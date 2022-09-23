Пять книг о том, как лучше справляться с тревожным временем

Томский Обзор / Фото: 23 сентября 2022 // Фото: Unsplash

Как успокоиться и начать жить во времена, когда поводов для тревоги с каждым днем только больше и больше? О книгах, которые сегодня очень актуальны, рассказывает практикующий психолог Ксения Зубрилина.

Ксения Зубрилина практикующий психолог События, которые происходят в мире, могут нас прямо не затрагивать. При этом они часто вызывают сложные чувства и внутренние эмоции, с которыми мы не знаем, как справляться. Если мы не можем с ними ничего сделать, то это ухудшает нашу собственную жизнь. Тревога, беспомощность, чувства вины, стыда, отчаяние, грусть, апатия опосредованно влияют на нас. В своей подборке я учитывала, что важно учиться реагировать на эти эмоции, помогать себе с ними справляться, а не подавлять их. Иначе они будут уходить глубже и глубже, отчего нам станет хуже.

Расс Хэррис «Ловушка счастья. Перестаем переживать — начинаем жить»

Начну с книги-универсального ответа, must have к прочтению для самопомощи — «Ловушка счастья. Перестаем переживать — начинаем жить» Расса Хэрриса. Она практически ориентированная, это не просто рассуждения. В ней есть конкретные рекомендации, что можно делать с неприятными и тревожными мыслями, которые возникают, повторяются и крутятся в голове.

В книге присутствуют обучающие упражнения о том, как контролировать свои мысли и справляться со сложными чувствами. Это книга про бережное отношение к себе, про принятие, как экологично обрабатывать всё, что возникает. В то же время книга отвечает и на вопрос: как не только справиться с тревогой, а еще и делать шаги, которые помогут улучшить свою жизнь, испытывая меньше тревоги. Она здорово помогает с этим разобраться!

Книга написана очень понятным языком, в русле нового метода психотерапии — терапии принятие ответственности, сторонником которого Расс Хэррис является. Я сама работаю с этим направлением и ценю его. Думаю, эта книга — хороший вариант для людей, которые не могут позволить себе психолога, но чувствуют, что им трудно и плохо. Она может стать их «выручалкой». Безусловно, она не заменит работы со специалистом, но может существенно облегчить состояние.

Джон Форсайт Эйферт «Рабочая тетрадь по осознанности и принятию при тревоге. Избавление от фобий и беспокойства»

Вторая книга точечно отвечает на вопрос «Что делать с тревогой?». Тревога — это сложная эмоция, которая нередко возникает, но люди обычно не знают, как с нею справляться. Особенно вопрос обостряется в ситуациях, когда в мире или в жизни возникает неопределенность, нестабильность. Иногда тревога сильно мешает жить.

Книга тоже написана в русле терапии принятия ответственности. Причем она не про то, как избавляться от тревоги — она про то, как научиться с нею уживаться. Тревога — это нормально, это неотъемлемая часть жизни, но важно, чтобы она была только её частью, а не заполняла собой всё.

Интересный момент — эта книга и сам подход принятия ответственности доказательны. Как метод всегда тестируется, насколько он работает, так и проверялась эффективность этой рабочей тетради. Результаты показали, что представленные в ней практические упражнения помогают справляться с тревогой. Проверить это можно и лично, приобретя книгу и каждый день выполняя задания.

Евгения Меглинская «Стоп срывам и перееданиям»

Третья книга немного «узкая» по своему направлению — это Евгения Меглинская «Стоп срывам и перееданиям». Она про нарушение пищевого поведения, ее автор — специалист, который занимается его коррекцией.

В книге есть ответы о том, как перестать срываться и переедать, как выстроить здоровое пищевое поведение. Это целый минитренинг. Да, тема уже, чем та, которая заявлена для подборки. Но переедание — очень распространенная штука, это частое последствие тревоги. Не зная, как с нею справляться, мы начинаем бесконечно много есть для того, чтобы облегчить свое состояние. Еще в книге очень здорово описаны навыки эмоциональной регуляции, все разложено по полочкам. Оттуда можно взять много полезных вещей.

И дополнительная классная штука — в книге есть ссылка на медитации. По QR-коду можно пройти и взять варианты, которые помогут справится с переживаниями. Здесь имеются в виду медитации не в смысле духовности и религии, а направленные на контакт с собственными чувствами. В целом книга «Стоп срывам и перееданиям» про теплое, внимательное, бережное отношение к себе. Она очень поддерживающая.

Роберт Сапольски «Почему у зебр не бывает инфаркта. Психология стресса»

Следующая книга — «Почему у зебр не бывает инфаркта. Психология стресса». Ее автор — Роберт Сапольски, американский нейробиолог. Это книга про психологию стресса. Автор интересно и очень подробно, с юмором рассказывает, что с нами происходит, когда мы испытываем стресс. Он объясняет это на примере зебр, животных, которые испытывают сильный стресс, но его источник всегда какая-то физическая угроза. В итоге для них стресс завершается здоровым путем: либо зебра убегает и во время бега у нее сгорают гормоны стресса, либо ее съедает лев, тогда обсуждать уже нечего...

С людьми все гораздо сложнее. У нас стресс хронический. Мы боимся не физических, а психологических угроз, от них нельзя взять и буквально убежать, эта фаза стресса не закрывается. В своей книге автор рассказывает и про механизмы стресса, и про то, как нам с ним справляться, влиять на ситуации. В книге даны не просто описания, но и практические советы.

Рэндольф Несси «Хорошие плохие чувства: Почему эволюция допускает тревожность, депрессию и другие психические расстройства»

Также рекомендую «Хорошие плохие чувства: Почему эволюция допускает тревожность, депрессию и другие психические расстройства» Рэндольфа Несси. В этой книге приведены причины нашей частой тревоги. Автор утверждает, что сложные эмоциональные состояния сформировались в результате естественного отбора и закрепились, потому что полезны.

Пещерный человек, который был тревожным, чаще выживал, чем тот, кто не переживал и становился в итоге добычей хищника. Получается, что люди, которые чаще тревожились, чаще оставляли потомство и передавали свой «ген тревожности» потомкам.

В книге с позиции естественного отбора и эволюции объясняется, откуда взялись сложности, которые мы сегодня имеем — депрессии, тревожности, зависимости, нарушения пищевого поведения. Это здорово помогает в том смысле, что человек, страдающий тревожностью, после прочтения такой книги может понять: дело не в нем, он не ненормальный, просто есть такая данность. И практические советы в конце книги задают направление, что с такими сложностями делать.

Текст: Мария Симонова

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