Вазочки и подсвечники. Какие изделия из гипса есть в мастерской Дарьи Щукиной

31 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Гипс — это не только огромные барельефы. Вещи из него могут быть очень изящными.

В этом мы убедились, познакомившись на фестивале осознанного потребления Garazhka с Дарьей Щукиной. Ее мастерская «Гипсофила» — это совсем миниатюрные изделия, которые помогут наполнить дом уютом и красотой. О том, что вдохновляет Дарью и почему она выбрала такое интересное направление, расскажем в нашем материале.

В мастерской Дарьи Щукиной Фото: Серафима Кузина

На полках в мастерской у Дарьи Щукиной можно найти различные гипсовые изделия — статуэтки (сейчас, к примеру, популярны осенние тыковки), подставки под украшения, вазочки и подсвечники. Осенью как раз стали чаще покупать последние — особенно уютные домики и словно вязаные, похожие на свитер предметы. Востребована и романтическая статуэтка «Мужчина и женщина». Но покупателей специально Дарья не ищет:

— Просто рассказываю про свое творчество, показываю работы в соцсетях, люди сами меня находят, — признается Дарья Щукина, создательница мастерской «Гипсофила». — Участвую в ярмарках. Благодаря им мои изделия есть в Архангельске, во Франции — люди покупают предметы в Томске и как его частичку увозят с собой. Можно и рассылать работы, но я пока еще к этому не пришла. На «Авито» и маркетплейсах не предоставлена. Фестивали мне интересны как процесс, хотя готовиться к ним тяжело, ночами не сплю — проявляется перфекционизм. Зато потом встречаешь разных интересных талантливых людей. Для меня такие мероприятия — способ коммуникации с ними.

Гипсовые изделия Дарьи Фото: Серафима Кузина

Подсвечник в виде домика Фото: Серафима Кузина

Статуэтка «Мужчина и женщина», а слева от нее — подсвечник в стиле, похожем на вязку Фото: Серафима Кузина

Среди своих работ мастерица показывает нам необычную вещь, где смешиваются три цвета. Объясняет: это особая техника. Создается три отдельных раствора — дальше надо все делать быстро, поскольку гипс стремительно застывает — наливается каждый в кондитерские пакеты, далее мастер берет их в одну руку и выжимает в форму. Как узор ляжет, так и будет. Есть и другие работы, к примеру, подставка с брызгами. Их на изделие наносят кисточкой для макияжа. При технике тераццо в раствор добавляются частички аквариумного грунта, это тоже рождает необычные сочетания. Бывает, в результате на изделии появляется какой-то образ, кажущийся узнаваемым. Еще одна гордость Дарьи — вазочка в форме обнаженной женщины, которая вызвала фурор среди клиентов:

— Она не эротическая, а про женственность, — поясняет автор работы. — Женщина — всегда цветок, который расцветает и украшает этот мир. Я люблю тему проявления женственности, красоты. Еще мне ценно, что у этой вазочки-фигуры грудь ассиметричной формы. Это история про естественность.





Дарья показывает подставку в технике тераццо с добавлением частичек аквариумного грунта Фото: Серафима Кузина

Подсвечник в форме сердечка в этой же технике Фото: Серафима Кузина

Вазочка в форме обнаженной женщины Фото: Серафима Кузина

Специального ассортимента и плана у Дарьи нет, в каких количествах будет изготовлена та или иная вещь — решается спонтанно. Иногда просят сделать что-то на заказ, но мастерица честно признается — придется ждать, пока у нее не случится подходящего настроения. Сделать, потому что «надо», она не сможет.

При таком спокойном отношении к продажам в творчество Дарья пока больше вкладывает, чем зарабатывает. Но говорит, гипс нужен ей не ради доходов. Хотя если заниматься им с прицелом на прибыль, то можно выйти на хороший доход. Сейчас самых больших вложений требуют силиконовые формы, они дорогие, стоят около 7000 рублей. В то время, как свои работы Дарья продает по цене от 300 рублей.

— Хочется, чтобы вещи были доступны покупателем. Для меня работа с гипсом — это возможность делиться с людьми тем, что проходит через мои руки, — говорит наша собеседница.

Спонтанное творчество

— Клиенты радуются, и мне становится хорошо, — говорит Дарья. Фото: Серафима Кузина

Сейчас у Дарьи внушительное количество вещиц, сделанных в разных техниках. Работать с гипсом она начала совсем недавно:

— Все произошло спонтанно — весной я хотела почистить организм и искала информацию про одну биодобавку. Но почему-то «Яндекс» начал выдавать мне информацию про гипс! — рассказывает Дарья. — У меня уже давно была мечта — научиться лепить из глины, но останавливало то, что такие изделия нужно обжигать в специальной печи, а это сложно. Когда увидела, какие вещи получаются из гипса, поняла, что мое желание может реализоваться по-другому. И мурашки побежали по телу, как меня сильно увлекла эта идея! Начала искать, кто этому обучает, понимала, сама буду осваивать технику долго, а мне хотелось скорее начать творить. В итоге нашла онлайн-курсы, там подсказали, какие материалы покупать. Приобрела их и взялась за работу.

Прежде опыта прикладного творчества у Дарьи не было — считала, это «не ее». Не умела рисовать, вышивать, вязать. Но работать руками было не ново — она специалист по массажу. Освоила эту профессию 4 года назад.

— Тоже получилось неожиданно, массажи для меня — это внутреннее состояние, экологичный подход к себе, проявление внутренней красоты, обмен энергией с женщинами (в основном ко мне ходят именно они), — объясняет Дарья. — Я долго была погружена в материнство (у меня 3 дочери). У старшей возникли проблемы с прикусом, мы начали их решать, и я сделала ей массаж. Она очень ярко отреагировала на него, сказала: «Мама, тебе необходимо радовать всех женщин массажем!». Я решила, это снизошло на меня свыше через ребенка, и попробовала свои силы в массаже.

Массажная студия Дарьи, где и заметили ее работы первые покупатели Фото: Серафима Кузина

Благодаря этому увлечению, у Дарьи появилась идея создать свою мастерскую:

— Я не собиралась продавать свои работы — делала для себя и приносила в массажную студию вазы и подставки для украшений, мои первые изделия до сих пор стоят тут, — смеется Дарья. — Девчонки стали замечать их, говорить: «Какая красивая ракушечка, где взяла, хочу такую же». Я объясняла, что сама сделала. Они говорят: «Мне тоже надо!» Я отнекивалась, что не работаю на заказ, но девушки продолжали настаивать. Поняла, раз мир спрашивает, значит, ему нужны мои изделия, не надо их прятать. И создала аккаунт в Инстаграме*. Правда, какие-то изделия до сих пор не могу отдать, они «мои». Особенно когда они создаются в определенном душевном состоянии. Хотя бывает, что-то и приходиться отрывать от сердца, понимаешь, оно создавалось через мои руки как будто для кого-то, чтобы человека порадовать. Если копить все дома, превращусь в Скруджа Макдака.

Фото: Серафима Кузина

По образованию Дарья эколог, и свои сегодняшние работы она считает отражением ее личности, а также интересу к экологичности. Это проявляется в выборе основы для изделий: гипс — древний безопасный материал, который, ко всему прочему, еще и помогает мастерице обрести особое психологическое состояние.

— Многие девчонки говорят: «Я в наше непростое время ничего делать не буду». Я считаю, наоборот, надо, — заявляет Дарья. — Работа руками и душой, она тебя выстраивает. Тело начинает расслабляться, тревоги уходят, «мыслемешалка» в голове останавливается. Ты просто делаешь и выравниваешь работу, как струна настраивается на гитаре. Раньше думала, не стоит в гневном состоянии даже браться за творчество. Теперь начинаю отливать изделия, и выходит очень красиво. Поняла, что когда мы гневаемся или находимся в состоянии негатива, то забываем, какие мы прекрасные и добрые внутри. А творчество начинает показывать это, будто изнутри достает нашу красоту.

Фото: Серафима Кузина

Сейчас Дарья продолжает совершенствовать свои навыки работы с гипсом. Говорит, что нашла еще одно обучение, где узнает много нового. Нюансы творчества она не стесняется обсуждает с коллегами и преподавателями:

— У нас есть сообщество мастеров по гипсу — это чат в Телеграме, где мы друг друга поддерживаем, помогаем. Я недавно выиграла конкурс в номинации «Личный пример». Нас было около сотни участников, мы рассказывали о том, что происходит в нашей творческой жизни. Я показывала, как участвую маркетах. Когда объявили конкурс, то оказалось, что для многих девчонок я — пример. Это было удивительно для меня и очень радостно. Я открытый человек, всем делюсь: разнообразием форм, оттенков, тем, как оформляю свои уголки, — рассказывает Дарья. — Часто, проходя мимо меня на ярмарках, покупалтели отмечают, что у нас очень уютно. Даже дети тянутся и говорят такие трогательные слова, что я иногда плачу. Один раз подошел мальчик и сказал: «Как у вас красиво. Я хочу маме сделать подарок. Что у вас есть за 100 рублей?». А у меня ничего нет за 100. Я спросила: что бы он хотел? Он выбрал, я убедила его, что это стоит 100 рублей. Мы оформили подарок, вложили открытку. Мне очень запомнился его порыв порадовать маму. Одна девочка нашла меня в Телеграме, сказала, что сестра хочет подносик и уточнила, как меня можно найти. Потом приехала на ярмарку и купила подарок для сестры. Таких теплых моментов много.

Своя ноша не тянет

В руках у Дарьи подставка с наклейкой. Украшать работы таким образом ей подсказали дети Фото: Серафима Кузина

Процесс рождения гипсовых работ для Дарьи — тоже история спонтанная. Конечно, есть определенные формулы, но их во всех подробностях она не придерживается. Ориентируется на состояние потока и творит. В основе вещиц — скульптурный гипс. Раствор делается руками, туда добавляются красители, пигменты, либо жидкий колер (многим знакомые по ремонтам ингредиенты). От количества красителей зависит яркость работы. Но много краски добавлять тоже нельзя, тогда можно разрушить текстуру изделия. Поиск цвета — процесс творческий. Иногда сам мастер не знает, каким в итоге будет оттенок, потому что не всегда удается повторить найденную стихийно формулу.

Начинается все с создания смеси, потом ее на час заливают в силиконовую форму. Их Дарья пока закупает у разных мастеров, но в будущем собирается освоить технику изготовления самостоятельно. У нее есть свои идеи, которые хочется воплотить, а для этого надо сделать особенные формы. Дальше изделие извлекается и полностью просыхает за 5-7 дней. Потом наступает этап шкурения, шлифовки различными губками. Нужно, чтобы все грани были мягкими, без зазубрин, сколов.

— Это обработка, она длительная. Пыльно и грязно, но результат — качественное изделие, которое прослужит долго, — уточняет Дарья. — После шлифовки надо пропитать вещь — гипс пористый, сильно впитывает влагу. Его нужно обработать специальной смесью, гидрофобизатором, чтобы поры закрылись. Когда вещь полностью просохла, я покрываю ее несколькими слоями защитного лака. Перед ним, если нужно, наношу наклейки. Украшать ими работы подсказали дети — они любят переводные татуировки. Я поняла, что это вариант для гипсовых изделий.

Варианты гипсовых изделий в мастерской Дарьи Фото: Серафима Кузина

В итоге изделия получаются прочными — это скульптурный гипс, он не крошится. Правда, достаточно тяжелый, о чем Дарья вспоминает, если приходится самой везти работы на ярмарку. И думает, почему ее привлек именно гипс, а не, к примеру, бижутерия. Но потом решает, что своя ноша не тянет.

Дети Дарьи тоже с интересом относятся к творчеству матери. Это первые ценители ее работ. Они и сами уже заливали изделия из гипса. Сейчас Дарья мастерит дома, хотя одно время снимала отдельное помещение. Но хочется проводить с близкими больше времени, а еще иногда вдохновение приходит ночью. Дома можно немедленно приняться за работу.

Женщина в полях — это я!

Фото: Серафима Кузина

Вдохновить на новое изделие мастерицу может многое. Первое время она просыпалась и сразу шла что-то мастерить:

— В пижаме, не умывшись…. Творчество — это в хорошем смысле наркотик! — считает Дарья. — Сейчас паузы у меня возникают только после маркетов. Там большой поток людей, чтобы восстановиться, хочется замедлиться. Общение все равно сказывается на состоянии. Но буквально через 3 дня мне уже надо что-то делать.

Особенно Дарья любит лепить вазы, поскольку увлечена сухоцветами:

— У меня половина балкона в таких букетах. Собираю их везде — в полях, лесах, на даче. Мы с мужем едем, я говорю: остановись, там колосок, у меня такого нет! Если увидите в полях женщину — это я! Вдохновляюсь, благодаря спонтанной насмотренности. Глаз «сканирует», и ты уже видишь будущее изделие. Я люблю цветы, поэтому делаю для них вазочки. Сердечки с колбой подходят под очень популярную тему моноцветов. В них можно поставить одну веточку.

Кстати говоря, именно с этим увлечением Дарьи и связано название мастерской:

— Моя мастерская называется «Гипсофила», причем такой вариант пришел не сразу. Это один из моих любимых цветков, хороший сухоцвет, который дружит с гипсовыми изделиями. Все сошлось!

Сердечки с колбой Дарья собирается украсить еще и бусинками Фото: Серафима Кузина

Только на мастерской Дарья не планирует останавливаться. Еще со студенчества она думает об уютных лавках:

— Хочется место, где я могла бы представлять и свои изделия, и работы других талантливых людей, — объясняет Дарья. — Еще мне интересна тема организации маркетов, ярмарок. Я уже администратор одного из сообществ. Хотелось бы поучаствовать в развитии этого направления в Томске. Мне понравилось, как ребята занимаются фестивалем Garazhka в Новосибирске и теперь Томске. У них очень четкая организация, начиная от подачи заявки. Распределение мест тоже продумано, а то бывает, что чем раньше пришел, тем лучше стол. Еще мне чужда и даже немного неприятна конкуренция среди мастеров, с которой я сталкиваюсь. Я за то, что мы — единомышленники, сообщество творческих людей Томска, нам надо друг другу помогать. Для кого-то ярмарки — это возможность побольше заработать, для кого-то — показать миру свои изделия. Мне хочется создать теплое уютное сообщество томских мастеров-единомышленников. У Garazhka, кстати, неплохо получилось. Была реклама, была логистика.

Изделий с томской тематикой у Дарьи пока нет. Сейчас ей предложили постоянно продавать свои работы в одном из местных магазинов. Возможно, скоро появятся и вещицы, связанные с нашим городом. Но для этого сначала надо освоить создание силиконовых форм.

Текст: Мария Симонова

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