Быстрее, выше, молодежнее:

«Сибагро» подарила поселку Молодежный современную спортплощадку

29 октября 2021 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

Здесь каждый любитель активного образа жизни может выбрать то, что ему ближе: есть зона с турниками и тренажерами для воркаута, площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола, а еще — тенниса и бадминтона.

Совсем недавно на территории у спортшколы в Молодежном был пустырь. А теперь появилось большое открытое пространство для профессиональных занятий спортом.

Больше спорта!

Площадка в Молодежном объединила футбольную, баскетбольную и волейбольную зоны, а также для тенниса, бадминтона и воркаута. Стоимость инвестиций компании — свыше 13 млн рублей. Фото: Серафима Кузина

Второй этап строительства многофункциональной площадки для спорта и активного отдыха завершила компания «Сибагро». Такой подарок молодежненцам и жителям других сел Малиновского поселения компания сделала в рамках своего социального проекта.

— Для нашего поселка эта площадка очень важна. Все жители очень ждали, ребята постоянно спрашивали, «когда, когда же ее построят». Раньше мы играли только в зале, сейчас, думаю, составим расписание для тренировок на улице. И, конечно, теперь у нас есть, где проводить соревнования, — рассказывает Александр Тищенко, тренер по настольному теннису спорткомплекса «Юность». Он очень доволен тем, что теперь дети будут заниматься на свежем воздухе, да еще и в комфортных условиях.

Фото: Серафима Кузина

На территории площадки уложено безопасное покрытие из гранулированной резиновой крошки. Тренеры спортивных секций отмечают, что оно хорошо подходит для подвижных игр: вероятность получить серьезную травму при падении минимальна — покрытие упругое, водонепроницаемое и почти не скользкое.

Стать новым Леонелем Месси

Фото: Серафима Кузина

Юные футболисты уже успели опробовать новое поле: здесь прошел первый товарищеский матч между командами Молодежного и Малиновки. Ребята во время игры выкладывались на все сто, как настоящие профессионалы.

— Понравилось покрытие — на нем играть гораздо лучше, чем на травяном. Мяч совсем по-другому катиться. Вообще крутое получилось поле! Мы давно его ждали и дождались наконец-то! — говорит шестиклассник Назар Шакиров.

Назар, как и другие спортсмены, очень рад открытию площадки. Ведь раньше футболисты тренировались только в зале, а летом ходили пешком — это около пяти километров — в соседнюю Малиновку, где есть свое поле для мини-футбола.



— Но наше новое поле — гораздо лучше, у него и размеры профессиональные, — говорит Назар. Фото: Серафима Кузина

— Я начал играть в футбол с девяти лет и на первой тренировке мне выдали форму с номером 10. Это номер как у Леонеля Месси, футболиста с мировым именем! Также под десятым номером играл мой дед. И сейчас я тоже продолжаю играть и наша команда уже неоднократно побеждала. А теперь, уверен, у нас еще больше шансов удержать лидерство, — отмечает юный спортсмен.

— Круто, что дали нам возможность тренироваться, чтобы мы прогрессировали. Новое поле, новые возможности, новые победы! — согласен с Назаром его «коллега» Кирилл Жибортович.

И дети, и взрослые

Фото: Серафима Кузина

Спортом — не только футболом, но и настольным теннисом, карате, рукопашным боем, баскетболом и волейболом — в Молодежном занимаются более 80 ребятишек. Еще больше спортсменов — среди взрослого населения.

Кроме того, у средней школы Молодежного нет своего спортзала, поэтому новая территория будет активно осваиваться школьниками на уроках физкультуры. Таким образом, площадка объединит не только любителей спорта, у которых раньше просто не было места для занятий на свежем воздухе, но и всех поклонников здорового образа жизни — от мала до велика.

Фото: Серафима Кузина

— Не только ребятишки здесь с утра до вечера, но и взрослые. По вечерам даже бабушки приходят на тренажерах позаниматься, — улыбается директор спорткомплекса «Юность» Виктор Сафронов.

— Благодарим «Сибагро» за такой подарок жителям не только Молодежного, но и соседнего Рассвета, — говорит заместитель главы администрации Малиновсого сельского поселения Александр Дуквин. — Ведь это не просто площадка и мини-футбольное поле, это по сути многофункциональный спортивный комплекс, аналогов которому нет не только в Малиновском сельском поселении, но и, наверное, во всем Томском районе!

Большое будущее

Фото: Серафима Кузина

К слову, «Сибагро» не собирается останавливаться на достигнутом. В следующем году в планах установить беговую дорожку и завершить благоустройство — поставить лавочки, навигационные стенды, проложить прогулочные дорожки и зону парковки.

У площадки появится свое название и эмблема. В их разработке молодежненцы принимали непосредственное участие. Юные художники — воспитанники местной школы и детского сада — придумывали и рисовали логотип будущей спортплощадки и писали эссе о любимых видах спорта. Компания отметила всех творцов благодарностями и сладкими призами. А победители получили дипломы и подарки: ролики, футбольные мячи, рюкзаки, наборы для бадминтона и спортивные аксессуары.

Победители конкурса Фото: предоставлено «Сибагро»

Мария Голдовская Заместитель председателя правления компании «Сибагро» по коммуникациям Спорт и здоровый образ жизни — это часть корпоративных ценностей компании «Сибагро». Поэтому мы стремимся, чтобы и на территориях нашего присутствия у сельчан была возможность активно проводить время всей семьей. В Молодежном сегодня проживают 1, 5 тысячи человек, большая часть из них — это сотрудники наших предприятий — свинокомплекса и птицефабрики, а также их дети. Таким образом, компания вносит свой вклад в заботу об их здоровье, долголетии и хорошем настроении, ведь именно от него зависит качество жизни.

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