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Как iFellow помогает компаниям разрабатывать и тестировать ПО

1 июля 2022 / Партнерский материал / Фото: предоставлено компанией iFellow

Последние несколько лет показали, как велика потребность в качественных, стабильно работающих IT-продуктах — от интернет-магазинов до банковских приложений. Бизнес, вставший на цифровые рельсы, смог расти даже во время локдауна, но на этом его трансформация не закончилась.

Нынешний год дополнил список требований к современным компаниям: из России, по экспертной оценке, ушло порядка 93% западных вендоров-производителей инфраструктуры и программного обеспечения. А значит, пора переориентироваться на отечественные решения.

Вместе с директором по стратегическому развитию бизнеса iFellow Львом Шелковым разбираемся, как изменилась конъюнктура рынка, как и зачем разработчики «со стороны» интегрируются в команды клиентов, когда нужно прибегать к помощи внештатных тестировщиков и почему сервисно-ориентированный подход к ИТ становится все более востребованными.

Неминуемая трансформация

Потребность в услугах разработчиков и тестировщиков растет ежегодно, а за последние несколько лет она сделала многократный скачок. В России существенно вырос спрос на цифровые продукты, способные поддерживать эффективную работу удаленных команд и территориально распределенного бизнеса, а также увеличивающие прибыльность компании — в том числе, через создание новых ценностей для потребителя.

— Возьмем в качестве примера ритейл, физические сети магазинов. Именно они одними из первых начали преобразовывать свой бизнес, создавая внутри компаний технологичные решения. Вспомните как быстро отреагировала розница на локдаун: мгновенно появилась возможность удаленной закупки товаров и доставки. Это сильно повлияло на цифровой бум и доступность ресурсов на ИТ-рынке, — говорит Лев Шелковой. — Как правило, при создании различных приложений и сервисов, их необходимо тестировать. Поэтому востребованность этой услуги для коммерческого программного обеспечения заметно выросла, а вот количество свободных экспертных рук — нет, люди просто не успевают так быстро обучиться и прирасти опытом.

Новый год — новый вызов. До сегодняшнего дня рынок был насыщен разнообразными решениями западных вендоров — от офисных и почтовых приложений до баз знаний и систем автоматического отслеживания ошибок. А их отечественные аналоги (если таковые имелись) не могли в должной мере конкурировать с продуктами, которые развивались десятки лет при постоянных финансовых инвестициях. В нынешних условиях вопрос независимости от зарубежных решений встал максимально остро. И снова мы упираемся в дефицит кадров.

— Часть западных вендоров осталась в стране, но, думаю, ненадолго, — считает Лев Шелковой. — Сейчас у российских компаний появился большой плацдарм, чтобы энергично обогащать функциональностью свои продукты. Но для этого нужны специалисты — аналитики, разработчики, тестировщики: функциональные, автоматизированные и Performance Testing — тестировщики производительности. Причем нужны они прямо сейчас.

Дефицит кадров, сложность в найме квалифицированных специалистов, высокая стоимость сотрудников при условии проектной работы, подталкивает рынок к переходу от увеличения собственного штата в сторону сервисных контрактов с ИТ-компаниями.

Все для разработки и тестирования

Фото: предоставлено компанией iFellow

Компания iFellow может обеспечить и бизнес-потребителей, и вендоров всеми необходимыми ресурсами для разработки и тестирования ПО. Причем неважно, для какой сферы создается продукт: финансовой, коммуникационной, страховой, производственной, добывающей или торговой.

— Мы предоставляем услуги по заказной разработке на всех уровнях — аналитика, тестирование, программирование, сопровождение, внедрение. Так же занимаемся организацией продажи софта и различных инфраструктурных мощностей (серверы, стойки, коммутаторы), — рассказывает Лев Шелковой.

Для клиентов у iFellow есть два сценария. Первый, Time and Material, предусматривает своего рода «аренду» сотрудников, когда специалисты компании работают на заказчика заранее обговоренное количество часов на основании задания. Другой вариант более сложный, но при этом продуктивный — работа по техзаданию или бизнес-требованию «под ключ» (FixPrice или Фиксированная цена).

— Нам присылают запрос, мы его анализируем, уточняем, проводим оценку. У нас есть выделенные руководители проектов, лиды, специалисты разных уровней, слаженные команды. Это дает нам возможность предоставить комплексные пакеты услуг. Например, тестирование программного обеспечения под ключ. Заказчик может полностью делегировать нам эту функцию, закрыв ее подписанием одного контракта. Это сильно ускоряет разработку новых продуктов, так как не надо искать сотрудников, налаживать процессы, разворачивать тестовую среду.

В процессе тестирования специалисты интегрируются в проект заказчика и сопровождают разрабатываемый продукт на каждом этапе его развития, информируя о найденных ошибках и степени их критичности.

— Например, если мы говорим про нагрузочное тестирование, то мы проверяем, как ведет себя ПО в разных состояниях. Затем даем заключение о пропускной способности — какой максимум на текущих мощностях заказчика оно может выдерживать. Если обнаруживаем какую-то деградацию, то даем рекомендации, что подправить, чтобы выровнять производительность того или иного решения, — объясняет Лев Шелковой. — Тестировщики с самого начала приступают к описанию матриц покрытий, дерева требований, всевозможных тестовых сценариев. Мы должны понимать, сколько будет тестовых сред, чтобы выйти на тот качественный уровень, который хочет заказчик. Например, чтобы не было критичных блокирующих дефектов. Кто-то договаривается о том, чтобы пропускать минорные тривиальные ошибки, которые никак не влияют на функциональность, чтобы быстрее довести продукт до пользователя и снять сливки на рынке, первыми удовлетворив спрос.

Время, которое в iFellow тратят на тестирование систем клиента, зависит от их размера и функциональности. Какой-то софт можно протестировать за неделю, на отработку другого уйдет несколько месяцев. Кроме того, iFellow может возвращаться к уже ранее протестированному продукту, чтобы выявить ошибки, обнаруженные, например, после добавления нового функционала. При этом с большой долей вероятности работать над проектом будут те же специалисты, которые проверяли ПО до этого.

— Одно из наших преимуществ на рынке — это то, что мы гарантируем заказчикам стабильную работу нашей команды над проектом, — отмечает Лев Шелковой. — Мы не перекидываем специалистов с одного проекта на другой, а обеспечиваем накопление экспертизы внутри команды, а с помощью обучения на базе собственных мощностей можем ее масштабировать.

«Вы же айтишники»

Многие отечественные компании видят возможности для создания и наполнения собственных продуктов функционалом, но не всегда адекватно оценивают сложность их реализации. Подобная история произошла во время работы iFellow с одной крупной российской компанией. Она задалась амбициозной целью разработать программное обеспечение, которое будет покрывать все этапы строительства на всех уровнях.

— Мы начали разговаривать о том, как потенциальные партнеры видят будущий продукт, но в процессе диалога поняли, что налицо очень большой разрыв между бизнес-видением и ИТ. Все же думают, что раз работают айтишники, то все очень легко и быстро. Но многое зависит от особенностей отрасли, — вспоминает Лев Шелковой.

Аналитикам на этапе предпроектного исследования пришлось вникать во множество деталей и специфики строительства, процесс занял полгода. Получив готовое архитектурное решение будущего информационного продукта, заказчик решил реализовать его самостоятельно.

— Но затем они столкнулись с определенными проблемами. Возникли трудности с наймом персонала — очень сложно крутых айтишников завлечь в строительную компанию. Спустя три месяца они к нам вернулись. А поскольку мы уже были погружены в контекст, то смогли сделать MVP (минимально жизнеспособный продукт) за два месяца вместо четыре заложенных. Быстро разобрались, вникли в предметную область, разложили системно, как это должно быть, и тем самым смогли минимизировать какие-то проблемы.

В итоге продукт получил развитие и теперь партнер планирует масштабировать его, став полноценным вендором: продавать в другие строительные компании, а iFellow помогает в развитии ПО.

Больше городов, выше продуктивность

iFellow существует на рынке с 2015 года. За это время компания набрала силы для работы на территории всей страны. Ее региональные офисы открыты в Саратове, Воронеже, Екатеринбурге, Новосибирске и Томске. Кстати, томские компании также неоднократно обращались к iFellow, например, для создания аналога программного продукта Jira — это инструмент для управления проектами и задачами.

Выбор городов присутствия обусловлен как их потенциальной «кадроемкостью», так и географическим расположением. Наличие сотрудников в разных часовых поясах позволяет без лишних затрат и нагрузок увеличить время работы — компания может поддерживать или сопровождать проекты по 10-12 часов в день, что в ряде случаев становится конкурентным преимуществом.

— Пандемия послужила толчком к тому, чтобы наши команды появились в самых разных городах. Тестировщики в Сибири начинают раньше, поэтому ко времени открытия офиса в Москве, софт с вечера, когда разработчики залили новые изменения, уже оказывается протестирован — отмечает Лев Шелковой. — За счет таких вещей мы ускоряем со свой стороны создание продуктов для наших заказчиков. Распределенную команду мы строим таким образом, чтобы она оптимально работала на всех уровнях, без перегруза сотрудников.

Текст: Егор Хворенков

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