Взрослый может быть другом.

Проект «Наставник»: история Вадима и Дениса.

14 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Уже пять лет в Томской области реализуется проект «Наставник», организованный благотворительным фондом «Меркурия». Его главная задача — найти старшего друга, по-настоящему значимого взрослого для ребенка из детского дома.

Наставничество — история минимум на один год. Хотя многие наставники и подопечные вместе уже несколько лет, отмечают в фонде.

Вадим и Денис в проекте всего три месяца, но оба говорят, что эта дружба очень им помогает.

Станислав Сова Директор благотворительного фонда «Меркурия» Наставник — это не родитель, не воспитатель и не спонсор. Это другой тип общения: не про деньги, назидание или воспитание. Наставник — друг, который помогает ребенку заново научиться доверять взрослым. Это очень важно, ведь все дети из детского дома пережили травматический опыт потери родителей. Они воспринимают это как предательство со стороны всего мира и перестают доверять старшим. Наставник же помогает ребенку преодолеть это предубеждение, заново открыться взрослым и научиться с ними общаться. Также пример наставника становится ролевой моделью поведения для подростка и помогает его развитию. По сути, наставничество меняет судьбу ребенка. Хороший пример — Денис и его наставник Вадим. Денис — непростой подросток, в его прошлом были неприятные инциденты. К 16 годам у него, конечно, уже сформировался определенный багаж знаний, опыта и моделей поведения. Да, за пару-тройку месяцев общения с Вадимом не могло случиться чуда, парень бы не стал вдруг иным. Но положительные изменения определенно есть. Денис активно участвует в жизни детского дома и нашего фонда. Мы в него верим, даем ему возможность измениться и шанс показать себя с лучшей стороны. Несмотря на сложности, наставник очень включен в процесс и готов бороться за своего подопечного.

Надо выручать парня

Фото: Серафима Кузина

«Все началось с баннера», — рассказывает Вадим. По дороге в детскую спортивную школу, куда отвозил сына, он постоянно проезжал мимо плаката «Стань другом ребенку из детского дома».

— Мне стало интересно, что это за проект «Наставники», нашел информацию в интернете, ознакомился. А через какое-то время в социальных сетях увидел объявление о том, что требуется водитель — отвезти волонтеров в село Октябрьское, где находится детский дом. Был выходной день, делать особо было нечего, я решил откликнуться. Пока добирались до места, порасспрашивал сотрудников о наставничестве, — вспоминает Вадим.

Фото: Серафима Кузина

Через несколько недель состоялась вторая поездка. Тогда Вадима и пригласили пройти онлайн-обучение, узнать о проекте подробнее. И уже на второй встрече предложили стать наставником для одного из воспитанников детского дома, которому очень требовалась поддержка.

— Я откликнулся на предложение, сказал: «У меня, конечно, опыта нет, но если надо выручать парня, давайте выручать». Все произошло спонтанно, — рассказывает Вадим.

Денису, подопечному Вадима, 15. В детском доме он уже 6 лет по семейным обстоятельствам. Денис с детства занимается спортом. За девять лет он успел дойти до КМС по кикбоксингу, получить второй разряд по боксу и третий по борьбе. Еще он играет на гитаре, рисует и сочиняет стихи. Любит алгебру и физкультуру. Слушает разную музыку, хотя не уважает рок.

Фото: Серафима Кузина

— Мне хотелось нового общения, найти своего человека, с которым можно было бы поговорить о жизни порассуждать, — говорит Денис. — Начали общаться с Вадимом, мне он понравился. Считаю его своим хорошим другом.

На одной волне

Фото: Серафима Кузина

Вадим забирает Дениса из детского дома в выходной день с утра, вечером привозит его обратно. Наставник и подопечный вместе работают и отдыхают. Вадим живет в загородном доме, где всегда есть, чем заняться. А Денис с детства любит работать руками.

— Денис — хороший помощник. В этом плане он молодец, умеет обращаться с инструментом. Считаю, что для парня это серьезный плюс, — отмечает Вадим. — Прошу с чем-нибудь помочь, он всегда откликается. Так вместе работаем и общаемся.

Вадим и Денис ходят в кино, на экскурсии, летом ездили на реку купаться. Денис подружился с сыном Вадима и сам, в свою очередь, стал ему старшим другом:

— Сын у меня — парень балдежный, ему 10 лет. А я — строгий отец, со мной сильно не забалуешь. А теперь он Дениса достает (смеется). Сыну очень нравится с ним.

Фото: Серафима Кузина

Сложностей в общении не возникало, отмечает Вадим. Дело в том, что наставника и подопечного изначально подбирают по схожим психологическим параметрам: в первую очередь наставники проходят большой психологический тест, состоящий из 600 вопросов.

— Конечно, мы еще не так долго общаемся, наверное, пока «присматриваемся» друг к другу. Денис, возможно, сейчас ведет себя супер-идеально, а я ему не отец, чтобы за что-то его ругать, а старший друг. Но, мне кажется, мы с ним на одной волне, — говорит Вадим.

«Посмотрел на себя с другой стороны»

Фото: Серафима Кузина

Вадим и Денис общаются всего три месяца. Но уже за это время многое смогли дать друг другу.

До какого-то момента Денис хорошо учился, делал успехи в спорте и творчестве. Но потом связался с плохой компанией, начал прогуливать уроки, даже убегал из детского дома. Встреча с Вадимом помогла ему измениться.

— Я не хотел находиться в детском доме. Прожил пять лет и начал убегать, — рассказывает Денис. — Но как-то подумал: зачем я это делаю, в чем смысл? А потом мы познакомились с Вадимом, начали общаться. Я посмотрел на себя со стороны и понял, что пора меняться. Взялся за ум, начал понемногу наверстывать учебу, записался в волонтеры. Ко мне обращаются за помощью, если нужно как-то помочь с младшими в детском доме. Вообще стал более сдержанным, спокойным. Когда мне нужен совет, я обращаюсь к Вадиму, но все решения принимаю самостоятельно. В чем-то беру со своего наставника пример.

Фото: Серафима Кузина

Вадим, в свою очередь отмечает, что наставничество помогло ему найти друга:

— Рядом со мной появился хороший человек, настоящий друг. Если в его прошлом и были какие-то «косяки», для меня это не имеет значения.

Пока Денис еще шольник, но уже отучился на автослесаря. В будущем планирует освоить профессии токаря и сварщика. «И буду уезжать на вахты, работать». Рассказывает, что есть желание даже открыть свой собственный спортзал. Вадим же более сдержан в прогнозах:

— Пусть сначала доучиться, хорошо закончит школу. Все идет своим чередом, как получится, так получится.

Стать участниками проекта «Наставники» томского благотворительного фонда «Меркурия» могут подростки от 12 и взрослые от 24 лет. Все наставники проходят обязательное обучение, тренинги и проверки в интересах безопасности детей. В настоящее время в фонде «Меркурия» 110 наставников. Фонд работает с 11-ю детскими учреждениями в регионе. Так, наставники есть в Асине, в Бакчаре, в Колпашеве, селе Чердаты и Зырянском районе. Узнать больше о проекте можно на сайте благотворительного фонда «Меркурия».

Текст: Юлия Плеханова

Фото: Серафима Кузина

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