Без пыли и боли: как цифровая стоматология облегчает жизнь врачам и пациентам

25 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Софья Золтухина

Благодаря цифровым технологиям современная стоматология продвинулась далеко вперед. Лечить зубы уже не так больно и страшно, как это было еще совсем недавно.

3D-сканеры позволяют точно диагностировать проблему, специальное программное обеспечение — создавать цифровые модели зубов для каждого пациента, а стоматологические фрезерные станки — изготавливать изделия в соответствии с его индивидуальными потребностями.

Подробнее о том, как этот процесс выглядит на практике, рассказали врач стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед и преподаватель кафедры стоматологии в СибГМУ Олег Ярков и зубной техник Александр Заблоцкий.

30 кадров в секунду

Фото: Софья Золотухина

Внутриротовой сканер, программное обеспечение для обработки полученной 3D-модели и фрезерный станок составляют основу фрезерного центра — комплекса, широко применяемого в современной стоматологии.

Сканирование челюсти пациента — первое, с чего начинается процесс лечения:

— Его цель — получить виртуальную модель челюсти, которую можно продемонстрировать человеку, и использовать для изготовления коронок, протезов или виниров, — рассказывает Олег Ярков. — Этот инновационный метод позволяет уйти от традиционных способов снятия оттисков. Никакой «пыли» и дискомфорта для пациентов.

Фото: Софья Золотухина

Внутриротовой сканер имеет встроенную детализированную камеру, которая делает около 30 кадров в секунду. Полученную модель челюсти можно в деталях рассмотреть на экране. По словам Олега Яркова, сканер значительно упрощает работу стоматолога, поскольку позволяет наглядно и подробно показать и рассказать о существующих проблемах. А еще пациентов очень «цепляет», когда они могут покрутить на экране модель собственной челюсти.

— Одна из востребованных технологий, доступная благодаря внутриротовому сканеру, — цифровой дизайн улыбки. То есть еще до начала работы пациент может посмотреть, каким будет итоговый результат, — отмечает врач-стоматолог. — Разумеется, для работы с подобными устройствами специалистам необходимо пройти дополнительное обучение.

Из зубного техника в программисты

Фото: Софья Золотухина

Что происходит после того, как сканирование завершено? Полученный файл отправляется зубному технику, который работает уже непосредственно над созданием индивидуальной конструкции.

— Я открываю скан, просматриваю внимательно, какая модель челюсти получилась, все ли точно. А затем загружаю файл в программу, которая позволяет создавать виртуальные модели зубов для конкретного пациента, — рассказывает зубной техник Александр Заблоцкий. — Подбираю требуемый материал, выравниваю по прикусу, и, если нужно, увеличиваю или уменьшаю будущий «зуб».

Фото: Софья Золотухина

При этом программа сразу показывает специалисту, какие неточности необходимо устранить:

— Например, что-то отмечено красным цветом, — значит, с таким зубом пациенту будет неудобно закрывать рот; синий показывает, что модель слишком сильно соприкасается с остальными зубами, — рассказывает техник. — Иногда я могу не создавать самостоятельную модель, а «скопировать» уже существующий зуб куда требуется, конечно, если он подходит идеально.

После заключительной проверки работа с будущей конструкцией продолжается уже в другой программе. Сначала техник выбирает диск определенного материала: металл, пластмасса или цирконий. Затем определяет, какая именно конструкция нужна: колпачок, анатомическая коронка, мостовидный протез или что-то другое. Готовая работа загружается в программу по расчету и выстраивается на выбранном материале так, чтобы не срезалось ничего лишнего. Наконец, финальная стадия процесса — фрезерный станок.

Индивидуально и безопасно

Фото: Софья Золотухина

С помощью фрезерного станка создаются максимально точные индивидуальные стоматологические изделия. Станок вырезает нужную конструкцию из материала, заранее подобранном зубным техником.

По завершению процесса специалист с помощью микроскопа просматривает заготовку, подравнивает, если это необходимо. Затем готовой работе придают требуемый цвет, и уже в окончательном виде она попадает к врачу, которой и примеряет ее пациенту.

Цифровая стоматология позволяет добиться лучших результатов лечения, при это сам процесс становится все более комфортным и для специалистов, и для пациентов. Но не все врачи сегодня доверяют «цифре», поскольку считают, что она еще недостаточно совершенна, отмечает Олег Ярков.

— Думаю, это вопрос времени. Максимум пять лет — и цифровая стоматология сделает огромный шаг вперед. Технологии развиваются все быстрее, и если раньше 3D-принтер печатал только пластмассовые изделия, то сейчас существуют принтеры для печати металлом. Хочется отметить, что в Томске на сегодняшний день достаточно высокий уровень стоматологии, — говорит специалист. — В чем-то современные технологии заменяют нас, но пока без врача-стоматолога все же никуда. Можно полностью автоматизировать процесс, но все равно требуется живое участие специалиста. В дальнейшем врач может стать оператором системы, чтобы направлять ее и оценивать итог. Главное — результат. Специалистам становится проще работать, а пациентам уже не так «страшно и больно» лечить зубы, как это было раньше.

Текст, фото: Софья Золотухина

Материал подготовлен в рамках студенческой практики учащихся факультета журналистики ТГУ

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