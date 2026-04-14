Книжные поля 1905-го: любовь, уроки и гимназистка Гутя

14 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Ирина Карпухина

Как жили и чем интересовались томские гимназистки в начале ХХ века?

В семейной библиотеке Ирины Карпухиной хранится необычный артефакт — старинный учебник по естествознанию томской гимназистки начала ХХ века Августы Саваровской. Благодаря ему мы можем узнать не только о том, какие темы входили в учебную программу, но и о гораздо более живых моментах.

Благодаря заметкам и рисункам на полях, частично расшифрованным Ириной, отправляемся прогуляться по школьной жизни столетней давности.

Краткий курс естествоведения А.Я. Герда 1901 года издания, принадлежавший ученице 4 класса Гуте Саваровской Фото: Ирина Карпухина

Ирина Карпухина рассказывает, что необычная книга попала к ней из большой библиотеки свёкра. Книги для нее он приобретал, в том числе, и в букинистических магазинах. Скорее всего, именно этот учебник привлек его с научной точки зрения: в молодости книголюб довольно серьезно занимался спелеологией и даже бывал в пещерах Сибири.

Для самой Ирины, увлекающейся фотографией, книга поначалу была лишь «фактурным реквизитом» для съемок. Но в какой-то момент ее взгляд остановился на одной из первых страниц. Карандашом и детским почерком там был написан наивный стих: «Нетрудно влюбиться, нетрудно любить, но трудно проститься, любовь позабыть». После этого Ирина вплотную занялась разбором записей на книжных полях.

Страница с первым стихотворением в учебнике Фото: Ирина Карпухина

По записям в учебнике стало ясно, что владелица книги жила в Томске, а её полное имя — Августа Саваровская, хотя чаще всего она называла себя просто Гутя. Фото: Ирина Карпухина

...и, видимо, свое уменьшительно-ласкательное имя девочка очень любила. Она часто писала его на полях по нескольку раз. Фото: Ирина Карпухина

По мере изучения книги Ирина все больше погружалась в жизнь девочки. Вот, например, первая запись на форзаце учебника рассказывает о буднях: «Лида, я у праба, как [...] и как[...] ушла в гимназию...

...Это ты писала в прошлом году весной после Пасхи когда уже прошла Томь и мы пошли на пристань». Фото: Ирина Карпухина

Вероятно, Гуте нравилась поэзия. Второе стихотворение в учебнике, написанное рукой девочки — слова из старинного русского романса неизвестного автора, положенные на музыку Б. Плотникова: ​​​​​​Сладким запахом сирени

Напоён душистый сад,

И прозрачной дымкой звени

Ночи майские блестят.



Соловей, не умолкая,

Громко свищет над рекой.

Отчего же, дорогая,

В эту ночь ты не со мной?



«Люблю я ваше имя

И уважаю вас

Даю вам честное слово

Я не забуду вас» Фото: Ирина Карпухина

Ирина отмечает — в книге много рисунков и записок на полях; что-то написано простым карандашом, а что-то чернилами, но разобрать, к сожалению, удалось не всё. Хотя из того, что получилось понять, сложился образ «милой школьницы».

По всей видимости, Гутина компания включала Лиду, Маню, Шуру, Костю и Мишу. Их имена можно встретить на страницах книги. Фото: Ирина Карпухина

Правда, среди всей этой милой компании затесался и кто-то «гадкий». Запись об этом удалось расшифровать лишь частично: «Я писала [...], что [...] правда была [...] Рома, Катя, Варя, Миша, Дмитрий и Серёжа, а гадкий [...]». Фото: Ирина Карпухина



Но Гутя не только обсуждала на страницах книги своих друзей, иногда ей приходилось и учиться. Поэтому в учебнике можно найти пометки и пояснения к предмету. Одна из таких пометок — три загадочные буквы «д.с.п.». По словам Ирины, обычно эта аббревиатура встречалась перед названием очередного параграфа или началом абзаца. Вероятно, это сокращение от «для собственного пользования» — частую «канцелярскую» пометку того времени. Фото: Ирина Карпухина

Далее выясняется, что самой любимой и преданной подружкой Гути была Лида. Она любила стихи, гуляла по томской пристани и порой филонила на уроках естествознания. Судя по всему, девочки даже сидели за одной партой и вели свою переписку прямо во время уроков.

Некоторые послания девочек выглядят очень трогательными:

1. «Гутя я тебя люблю очень. Ты очень славная хорошенькая душечка ангел. Среда, 30 марта 1905 года. Был 2 урок учились в 5 классе»;

2. «Милочка Гутя я тебя люблю Л.»;

3. «Гутя я тебя люблю сильно»

4. «Лида, я честное слово ничего не говорила!». Фото: Ирина Карпухина

А есть фразы вполне обыденные разговоры, например, о том, куда сегодня пойти гулять:

1."Лида ты пойдешь смотреть Томь?»;

2. «Я пойду гулять»;

3. «Гутя ты сегодня пойдешь на пристань?»;

4. «Лида посмотри на табличку процесс опыления, чисто человека лицо». Фото: Ирина Карпухина

Благодаря сохранившимся рисункам мы можем даже представить, как выглядела одна из девочек: помимо их имён, на полях учебника сохранился чей-то портрет с подписью: «Это не я ли? Врёшь». ​​​



Фото: Ирина Карпухина

В конце книги Ирину вновь ждала очередная загадка. На заднем форзаце карандашом была оставлена запись:

«Августа Николаевна Госпожа Саваровская душка моя подружка любезная прехорошая. Ах! Гутя как я люблю тебя», — и далее. — «Подтверждаю», а затем какая-то подпись. Но если перевернуть книгу, то чернилами, очень неразборчиво, другим почерком, написаны имена: одно Люба Рахманова (вроде) и Мари Александрова (тоже приблизительно) — видимо, следующие владелицы. А ниже два адреса: Садовая улица, дом 9 и улица Никитина, дом 31. Воспользовавшись картой 2ГИС Ирина обнаружила, что сегодня дом на ул. Никитина, 31 — жилая новостройка, а на бывшей Садовой улице — современном пр. Ленина — дома под номером «9» не оказалось в наличии, есть только дом №9а — тоже жилая новостройка. Фото: Ирина Карпухина

Жила Гутя в Томске по адресу Старо-Кузнечный ряд, 4 вместе с отцом — томским мещанином Николаем Саваровским.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».