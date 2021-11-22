Чистая работа: «Томскнефть» завершила очередной сезон рекультивации земель

22 ноября 2021 / Партнерский материал / Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Экологическая ответственность для любого современного предприятия — не громкие слова, а необходимость. Особенно если речь идет о представителях нефтегазовой отрасли.

Так, природоохранная деятельность АО «Томскнефть» ВНК, главного нефтедобывающего предприятия Томской области, неизменно реализуется одновременно по нескольким направлениям. Это предупреждение аварий, капитальный ремонт трубопроводов, и применение беспилотников для контроля за ситуацией на отдаленных участках добычи и, конечно, очистка и восстановление загрязненных участков земель.

Накануне «Томскнефть» завершила очередной сезон рекультивации. Что это за мероприятие, и как оно помогает окружающей среде — рассказываем в нашем материале.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Рекультивация — это целый комплекс мер, главная цель которого — восстановление почвы, плодородие которой снизилось в результате негативного воздействия нефтепродуктов. В «Томскнефти» подобные работы проводятся ежегодно и показывают хорошие результаты: количество загрязненных земель на территории деятельности Общества постоянно сокращаются.

В нынешнем 2021-м рекультивация прошла на территориях, расположенных в Александровском и Каргасокском районах Томской области, а также в Нижневартовском районе ХМАО-Югры.

— Работы в этом году проводит подрядчик, с которым Общество работает уже давно — это стрежевской филиал «РН-транспорт». Договор с компанией заключен на два года — 2021 — 2022-й. Работы, запланированные на этот год, уже завершены, — Сергей Двуреченский, главный специалист отдела производственного экологического контроля Управления по охране окружающей среды «Томскнефти».

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Технология рекультивации уже несколько лет остается неизменной. Она состоит из двух этапов, каждый из которых проводится в определенное время года. Технический традиционно приходится на осень и зиму: в этот период с участков убирают сухостой, кустарниковую растительность. Также в плане обязательных работ — устройство подъездных путей к труднодоступным участкам, переездов через действующие трубопроводы и заторфовка загрязненных участков.

После того, как сходит снег и приходит тепло, наступает черед биологического этапа: на подготовленные участки вносят микробы-деструкторы, которые разлагают нефтяную эмульсию на компоненты. Затем в почву добавляют азотно-фосфорное удобрение — для более быстрого восстановления земельного покрова — и проводят фрезерование.

Завершает биологический этап посев многолетних трав. Таким образом, весь этот комплекс работ позволяет сократить сроки восстановления плодородного слоя почвы после негативного воздействия на нее нефтепродуков и высокоминерализованной жидкости.

Пандемия внесла свои корректировки в график оказания услуг и не позволило реализовать все задуманное, но не смотря на это подрядной организации удалось завершить биологический этап рекультивации загрязненных земель и рекультивировать более 35 гектаров земли. Не реализованные в летний период 2021-го планы по рекультивации загрязненных земель будут учтены при выполнении работ в предстоящем сезоне в 2022 году, — отмечает Сергей Двуреченский.





Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

В отношении нефтесодержащих отходов, с 2020 года Общество благополучно перешло с биологического метода утилизации на термический. В настоящее время утилизация нефтесодержащих отходов производится на Советском и Вахском месторождениях, силами подрядной организации по её же технологии, с применением специализированной установки по сжиганию отходов. После термической переработки отходов, технология предусматривает получение продукта утилизации нефтесодержащих отходов, так называемый «Минеральный остаток». Данный продукт, в соответствии техническим условиям, может быть использован в производстве на нужды Общества. Например, как материал засыпки карьеров, технической рекультивации выемок и амбаров, насыпи основания, обвалования и покрытия полигонов ТБО. Данная технология является инновационной, в настоящее время в РФ ничего лучше пока нет.

«Томскнефть» постоянно проводит мероприятия, направленные не только на снижение негативного воздействия на окружающую среду, но на повышение заинтересованности сотрудников в вопросах экологии. Так, в Обществе организован конкурс на звание лучшего структурного подразделения в области экологической безопасности. Специалисты и сотрудники «Томскнефти» регулярно принимают активное участие в различных экологических акциях, и сами их организуют. В этом году при содействии «Томскнефти» в Стрежевом прошла общегородская эко-акция «С миру по крышке», итогом которой стал экологический фестиваль «ЁLKA». Летом сотрудники присоединились к Международному дню очистки водоемов и очистили от мусора территорию причала на Оби. А в сентябре в Стрежевом для всех желающих состоялся экологический квест-субботник.

Текст: Анна Мацковская

Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

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