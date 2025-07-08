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Восемь зинов. Как прошел «Томский хронотоп»

В конце июня в Томске завершилась лаборатория для подростков «Томский хронотоп». Ее участники делали зины, посвященные городской среде.

О том, как прошла лаборатория и о чем рассказывали проекты подростков — в нашем материале.

Творческую лабораторию для подростков от 14 до 18 лет второе лето подряд проводит в Томске Сибирский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина. В прошлом году она называлась «Хроника повседневности», в этот раз — «Томский хронотоп». Как и в 2024 году, ее ведущими стали историк книги, заведующий сектором самиздата и нетрадиционной печати, научный сотрудник лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН Антон Метельков, а также историк архитектуры, младший научный сотрудник сектора самиздата и нетрадиционной печати лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН Валерия Яковлева.

В течение недели, с 16 по 22 июня, участники «Томского хронотопа» исследовали городское пространство, изучая и сопоставляя его историю и современность в самых разных проявлениях. По итогу из десяти ребят, подавших заявки, восемь успешно завершили проект, создав собственные издания — зины. Презентация работ состоялась в последний день лаборатории в «Кабинете Пушкинского».

Презентация зинов в «Кабинете Пушкинского».
Фото: Савелий Петрушев

Как отмечают ведущие лаборатории, условно зины, созданные в этом году, можно разделить на три группы: классические зины с большим количеством коллажей и высоким уровнем спонтанности; «эстетские» зины, приближающиеся по форме к книге художника; зины, в которых ведущую роль играет текст. Антон и Валерия подчеркивают, каждая из работ получилась очень интересной, цельной и яркой.

Всего было представлено восемь авторских изданий.
Фото: Савелий Петрушев

— В прошлогодней томской лаборатории итоговым продуктом была книга художника, в этом году — зин. На первый взгляд, это похожие вещи и основное отличие в том, что зин имеет тираж. Но если копнуть глубже, то, конечно, различия между этими формами более существенны. Одной из наших задач было удержание жанровых рамок итоговых работ, в особенности для тех ребят, кто в прошлом году делал книгу художника — чтобы они не воспроизводили прошлогодний формат. Справились ли мы с этой конкретной задачей во всех восьми случаях — вопрос, вновь отсылающий нас к границам понятий «зин» и «книга художника». А в более широком смысле — к возникающей на наших глазах теории альтернативного книгоиздания, в разработке которой участвуем и мы сами — не только в качестве практиков, ведущих подобные лаборатории, но и в качестве теоретиков, в рамках нашей научной деятельности в стенах ГПНТБ СО РАН. Поэтому каждая завершенная лаборатория не просто архивируется, но становится для нас предметом рефлексии, — говорят ведущие.

Ведущая лаборатории Валерия Яковлева
Фото: Савелий Петрушев

Ведущий лаборатории Антон Метельков
Фото: Савелий Петрушев

Программа лаборатории этого года состояла из полевых исследований и студийной работы над оформлением зинов. Первый этап включал направленное наблюдение, городскую антропологию (изучение поведения людей и «сценариев» мест) и поиск связей между историей и современностью. Второй — рассматривался участниками как попытка поделиться собранными впечатлениями с потенциальным читателем.

Многие работы основывались на чувственном восприятии городской среды и взятых оттуда отрывков цитат.
Фото: Савелий Петрушев

По словам Валерии и Антона, из-за изменения формата и смены акцентов в сторону исследовательской работы проект получился в сравнении с прошлым годом более динамичным, а участники, преимущественно подростки 15-16 лет, продемонстрировали высокий уровень вовлеченности и осознанности. Впервые в практике лаборатории исторические источники использовались как один из основных инструментов:

— Мы давно хотели поработать с историческими источниками (в частности — со старыми газетами), но что-то никак не складывалось, никак они не помещались в рамки лаборатории. А в этом году — при помощи Научной библиотеки ТГУ, которой мы очень благодарны, — это наконец получилось. Мы волновались, как ребята воспримут такой специфический материал, но в итоге во многие зины вошли фрагменты газет конца XIX — начала XX вв., — отмечают ведущие.

Впервые в рамках лаборатории в качестве одного из инструментов были использованы старинные газеты.
Фото: Савелий Петрушев

В этот раз главным объектом художественных исследований стал известный городской парк — Буфф-сад, где проходила основная часть работы «в поле». Как отмечают ведущие, многие участники использовали его в дальнейшем в качестве отправной точки для собственных историй и включали особенности этого места в свои проекты. Добавляется, что немалую роль в выборе героев для зинов сыграли встречи с известными томичами.

— В качестве примера включенности и осознанности можно привести организованную нами встречу с томским краеведом Эдуардом Майданюком — и ее последствия. Эта встреча произошла в Буфф-саду, во второй день лаборатории, и сперва нам было не вполне понятно, в какой степени она повлияет на участников. В результате же Эдуард Кондратьевич попал почти в каждый зин и, придя на презентацию, был очень растроган увиденным — не только и не столько в связи с собственной ролью, но и под впечатлением от работ вообще. Он сказал, что XX век здесь встретился с XXI, — говорят ведущие лаборатории.
Фото: Савелий Петрушев

По словам Антона и Валерии, такой формат взаимодействия в виде встреч с известными томичами был впервые использован в рамках томской творческой лаборатории. Помимо Эдуарда Майданюка, в качестве приглашенного спикера поучаствовала в «Томском хронотопе» директор Музея деревянного зодчества Людмила Исаева. Она провела для участников экскурсию не только по Буфф-саду, но и по Игуменскому парку, и тоже стала героиней нескольких зинов.

Буфф-сад стал главным объектом художественных исследований подростков.
Фото: Савелий Петрушев

Кроме Буфф-сада, полевые и студийные занятия прошли на территории Сибирского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина и Научной библиотеки ТГУ. Кураторами проекта от Сибирского филиала Пушкинского музея выступили Лукия Мурина и Софья Шипицына.

Познакомиться с зинами, созданными в рамках лаборатории, можно в «Кабинете Пушкинского» в Научной библиотеке Томского государственного университета по адресу: пр. Ленина, д. 34а, 5 этаж.

Фото: Савелий Петрушев

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