Ответственные, веселые и находчивые:

Команда «Томскнефти» приняла участие в стрежевском молодежном турнире

17 июня 2022 / Партнерский материал / Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Команда сотрудников АО «Томскнефть» ВНК приняла участие в городском молодежном турнире, который прошел в Стрежевом с 10 по 12 июня.

В этом году состязания были организованы уже в 16-й раз и собрали около 200 человек, представляющих 9 предприятий нефтеграда.

Вместе со сборной «Томскнефти», которая не пропустила еще ни одного турнира, участие в соревнованиях приняли команды четырех ее дочерних предприятий: «Энергонефть Томск», «Аутсорсинг», «МНУ» и «Крон».

Для слесаря по ремонту технологических установок АО «Томскнефть» ВНК Сергей Селиванов нынешний турнир стал дебютным:

— О турнире я узнал не так давно от своих друзей, которые уже принимали в нем участие. Сначала был в массовке — болел за своих, а в этом году решил и сам попробовать свои силы, — рассказывает Сергей.

Молодым людям предстояло побороться в интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсах. В самом начале команды выступили с презентацией своих коллективов и социальных акций. Так сотрудники «Томскнефти» провели для школьников учебно-практические занятия по оказанию первой помощи и даже запустили чат-бот в Telegram, посвященный этой теме. В сентябре наклейки с QR-ссылкой на этот чат раздадут всем ученикам стрежевских школ, чтобы карманный помощник всегда был под рукой.

— Мы создали телеграм-бота, который в каких-либо непредвиденных ситуациях помогал бы людям в оказании первой помощи, — рассказывает Сергей Селиванов. — Там собрана четкая пошаговая инструкция, что нужно делать: выбираешь из предложенного списка вид травмы, внимательно изучаешь и далее действуешь по алгоритму.

На следующем этапе соревнующимся предстояло помериться знаниями в «Краеведческом диктанте». Его написали 27 участников турнира. Затем стрежевская молодёжь испытала свои силы в творческом конкурсе — чемпионате по чтению вслух «Открой рот».

Поборолись команды и в спортивных дисциплинах: в этом году выбор организаторов пал на дартс и зрелищные азартные бои игры «Лазертаг».

А заключительным и самым масштабным мероприятием турнира стала большая юмористическая «Игра». В суровой, но очень весёлой и находчивой борьбе оценивались не только командные, но и личные заслуги. Так, звания «Лучший актер» был удостоен Семен Федотов из «Энергонефть Томск». Его же коллективу досталась награда за лучшую шутку. А вот приз «Лучший номер» вручили команде «Томскнефти».

По итогам всех этапов турнира победа досталась команде «Энергонефть Томск». Сборная «Томскнефти» заняла второе место, «бронза» — у команды администрации Стрежевого.

Однако конкурсными событиями турнир не ограничился. Вне зачета, но в рамках турнира, команды приняли участие в акции по благоустройству города: покрасили, прибрали и привели в порядок детские площадки в Стрежевом.

— Приятно, когда можешь принести реальную пользу родному городу, внести свой вклад в его развитие, — отмечает Сергей Селиванов. — А когда делаешь это в такой компании, приятно вдвойне. У нас отличная команда: кого-то я знаю ещё со школы, с кем-то сталкивался по работе, с остальными познакомился во время подготовки к турниру. Я же производственник и с участниками, которые трудятся в офисах, встречаюсь нечасто, а это мероприятие нас сплотило: продолжаем поддерживать связь, собираемся вместе. Турнир — это важный опыт. Я участвовал в реализации и защите нашей социальной акции, игре «Лазертаг», в юмористическом этапе «Игра», был фронтменом нашей команды. Самым волнительным и запоминающимся, конечно, стало выступление на сцене. Но понравилось всё без исключения. С удовольствием выступлю за свою команду в следующем турнире!

Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

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