5 книг об... IT от Романа Анненкова

25 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В новой рубрике «5 книг о...» разговариваем с экспертами о том, что бы они посоветовали почитать всем, кто интересуется самыми разными темами — кулинарией, урбанистикой, бизнесом, устройством человека, антропологией — и так далее, и так далее.

В пилотном выпуске — пять книг об ИT для всех, которые рекомендует Роман Анненков, менеджер проектов группы компаний «Центр финансовых технологий».

Роман Анненков Менеджер проектов группы компаний «Центр финансовых технологий» и один из ведущих менторов профориентационного проекта «IT-старт»

Роберт Мартин, «Идеальный программист. Как стать профессионалом разработки ПО»

Первая книжка, которую я хочу категорически порекомендовать всем, независимо от того, знает человек об ИT или нет, хочет переквалифицироваться в ИT или нет, это «Идеальный программист. Как стать профессионалом разработки ПО» Роберта Мартина. В России она издана в 2011 году, но радикально за прошедшее время ничего не поменялось. Самые революционные изменения в ИT-отрасли с точки зрения культуры производства случились в конце 1990-х и начале 2000-х. Если даже просто посмотреть на содержание книги, то там есть такие разделы как «Первое правило: не навреди», и здесь опять проводится параллель с медициной. Книга начинается с объяснений: зачем разработчик нужен, какую пользу он может и должен приносить обществу. А есть же огромное количество других специалистов — тестировщики, различные аналитики, проектные и продуктовые менеджеры. Когда мы говорим «программист», мы имеем в виду одну из специализаций. Но это все равно, что приравнять всех врачей к терапевтам. Нельзя сказать, что все ИT-шники — это программисты. И, тем не менее, даже если вы хотите быть не программистом, а тестировщиком, то именно эту книжку можно и стоит читать.

Книги, о которых я рассказываю, объединяет самый главный здравый посыл всей ИT-шной индустрии. Любой вменяемый специалист понимает, что людям нужны не программные продукты как таковые — им нужно решить свои задачи. Им важен не условный «алиэкспресс» как магазин, а возможность заказать подарок дорогому человеку. Одно из ключевых понятий для разработчиков продукта — это поставка бизнес-ценностей, то есть, обеспечение каких-то дополнительных жизненных выгод, которые без него были бы или не достижимы, или достижимы с большим трудом. Человек не рождается с этими идеями, это часть воспитания. «Идеальный программист» как раз воспитывает такое отношение. В ней говорится о культуре производства. Производство программного обеспечения очень похоже на строительство, с той поправкой, что здесь продукт не настолько ощутим вещественно. Есть проектирование, аналитическая работа, ресурсы, которые тратятся на задачу — в первую очередь это человеко-часы. Потом продукт надо протестировать, убедиться, что людям хорошо живется в том, что построили.

Такие сходства — одна из причин, почему идеи ИT легко переносятся на другие сферы, где есть идея производства чего-либо. Важные момент — как говорить «да» и «нет», если вы не в состоянии выполнить эту работу, как сосредотачиваться на решении творческих задач. Например, надо ли работать ночью, стоит ли параллельно слушать музыку или включить в наушниках «белый шум»?

Особенность ИT и в том, что в ней много именно творческой работы, которая сильно зависит от твоего настроения. В дурном, наверное, можно неплохо копать яму, а искать инженерные решения очень затруднительно. Кстати, поэтому отрасль не жалеет сил и денег для обеспечения хорошего настроения своих сотрудников. Это абсолютно прагматический подход. Первое слово, которое ассоциируется у меня с ИT — это социализм. Мы живем в ИT прекрасной жизнью, где тебе хорошо работать — и у тебя все будет. Субъективное состояние «мне хорошо» становится объективной ценностью. Если человеку плохо, он хуже производит продукт, и работа, которую он мог бы сделать за полчаса, делается за два дня. Для нашей отрасли внутреннее состояние — это не отвлеченные рассуждения, а вопрос реальных практик и подходов, как его обеспечить. Есть такие вещи, как творческий кризис, как выгорание, которое надо переживать.

В этой книжке много рассказов про взаимодействия с заказчиком. Как принимать задачу в работу, как сделать именно то, чего от тебя хотели. Есть конкретные методы, подходы к программированию. Это уже более технические моменты. Они для человека, только знакомящегося с этой отраслью не так важны. А людям, кто рассматривает себя или близких как кандидатов на эту профессию, это отличная отправная точка, чтобы разобраться, какие из бесчисленных онлайн-курсов либо вузовских программ реально подойдут для их прокачки как специалистов. Книжечка погрузит в терминологию. Конечно, есть в ней и про контроль качества. По компьютерным играм часто заметно, что они выходят в полусыром состоянии. Пользователи сами мало того, что покупают игру, они еще помогают ее дорабатывать и возвращают обратную связь производителю программного обеспечения. Это говорит о том, что тестирование — сложная и объемная часть работы. В сфере медицинского программного обеспечения это может быть вопросом жизни и смерти. Финансовые компании, в одной из которых я работаю, занимается вопросами производства программных продуктов, связанных с банковским обслуживанием, с картами лояльности. Если это будет неправильно работать, то деньги уйдут на другие счета.

Про проведение встреч, про то, как не быть мерзким и не отравлять существование своим коллегам, если ты чем-то недоволен, про зарядку, про отдых, про то, как себя поддерживать в ресурсном состоянии в книжке тоже написано. Об этом рассказывают не абстрактные инфоцыгане, а человек, много лет работающий программистом, разработчиком, руководителем.

Чем эта книга особенно важна, почему я начал с нее? Установка на рост и профессиональный, и личностный — неотъемлемая часть нашей отрасли. Коммуникативные способности, морально-этические качества — они важны для профпригодного специалиста. Без умения общаться с людьми человек просто не сделает карьеры.

Карл Вигерс и Джой Битти, «Разработка требований к программному обеспечению»

Вторая книга — Карл Вигерс и Джой Битти, «Разработка требований к программному обеспечению» — совсем узкопрофессиональная, казалось бы. Она написана для бизнес-аналитиков. Это такие специальные люди, которые переводят с человеческого на программистский, понимают, чего хочет заказчик, какую выгоду он рассчитывает получить и могут эти требования формализовать и представить в таком виде, с которым уже сумеет работать команда разработчиков.

Если посмотреть чуть шире, то мы всю жизнь только и делаем, что ставим кому-то задачи и берем их от кого-то в работу. Универсальность и полезность этой книжки в том, что независимо от профессии она поможет лучше ставить задачи и не брать в работу сырые «хотелки».

В частности, она показывает различие между потребностью, требованием и техническим решением. Вот пример из книги: если ты идешь в столовую и говоришь женщине на раздаче «Тетя, я хочу есть и пить», то она не знает, что делать, хотя ты говоришь о своих потребностях. А если сказать, «Мне котлетку и супчик» — это уже потребность через требования. И когда «тетя» уточняет, можно ли гарнир с котлеткой положить в одну тарелку, то это уже техническое решение, каким образом требование удовлетворить.

Читать эту книжку целиком необязательно. Она сложная, это как давать людям в качестве вечернего чтива Джойса или Канта. Я ее с долей иронического садизма рекомендую — она состоит из огромного количества жизненных ситуаций. Автор рассказывает, как принимаются заказы и переводятся в производство. Всегда много энергии затрачивается на понимание того, как мыслят другие люди. А это то, что делает аналитик.

С этой книгой тяжело — приходится следить за несколькими историями, надо в каждую погрузиться, представить себя на месте участников. Это, конечно, требует серьезных интеллектуальных и эмоциональных затрат. Я бы дал ей подзаголовок «А вот еще был случай…», в ней много подобных иллюстраций. В структуру издания вдаваться не хочу. Там много технических подробностей. Все книжки, про которые я говорю, за исключением одной, необязательно читать целиком. Выберите ту главу, которая вам нужна, и прочитайте только ее. И не мучайтесь, если понимаете не все слова. Подобные книжки можно читать с любого места, они как справочники. Да, хронология есть, но следить за развитием сюжета нет нужды.

Алан Купер, Роберт Рейман, Дэвид Кронин, «Алан Купер об интерфейсе. Основы проектирования взаимодействия»

Эта книжка — моя любимая. Она о том, как сделать программу не только эффективной, но и приятной, предупредительной. Представьте, что программу можно было бы сопоставить с человеком. Бывают люди грубые, невнимательные, а есть вежливые и симпатичные, но не держащие обещания. Есть суровые типы, которые не сильно разговорчивы, но не подведут. Программы тоже ведут себя по-разному. Купер так не пишет, но хочу рассказать про его книжку таким образом. Представьте себе: есть некий дворецкий, он, когда нужен, готов помочь, а в других случаях его как бы и нет. Есть такое выражение: хороший программный интерфейс — он как обувь. Если он удобный, ты его просто не замечаешь. То есть, вся эта книжка, которая переиздается уже много раз, она про то, как делать программный продукт более эффективным, когда он не просто отвечает на вопросы пользователя. Например, если в магазине нет нужного вам продукта, то хороший продавец не нахамит, а позаботится о вас, подскажет другие варианты. Интерфейс — словно добрый, отзывчивый друг, помогающий, даже если ты не просил. Взаимодействие с любым магазином заканчивается не когда оплачен товар, а когда вы его получили и применили как планировали, и ваш опыт пользования остался позитивным. И если покупателю сообщается трек-номер и можно отследить движение товара, то покупателю будет комфортнее. Именно поэтому есть специалисты по пользовательским интерфейсам и пользовательскому опыту. Это отдельная профессия, но в целом очень круто, если хотя бы в малой степени любой разработчик понимал такие вещи. Мы осознаем, что программные продукты всегда могут быть еще удобнее. Это наполняет нас оптимизмом. Значит, нет предела развитию. Качество жизни — прекрасное понятие, мы многое в него вкладываем. Это не количество денег, далеко не только. Это эмоциональная сфера. Одно дело — тревожность, неудовольствие, а другое — пообщаться с приятным человеком, он еще и деловой при этом, понимает, что ты волнуешься за товар. Да, это в некотором смысле суррогат — общение человека с машиной. Но если мы живем в обществе, где нам это добавляет качества жизни, то пускай оно доставляет приятные эмоции и настоящее удобство.

Есть в книжке подтемы, связанные с эргономикой. У человека есть, знаете ли, туловище с определенными параметрами, оно устает, ему неудобно тыкать в кнопку диаметром 3 мм. Интерфейс связан с нашими физиологическими и психологическими особенностями, важно их учитывать. Мне такая тема близка, поскольку похожа и на журналистику, и на менеджмент. Ты — коммуникатор, помогаешь другим в чем-то разобраться, посредник между информацией, сознанием и миром. Я необъективно оцениваю эту книгу, но это чрезвычайно интересное чтиво. Если хочется прочитать одну книжку про то, как добиться крутого взаимодействия с пользователями, то можно выбрать только эту и чувствовать себя образованным человеком.

Кен Швабер и Джефф Сазерланд, «Руководство по Scrum»

Четвертая книжечка коротенькая. Scrum — это метод организации производства, он предусматривает довольно быструю работу команд разработки, быстрый выпуск готового продукта, сбор обратной связи от заказчика от пользователя и быстрый выпуск улучшенной версии. Такая методика организации работы определяется технологией scrum, придуманной в конце 1990-х годов. Это бесплатная PDF на сайте, в ней всего 17 страниц. Я, опять же, не без иронии это руководство советую. Вы его будете читать, скорее всего, как китайскую грамоту. Его можно воспринимать как словарь терминов, и это полезное чтение. Это четкое и конкретное описание процесса производства по этой методике. И это один из самых популярных методов в мире. Все профессиональные разработчики про этот подход знают. В руководстве есть важные термины, которые постоянно используют в своей работе айтишники, они помогут понимать их «птичий» язык. Узнать его — хороший способ пересилить себя, свое недоумение.

Если кто-то играет в настольные игры, то впечатления от чтения руководства можно сравнить с тем же чувством ошарашенности, когда ты открываешь новую коробку, и там правил на 15 страниц. Сначала ничего непонятно. Мы осознаем, что, если просто прочитать инструкцию от настолки, то это не сделает из тебя прекрасного игрока. Но это самый короткий способ ввести самую важную терминологию и самый распространенный производственный процесс у айтишников.

Джейк Кнаппа, «Спринт: Как разработать и протестировать новый продукт всего за пять дней»

«Спринт: Как разработать и протестировать новый продукт всего за пять дней» Джейка Кнаппа представляет собой популярный в ИT-литературе жанр — производственный роман. Здесь, правда, не очень много про любовь, больше про несовершенство мира, страдания и поиск глубоких смыслов, что очень по-русски.

Здесь про отношения, обиды, преодоление человеческих сложностей и непонимания. Производственный роман прекрасен тем, что позволяет увидеть чей-то опыт. В нем есть взаимоотношения, сложности, вопросы, которые каждый решает по-своему. Эта книжка про то, как некая команда решила сделать прототип робота-дворецкого для отеля за пять рабочих дней. Книжку написали в 2016 году, еще до ковида. Во время пандемии задумка внезапно оказалась очень востребованной. Это иллюстрация четвертой книжечки, как подход Scrum может работать в экстремальном варианте. Не знаю, понятен ли пафос и крутизна ситуации, когда за пять дней удается сделать работающий прототип. Не должно такое существовать в нашей Вселенной, а люди смогли! И показывают, что это не случайность. Здесь про взаимопонимание с клиентами, про то, на что потратить время, которого мало. А у нас у всех же мало времени, мы живем не по 300 лет. Как на ограниченных ресурсах делать много и хорошо — именно об этом в целом книжечка. И еще про то, как на этом пути остаться людьми и не разругаться с окружающими. И о том, какой должна быть полноценная команда, чтоб решать такую задачу — в ней нужен и финансист, и маркетолог, и дизайнер, и специалист по логистике. Это помимо команды разработчиков, которые, казалось бы, просто делают программный продукт. Есть и рекомендации, как проводить мозговой штурм, как запускать идею. В конечном счете можно говорить про огромную экономическую выгоду от того, что люди начинают владеть технологией. Она такова, что любая производственная гипотеза подготовлена, и есть способ за очень короткий период создать более-менее эффективный прототип. В данном случае речь о программном обеспечении, потому что просто так заставить робота ездить на колесах по коридору — тоже задача не простая, но история немного про другое. Она про то, как он должен себя вести и работать.

Мне кажется, эта книжка может примирить потребителей высоких технологий с тем, что они все еще не такие высокие, как их описывают в фантастических фильмах. Если блокбастер, сделанный за миллионы, предлагает фантастическую теорию, наше потребительское мышление сразу говорит: сделайте мне так же. То, что мы пока не дожили до таких возможностей, или что показанное в фильме вообще невозможно сделать по законам физики, об этом человек не задумывается. Подобные производственные романы — они как раз помогают понять реальные возможности ИT-индустрии.

Удивительно, но я исследовал вопрос и не нашел на русском языке ни одной книжки для заказчика программного обеспечения, который вынужден платить деньги за разработку и внедрение высоких технологий, но ничего в них не понимает. Он не собирается сам становиться профессионалом в ИT, но контролировать свои инвестиции хочет. Мы с товарищем неспешно пишем такую книжку уже два года, хочется закрыть эту брешь. Айтишники очень заботятся о повышении своей квалификации, об умении общаться, и для них написаны десятки хороших книг на эту тему. А для заказчиков книжек на понятном для них языке я не видел. Есть задача объяснить, как эффективно размещать заказы и получать то, что хочешь.

Текст: Мария Симонова

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