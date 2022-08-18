Найм и удержание. В Томске подвели итоги проектной сессии для работодателей

18 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

На прошлой неделе, 10 августа, в томском кадровом центре «Работа России» прошла проектная сессия «Диалог бизнеса и власти. Кадры настоящего и будущего».

В ней приняли участие врио губернатора Владимир Мазур и представители крупнейших работодателей региона. В формате открытого диалога участники обсудили кадровые проблемы Томской области и поделились своими предложениями по их решению.

О чем шла речь на мероприятии — в нашем материале.

Модератором проектной сессии выступил декан Высшей школы журналистики ТГУ Илья Мясников: «Ожидаются довольно серьезные изменения на рынке труда. С одной стороны, на слуху отъезд большого числа высококвалифицированных специалистов, в том числе сферы ИТ. С другой стороны, выход на рынок труда поколения демографической ямы и очень большой спрос на специалистов, которые выращивает Томская область в новых отраслях — ИТ, высокотехнологичные производства, текстильная промышленность — показывает, что миграционные процессы для нас будут непростыми. В этих процессах Томская область должна выигрывать». Фото: Серафима Кузина

Проектная сессия стала прямым продолжением первого обсуждения, прошедшего в июле 2022 года. Тогда в кадровом центре также собрались руководители кадровых служб промышленных, строительных, пищевых предприятий, IT-сферы и торговых сетей. Все вместе они сформулировали проблемы, с которыми им приходится сталкиваться при найме и удержании работников. Также участники предложили ряд решений, учитывающих возможность включить в проект организации, которые они представляют, а также органы муниципальной, региональной и даже федеральной власти.

Модератор проектной сессии, декан Высшей школы журналистики ТГУ Илья Мясников, отметил, что краеугольным камнем стратегии Томской области, является обеспеченность всех процессов человеческим потенциалом. «Томская область традиционно является центром притяжения для десятков тысяч людей и в течение долгого времени она являлась образцом стабильности в плане удержания человеческого потенциала. Последние исследования дают нам некоторые тревожные звоночки. Данные Росстата по итогам 2020 года показывают, что процессы внутренней миграции увели у нас более 4 000 человек из области. Хотя мы, может, пока и не заметим этого сильного эффекта, но, если мы хотим подойти к процессу подготовленными и компетентными, мы на такие вопросы должны обращать внимание», — сказал он.

По словам Мясникова, в контексте обеспокоенности этим вопросом представители HR-сообщества ведущих предприятий Томска в течение этого лета обсуждали проблемы и возможные решения кадрового обеспечения: «Для нас важно, что обсуждение ведут не просто руководители, но и профессиональное HR-сообщество, которое знает технологическую палитру привлечения, удержания, мотивации персонала. Соответственно, решения, которые они предлагают, должны быть использованы, масштабироваться на весь кадровый потенциал Томской области».

Директор по персоналу компании Syncretis Ирина Осипова Фото: Серафима Кузина

Участники встречи обращали внимание на схожие проблемы. Одной из главных среди них является отсутствие в Томске и Томской области удобной инфраструктуры. Речь идет как о дорогах и выделенных велодорожках, так и о спортивных объектах, местах, где молодежь и люди постарше могли бы проводить свободное время.

Также работодатели отмечали жалобы своих сотрудников на отсутствие прямых и дешевых авиарейсов из Томска по интересующим направлениям. Такая проблема особенно остро стоит перед представителями ИТ-сообщества.

«Не все хотят уезжать в большие города. Многим хочется жить в уютном чистом и удобном городе, где они чувствуют себя свободными — когда они могут сесть на самолет и очень дешево и быстро попутешествовать», — отметила директор по персоналу компании Syncretis Ирина Осипова.

Врио губернатора Владимир Мазур напомнил, что в Томске как раз заканчивается ремонт аэропорта и появляются новые авианаправления. По его слова, также ведутся переговоры с руководителем Западно-Сибирской железной дороги о запуске скоростной брендированной электрички до Новосибирска. Также проводиться работа по получению средств на оборудование 4-полосной скоростной дороги Кемерово — Томск.

Фото: Серафима Кузина

Одной из важных проблем многие участники сессии назвали отсутствие доступного, современного комфортного жилья. Причем речь идет не только о многоквартирниках в черте города, но и о домах в районах области, где находятся производственные мощности томских предприятий. По словам врио губернатора, сейчас администрация региона прорабатывает вопрос возвращения к программе строительства бюджетного жилья.

Илья Мясников и Владимир Мазур Фото: Серафима Кузина

Работодатели также отметили отсутствие в Томской области детских садов, которые могли бы работать посменно.

«Надо внедрить более гибкий график для учреждений, в том числе и для школ — продленки», — считает директор по персоналу компании «Стройпарк» Оксана Крымская.

Директор по персоналу компании «Стройпарк» Оксана Крымская Фото: Серафима Кузина

Одна из самых главных проблем, с которой сталкивают томские работодатели, — неподходящие, в широком смысле слова, кадры. С одной стороны, многие жалуются на недостаточную подготовку специалистов томскими вузами, или вовсе отсутствие в образовательных организациях региона необходимых для производства направлений. С другой — отмечают нежелание потенциальных работников устраиваться на производство.

«Не хватает качественных релевантных кадров для ИТ-отрасли. У нас есть вузы, техникум ИТ-технологий, но это не отвечает требованиям отрасли. Приходится доучивать. Индустрия на себя взяла часть образовательного процесса. От города хочется инфраструктурной помощи. Чтобы Томск стал привлекательным ИТ-городом не только в Сибири, но и в России», — отметила Ирина Осипова.

В ходе проектной сессии Фото: Серафима Кузина

«Рабочие профессии нужно популяризировать, — считает главный специалист по работе с персоналом компании ТДСК Любовь Варьяз. — Были времена, когда у нас выпускались по 200-300 штукатуров, но это было социалистическое время, тогда строили дома в невероятных объемах. В этом году коммунально-строительный колледж выпустил 134 специалиста — порядка 40 из них ближе всего к нам относятся. Из них 21 поступил в вуз, 22 призвали в армию. По информации техникума, 73 определились с работой. Но мы у себя не насчитали ни одного! Хотелось бы, чтобы было еще какое-то учебное строительное заведение, либо техникум подготовил короткие целевые программы на 3-4-месяца, чтобы выпускать монтажников, плотников и других профессионалов, нужных в строительном комплексе».

Главный специалист по работе с персоналом компании ТДСК Любовь Варьяз Фото: Серафима Кузина

«Отток работоспособного населения, отсутствие преемственности поколений, низкий престиж профессий производственной сферы — решаются промышленниками посредством профориентации. Сейчас каждый тянет одеяло в свою сторону и профориентирует так, как ему надо, не создавая целостную картину для ребятишек, которые должны поступать в вузы, — отметил заместитель директора НПЦ „Полюс“ по социальным вопросам Евгений Шульгин. — Наше предприятие работает с томскими вузами. Есть профильные кафедры. Но наблюдается некоторый разрыв в компетенциях, которые получают выпускники, и требованиях работодателей. В этом видится несоответствие профессиональных стандартов и образовательных программ вузов».

Заместитель директора НПЦ «Полюс» по социальным вопросам Евгений Шульгин Фото: Серафима Кузина

В свою очередь Владимир Мазур подчеркнул, что регион сегодня занимается популяризацией рабочих профессий.

«Разговариваю с теми же молочниками: зарплата для низкоквалифицированной рабочей силы на селе — 55-65 тыс. рублей, но никто не хочет работать. Будет сидеть на бабушкину пенсию, а работать не пойдет. Это наш новый вызов. Мы должны найти инструменты, подобрать ключики — чтобы люди пошли работать», — отметил Владимир Мазур.

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур Фото: Серафима Кузина

В конце встречи врио губернатора добавил, что все озвученные в рамках сессии вопросы и предложения будут рассмотрены администрацией области.

«В течение года мы встречались на этой площадке и организовывали обмен практиками — говорили про профориентацию, про новое поколение молодежи, здоровье сотрудников. Это то, что как раз интересует коллективы. Когда мы увидели, что удержание персонала происходит не только внутри конкретной компании, а уходит и вовне, мы отрабатывали проблемы и решения. Спасибо, что получилось донести это до вас. Мы чувствуем, что открытость и диалог есть», — подвела итоги сессии начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

Начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных Фото: Серафима Кузина

Текст: Егор Хворенков

Фото: Серафима Кузина

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