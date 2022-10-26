Проблемы и решения. Участники креативной экспедиции представили свои проекты

26 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшую пятницу, 14 октября, в Томске подвели итоги городской экспедиции «Сибирь. Креативные индустрии 2022». На базе кадрового центра «Работа России» 9 команд-участников представили свои проекты и маршруты, созданные, чтобы сделать город в целом и его отдельные места удобнее и красивее.

В нашем материале рассказываем, к чему привели 5 дней напряженной работы под руководством опытных экспертов, и что экспедиция дала всем её участникам.

Свежий взгляд

Модератор Александра Бобрецова на защите проектов Фото: Серафима Кузина

В течение пяти дней участников экспедиции ждали лекции от экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других регионов. Ребятам рассказали, что такое сервис-дизайн, городской креативный продукт, с помощью каких инструментов можно изучать город и какие технологии используют при построении городских маршрутов. Кроме того, участников научили искусству публичных выступлений - компактно и интересно представлять свои проекты.

Помимо лекций студенты выходили в «поле», где проводили свои исследования. Они посещали музейный комплекс Томского политеха, Томского госуниверситета, ТГАСУ, «Спорт-отель», Центр иммерсивного искусства «Особняк», креативный кластер «Пенаты» и «Кванториум» и др. Общаясь с руководителями этих организаций участники узнавали, с какими проблемами площадкам приходится сталкиваться, а также предлагали свои варианты решений.

А еще студенты вместе с кураторами изучали город — исследовали общественные пространства и улицы, выявляли недочеты и придумывали варианты их исправления, отрабатывали техники сервис-дизайна и пути клиента, умение работать в междисциплинарных командах, с разными профессиональными ролями. Свои наработки команды упаковали в формат проектов. Всего их получилось 9. На представление каждого из них на защите предоставлялось 4 минуты.

Кирилл Риттер рассказывает про «улицу лавочек» Фото: Серафима Кузина

Команда молодых архитекторов развила свою идею от создания туристического маршрута и его благоустройства до полноценного архитектурного бюро, которое получило название «Наше дело».

«Сначала мы накидывали идеи, потом ходили по городу, смотрели, что есть, чего нет, что требует изменений. Затем проектировали, опираясь по ходу на рекомендации экспертов», — говорит Елизавета Исакина, студентка второго курса ТГАСУ.

«Все 5 дней мы разрабатывали маршруты. Наш, например, в процессе трансформировался в проект восстановления и актуализации конкретной площадки на территории Томска, как общественного пространства, а затем и в архитектурное бюро», — рассказывает ее сокурсник Кирилл Риттер, студент второго курса ТГАСУ, обучающийся по направлению «Архитектура и реставрация».

Кирилл Риттер и Елизавета Исакина Фото: Серафима Кузина

Получившийся у команды проект направлен на привлечение внимания к проблемам города в целом и его общественных мест в частности. Самое главное — ребята сразу предлагают решения.

«Пример проекта — «улица лавочек». Мы заметили, что на улице Пушкина не хватает мест, где можно было бы посидеть, поэтому предлагаем установить лавочки, в том числе и именные, от организаций — им дополнительная реклама. Также стоит установить дополнительные мусорные баки и освещение, что приведет к улучшению восприятия улицы студентами и местными жителями», — объяснили участники команды.

Команда StudBuddy Фото: Серафима Кузина

Команда из ТГУ представила проект, направленный на поддержку иностранных студентов. В ходе исследований ребята заметили, что с иностранцами плохо выстроена коммуникации, из-за чего те не могут нормально адаптироваться в нашем городе.

«Многие иностранные студенты оказываются исключены из активного участия в студенческой жизни и остаются чужаками, не проходя должный уровень культурной социализации. Таким образом Томск предстает в их глазах недружественным городом», — объяснили участники команды StudBuddy.

В качестве решения проблемы было предложено создать сервис, который может предоставить виртуальное сопровождение для иностранных студентов — от знакомства с городом до помощи в получении необходимых документов. Предполагается, что при разработке будут привлекаться и сами иностранцы. Кроме того, участники команды представили прототип сайта.

Название фото Фото: Серафима Кузина

Команда «Клевер в квадрате» обратила внимание на необходимость создания маршрута, объединяющего творческую молодежь, бизнес-инкубаторы и стартапы.

«В нем мы соединяем творческую молодежь, компании, которые открыты к сотрудничеству и места, где они могут сотрудничать», — отмечают авторы проекта «М.О.С.Т». Ребята поставили себе амбициозную цель — сломать стену, что разделяет эти креативные единицы. Своё намерение они проиллюстрировали, построив, а затем разрушив стену из одноразовых стаканчиков. Но не остановились на этом: участники команды написали чат-бот, главной целью которого станет объединение сообщества креативщиков.

На защите проектов Фото: Серафима Кузина

Участники другой команды решили мыслить шире — в географическом плане. Их проект «Ссылка» представляет из себя сервис поиска маршрутов и событий по регионам Сибири.

«Одна из наших гипотез заключается в том, что туризм в сибирских городах — это доступно. Следующая — что разработка сервиса и системы навигации позволить повысить интерес к СФО, — объяснили участники команды. — Мы создаем сервис, который совмещает маршрутную карту, афишу и локальные медиа. Карта включает в себя 6 категорий мест — развлечение, искусство, отели, гастрономия, научный туризм и так далее»

По их словам, проект позволит туристам и просто приезжим познакомиться с культурой Сибири, а также «адаптироваться к городской среде». На момент защиты проекта команде удалось разработать дизайн будущего сервиса с узнаваемыми отдельными элементами навигации.

«ПутеWOODник» Фото: Серафима Кузина

Проект под названием «ПутеWOODник» сконцентрировался на одной из самых знаменитых туристических сторон Томска — деревянной архитектуре. Участники команды «Спасибо» решили исследовать маршруты, которые связывают резные памятники. В процессе они зафиксировали недостаточное благоустройство территорий, которые связывают или окружают объекты деревянного зодчества.

Чтобы это исправить ребята предлагают привлечь волонтеров и городскую администрацию к уборке и преображению территорий вокруг памятников архитектуры. Второй этап — уже бизнес-проект — предполагает прокладку маршрутов, по которым «смогут ходить как гости города, так и студенты». Кроме того, ребята создали маскота проекта, персонажа по имени Веня — «жизнерадостного экстраверта, который любит город и готов узнавать о нем новое».

На защите проектов Фото: Серафима Кузина

Отчасти схожий проект предложила другая команда: их внимание привлек Буфф-сад. Проанализировав запросы гуляющих там людей, ребята начали работу над проектом благоустройства этого общественного пространства. Например, они предложили организовать в саду кукольный театр совместно с находящимся рядом Дворцом творчества юных. А еще добавить на деревья информационные таблички с названиями и их описанием, деревянные фигуры с QR-кодами, ведущими на портал с хорошими детскими сказками. Проект ребят также предусматривает установку фонтанов, посадку деревьев и газонов, обустройство пешеходного перехода и активного вовлечения во всю эту деятельность волонтеров.

«Back to USSR» приехали поучаствовать в экспедиции из Колпашево Фото: Серафима Кузина

Еще одну масштабную идею, включающую развитие туристических объектов и инфраструктуры, предложили создатели проекта «Back to USSR» из Колпашево. Он предполагает создание маршрутов, квестов и других туристических событий, связанных с наследием советского индустриализма в Колпашеве и Томске.

«В первую очередь, это экскурсии в советскую индустриальную эпоху для людей, которым это интересно, — объясняют его создатели. – Мы хотели бы привозить туристов в Колпашево, делая не просто экскурсии по местам, а устраивая те же квесты».

Для привлечения аудитории, команда думала начать путешествия с Томска, организуя там экскурсию по советским мозаиками и лектории для заинтересовавшихся темой.

Прасковья рассказала о новом маршруте по стрит-арт объектам города Фото: Серафима Кузина

Еще один экскурсионный маршрут предложили создатели проекта «Старт». Его целью является знакомство горожан и туристов с историей Томска через стрит-арт, а также создание сообщества уличных художников.

Чтобы достичь своих целей ребята намерены создать приложение, где были собраны все локации с произведениями уличного искусства. «У нас уже собраны проекты на Google-картах, а также подготовлены готовые маршруты. Мы расписали, сколько времени это займет и каждой работе добавили какой-то комментарий, фотографию и информацию, как добраться, — рассказывают создатели проекта. — Уже действует платформа „Старт“, где мы рассказываем про Томск и его стрит-арт».

В рамках проекта также запланировано обустройство дворов, где находятся работы уличных художников, а также размещение в них информационных указателей. В дальнейшем организаторы планируют создать собственный мерч, пробовать получить гранты, искать партнеров и участвовать в тематических фестивалях.

Презентация проекта "Кофе + наука" Фото: Серафима Кузина

Девушки из проекта «Кофе + наука» задумались над вопросом организации жизни студентов Томска. По их мнению, в городе нет сайта, приложения или сообщества, которое бы помогло найти учащимся место отдыха или учебы. А это, в свою очередь приводит к тому, что «большинство студентов проводит время дома и никак не насыщает свою жизнь красками студенческой жизни».

Проект предполагает разработку сервиса, который будет выстраивать маршрут по коворкингам, местам, где можно попить кофе, корпусам вузов и местам, где можно отдохнуть с друзьями вечером после учебы.

Экспертный разговор

Эксперты, участвующие в дискуссии. Слева направо: Юлия Штадельман ("Спорт-Отель"), Артем Ислентьев (креативный кластер "Пенаты"), ..., ..., Светлана Козуб (Туристский информационный центр), Елена Фаткулина ("Макушин Медиа"), Алена Шафер (Центр иммерсивного искусства "Особняк"), Михаил Голубев (РИА Томск) Фото: Серафима Кузина

После презентации проектов стартовала вторая часть сессии. На ней приглашенные эксперты оценили идеи участников экспедиции и дали свои рекомендации по их воплощению. Беседу модерировала один из организаторов городской экспедиции, руководитель проекта интеллектуальных событий INRU Александра Бобрецова (Санкт-Петербург).

Все эксперты высоко оценили работу команд и высказались по поводу практичности представленных идей и проектов, а также дальнейшего развития экспедиционного формата.

Светлана Козуб комментирует сильные и слабые стороны проектов Фото: Серафима Кузина

«Мне кажется очень удачной тема проекта про "шел, увидел лавочку, сел, мне понравилось", — отметила Светлана Козуб. — Классно было бы собрать группу, пройтись по городу, посмотреть, где турист или горожанин устает и поставить туда лавочку. В целом, тема операционного менеджмента внутреннего и въездного туризма в Томске очень актуальна. Когда такие проекты задумываются, было бы очень ценно, исходя из результатов, приглашать на старте последующих экспедиций специалистов по туризму в нашем городе, чтобы они задавали направления — о чем стоит подумать. Необходимо усиливать друг друга ресурсами, мы готовы подставить плечо и стать наставниками».

Алена Шафер дает рекомендации ребятам и приглашает их к сотрудничеству Фото: Серафима Кузина

Участвовавшая в консультировании команд директор Центра иммерсивного искусства «Особняк» Алена Шафер отметила, что представленные идеи могли бы быть интегрированы в один большой супер-проект.

«За первые три дня работы с вами я очень многое для себя узнала, того, что я даже не предполагала. В некоторых проектах что-то было недоверчено, но в каждом есть главные мысли. Какие-то из них я точно хочу с вами реализовать. Если из каждой представленной идеи взять сложившиеся фрагменты, то на выходе может получиться очень интересный мощный проект», — считает Алена Шафер.

Елена Фаткулина говорит о важности выхода на целевую аудиторию проектов Фото: Серафима Кузина

В свою очередь, основатель издательства краеведческой и туристической литературы «Макушин Медиа» Елена Фаткулина обратила внимание участников экспедиции на важность выхода к целевой аудитории проектов.

«Основная проблема, которую вам придется решать в любом проекте в первую очередь — это рассказать людям о том, что он есть, — отметила Елена Фаткулина. — Донести до вашей аудитории информацию, что вы сделали маршрут или мобильное приложение, сегодня сложно. Уровень информационного шума слишком высок. И в любое хорошее приложение, если оно просто сделано и лежит, люди сами по себе не пойдут, необходимо рассказывать о нем. Здесь на вас может работать качество проекта — чем точнее вы выбирает „боль“ аудитории, тем скорее сможете туда подтянуть людей. Поэтому молодым командам, в первую очередь, надо искать те самые болевые точки, делать под них проекты и все время активно работать с аудиторией».

Елизавета Кузнецова благодарит ребят за участие в проекте и приглашает к коллаборации с ТПУ Фото: Серафима Кузина

Начальник отдела культурного наследия и работы с сообществом ТПУ Елизавета Кузьмина поблагодарила участников проекта, отметив, что их голос очень важен:

«Мы правда нуждаемся в ваших идеях и вашем понимании. Как вы читаете, гуглите, смотрите. Мы заинтересованы в том, чтобы вам, как студентам, было интересно здесь жить. Это нормально, когда из Томска уезжают. Но Томск должен быть тем городом, куда приезжают студенты, чтобы провести лучшее время — студенческое — и в других городах вспоминать его с теплом», — отметила Елизавета Кузьмина.

Александра Бобрецова, модератор дискуссии Фото: Серафима Кузина

«Очень приятно быть причастной к созданию возможности такой точки сборки. Я надеюсь, что вы друг друга очень хотите понимать и найдете возможность для дальнейшей совместной работы», — отметила Александра Бобрецова.

В свою очередь глава департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных отметила, что все представленные проекты будут собраны для последующего представления их представителям разного рода структур и потенциальным работодателям.

«Я хочу, чтобы этим проектам был дан ход. Мы усиливаем друг друга и продолжаем идти дальше, неважно, туристические это маршруты, цифровые или промышленные. Нам, как департаменту занятости, важен каждый из вас — ведь именно вы тот кадровый потенциал города, который будет его совершенствовать. Сегодня экспедиция не заканчивается, это только начало большой работы», — отметила Светлана Грузных.

Она также добавила, что проект не ограничивается 5 днями.

«Проект включает в себя череду других мероприятий, – уточнила Светлана Грузных. – Перед интенсивом мы получили портфолио более 100 студентов всех вузов и ссузов Томска. Для участия в очных мероприятиях мы отобрали 60 лучших. Портфолио остальных были усовершенствованы с помощью экспертов. Теперь у нас есть база из 100 студентов, готовых проходить практику, стажировку и подрабатывать. На следующем этапе мы будет налаживать их контакт с работодателями».

Диалог между участниками не завершился и после окончания официальной части. Представители команд и эксперты продолжили разговор в более неформальной обстановке. Полученный в ходе экспедиции импульс будет иметь свое продолжение — часть команд планирует работать над своими проектами уже после ее окончания.

Эксперты продолжили общение и после окончания защит Фото: Серафима Кузина

«Мероприятие получилось очень интересное, — говорит Кирилл Риттер. — Я бы с удовольствием через год принял участие в экспедиции еще раз. Одну идею из нашего проекта я начал рассматривать как возможный стартап, и «затравку» на диплом.

Участники экспедиции и эксперт Юлия Штадельман Фото: Серафима Кузина

Текст: Егор Хворенков

Фото: Серафима Кузина

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