Обмен опытом и новые знакомства:

Сотрудники «Томскнефти» приняли участие в слете «Молодежная волна 2022»

8 июня 2022 / Партнерский материал / Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Сотрудники АО «Томскнефть» ВНК приняли участие в слете молодых специалистов «Молодежная волна 2022».

Слет собрал 70 сотрудников из 18 дочерних обществ ПАО «Газпром нефть» блока разведки и добычи. В течение трех дней участники совершили путешествие на теплоходе «Алексей Толстой» по маршруту «Оренбург — Самара — Казань».

«Томскнефть» на «Молодежной волне» представили молодые специалисты Людмила Лемп, Андрей Шубин и Анастасия Клейн.

Программа слета была достаточно плотной и в первую очередь была нацелена на выявление потенциала молодых специалистов, поиск перспективных идей и решений в сфере нефтяного бизнеса. В частности, для участников были организованы тренинги, направленные на развитие всевозможных компетенций — от коммуникаций до менеджмента. После молодых специалистов ждала работа в командах: всех участников разбили на группы по шесть человек, каждой предстояло разработать и защитить проект на предложенную тему.

Параллельно с работой над проектами для участников «Молодежной волны 2022» проходили командообразующие игры, тестирование. Была организована и развлекательная программа: так участники «Молодежной волны» посетили наукоград Иннополис в Татарстане.

— Мне понравился тренинг по бизнес-планированию от Максима Чернышова, в ходе которого мы все примеряли роль менеджера собственной хоккейной команды. Очень полезный опыт: я, как геолог, попробовала свои силы в совершенно новой для себя отрасли менеджмента, — рассказывает участница слета, инженер производственно-технического отдела УДНГ АО «Томскнефть» ВНК Анастасия Клейн. — Здорово, что «Газпром нефть» активно внедряет опыт работы мультикоманд и поддерживает такую позицию: человек должен быть не только специалистом в своей отрасли, но и уметь эффективно распределять свои внерабочие обязанности и активности, грамотно распоряжаться финансами и так далее.

По словам Анастасии, их команда работала над проектом универсальной системы оценки молодых специалистов, которая в дополнение к профессиональному рейтингу, также охватывала бы их общественную и социальную активность. Команда, в которую вошла специалист по корпоративной и социальной политике отдела социальных программ АО «Томскнефть ВНК Людмила Лемп, представила проект «Мост между поколениями». Специалисты попытались ответить на вопрос: как «подружить» молодежь и взрослое поколение, установить связь, которая бы мотивировала людей разных поколений обмениваться друг с другом опытом и знаниями.

— Было представлено очень много проектов именно социальной направленности. Думаю, организаторы сделали это специально, поскольку на слете собрались молодые специалисты из самых разных подразделений, а социальное направление — это то, что связывает абсолютно всех, — говорит Людмила Лемп. — Мне очень понравился проект про наставничество «Бадди», представленный одной из команд. Очень заинтересовал проект «ЛизаАлерт» — оказывается, им нужны не только поисковики, но и администраторы групп, диспетчеры и вообще самые разные специалисты, которые могут помочь в организации поиска пропавших людей. А первое место заняла идея создания «гостеприимного» телеграмм-канала для сотрудников всех дочерних обществ «Газпром нефти». Проект сделан на примере Санкт-Петербурга: бот поможет приехавшему сотруднику отыскать из числа питерских коллег желающих показать город или сопроводить в офис.

Все участники «Молодежной волны» отмечают: слет — это отличная возможность обменяться опытом со специалистами из других сфер и завести новые полезные знакомства.

— Я, к примеру, познакомилась с замечательной девушкой, специалистом проектного отдела, которая не только поделилась со мной полезной информацией, но и с удовольствием согласилась провести для нас с коллегами виртуальный мастер-класс по разработке презентаций, — отметила Людмила Лемп.

Следующий слет молодых специалистов «Газпром нефти» пройдет в Ноябрьске.

Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

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