, в первую очередь, на образовательный потенциал, смотрели, чего мы сможем добиться в реальности, — рассказала директор Томского филиала компании Tele2 Татьяна Тихоненко. — Меня приятно удивило, что на базе ТГУ уже реализуется проект бизнес-образования. И так получилось, что цели стартапа вуза совпали с нашими.

Татьяна Тихоненко также отметила, что новый образовательный проект — это возможность для компании Tele2 внести свой социальный вклад в развитие перспективного бизнеса на территории Томска.

— Для нас такие проекты — это возможность закладывать «кирпичики» знаний, бизнес-подхода для того, чтобы выпущенные из стен вуза люди могли работать, вкладывать все то, что они узнали и чему здесь научились в развитие перспективных предприятий именно в Томске, — пояснила Тихоненко.

По словам советника при ректорате ТГУ Константина Белякова, подобное участие партнеров в образовательном процессе помогает научиться понимать, как работает рынок и что ему нужно сегодня. Благодаря этой связи университет формирует команды, которые могут решить реальные рыночные задачи.

— Так мы отошли от установки «делаем то, что умеем» к установке «делаем то, что нужно». — резюмировал Беляков.

Текст: Валентина Бейкова

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