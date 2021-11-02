Взрослый может быть другом.

Проект «Наставник»: история Полины и Любы

2 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Съемка — июль 20201 года/Серафима Кузина

Проект «Наставник» томского благотворительного фонда «Меркурия» работает с 2016 года. Его главная задача — найти старшего друга, по-настоящему значимого взрослого для ребенка из детского дома.

«Наставник — тот самый взрослый, который помогает подросткам снова поверить в себя, поверить взрослым, через доверительное эмоциональное общение», — отмечают в фонде.

Каждая история дружбы взрослого и ребенка — уникальна. Наставник Полина и ее подопечная Люба вместе уже полгода, и за это время стали друг другу очень близки.

Евгения Куратова Психолог проекта «Наставник» фонда «Меркурия» Процесс подбора подопечного и наставника — широкая тема. Основной принцип, по которым создаются все пары, — общие интересы во времяпрепровождении. Именно этот подход зарекомендовал себя, как наиболее эффективный. В отличие от подбора по темпераменту, когда нет никакой гарантии, что похожие, или наоборот разные по типу личности смогут подружиться. А так как в самом начале общения у ребенка и взрослого нет общих тем, то выбор по принципу общности интересов поможет им комфортно проводить время вместе. Мы делаем упор на совместную деятельность, а все остальное называем «магией проекта». Так получается, что пары очень часто похожи внешне — это волшебство, и здесь у меня нет научного объяснения. Полина и Люба быстро нашли общий язык. Детский дом Любы находится в Чердатах. Дети оттуда в приоритете по наставничеству, потому что там очень сложная ситуация. Детский дом — далеко от города, в маленькой деревушке, где некуда сходить, негде погулять. У детей в селе — очень сильный дефицит общения. А Полина — очень ресурсный наставник, она действительно смогла выстроить отношения, несмотря на огромное расстояние, на сложности со связью из-за удаленности и специфики детского дома. В результате она оформила гостевой, забрала летом Любу к себе, и сейчас они продолжают поддерживать отношения даже на расстоянии.

Так они и познакомились

Съемка — июль 20201 года Фото: Серафима Кузина

С фондом «Меркурия» Полина вместе с мужем познакомились через органы опеки, куда они обратились с вопросом о возможности усыновления ребенка.

— Муж сразу записался в наставники, я пришла позже. Жутко боялась, считала, что это не мое, не понимала, откуда брать на это время. В общем, причин и отговорок находила массу, — рассказывает Полина. — Но все равно было интересно: наблюдала за тем, как муж общается со своим подопечным. Мальчика зовут Никита, в этом он году он уже выпустился из детского дома и поступил в техникум в Кожевниково. Однажды я все-таки решилась написать куратору, что тоже хочу быть наставником. И она нашла мне Любашу.

Любе тринадцать. Шесть лет она провела в приемной семье, потом написала отказ. Сейчас она живет в детском доме, который находится в поселке Чердаты. Как и все подростки, ходит в школу, общается со сверстниками. Полина говорит, что еще не видела такого сильного человека, как Люба.

— Я не понимаю, как она все это перенесла и до сих пор несет на своих плечах в 13 лет? Жить в детском доме — это не совсем не то же самое, что жить в семье. Если бы я была на ее месте, даже в осознанном возрасте, у меня бы сил не хватило. А она к этому относится философски, с улыбкой идет по жизни. Потрясающий человек, — признается Полина.

Хотят ли дети, чтобы у них был наставник, они решают сами. И так же выбирают, кто им ближе — мужчина или женщина и какого возраста. Люба долго не раздумывала.

— Меня спросили: «Нужен ли вам наставник? Он будет помогать вам в последующей жизни после детского дома», — рассказывает девочка. — А я понимаю, что понятия не имею, как сложится моя жизнь после выпуска. Мне нужно, чтобы мне хотя бы рассказали, что ждет меня, что будет потом. Плюс — это смена обстоятельств, необычное что-то. Мне стало интересно.

Полина отмечает — с Любой они подружились сразу:

— Когда мы только познакомились, обе хотели казаться лучше. А потом поняли, что у нас и так все хорошо, и расслабились. Всю дорогу до дома после первой встречи переписывались, смеялись. И после не было ни дня, чтобы мы не общались.

Старший друг

Фото: Серафима Кузина

Участники проекта «Наставник» — ребята старше 12 лет. Общение с опытными взрослыми нужно всем детям, независимо от их возраста, отмечает Полина:

— Дети постоянно общаются практически только с одними сверстниками, им не с кем поделиться своими мыслями, чувствами, потому что рядом нет взрослого понимающего человека. А хочется найти того, кто живет вне твоей среды, поделиться с ним своими переживаниями и успехами. Эти ребята несут на себе такую тяжесть, и относятся к этому, как к норме. Я смотрю на это и думаю, что мои проблемы, не сравнимы с тем, с чем приходится сталкиваться этим ребятам.

Этим летом Полина вместе с мужем взяли Любу к себе домой на месяц — проект «Наставник» предусматривает и такую возможность. Запрос на так называемой «гостевой режим» оформляется строго через органы опеки. Обычно ребенка берут на летние каникулы, но поскольку Полина с семьей готовились к переезду, они смогли побыть вместе с Любой недолго. Вместе с девочкой посещали все мероприятия, организованные фондом «Меркурия»: ходили в музеи, филармонию, на каток, даже ездили в парк «Околица».

— С Любой мы разговариваем практически обо всем. Но общение наставника и подопечного — совсем не то же самое, что общение родителя и ребенка. Здесь речь идет не о воспитании, а, скорее, о дружбе, поддержке. Я не читаю Любе нравоучений, просто объясняю, как вижу ситуацию со стороны и как бы на ее месте поступила я. Ведь я не ее родитель, я именно наставник, друг. Она сама строит свою жизнь, я могу только подсказать, куда стоит повернуть, — поясняет Полина.

Она признается, что появление Любы серьезно на нее повлияло:

— Я не могла подумать, что что у меня в доме появится такая весёлая девчонка, которая рассказывает мне про либеро в волейболе, показывает видео, что-то объясняет. Это здорово! За тот месяц, что Люба гостила в нашем доме, мы много говорили о ее будущем. В приоритете — актерское мастерство и психология. Люба очень хотела бы попробовать себя и в роли волонтера. Она — очень разносторонний человек, поэтому сейчас сложно сфокусировать внимание на чем-то одном. Человек растет, развивается, может что-то где-то щелкнуть: «Я же могу еще вот это, и вот это». Поэтому пока ищем точки соприкосновения.

Взглянуть на жизнь по-новому

Фото: Серафима Кузина

Полина и Люба вместе уже больше полугода. Недавно Полина с семьей переехали в Сочи, но общению наставника и подопечного это не мешает. Они поддерживают постоянный контакт — каждый день созваниваются, отправляют видео и голосовые сообщения. Дружба многое дала им обеим:

— Благодаря нашему общению я стала более открытой, — говорит Люба. — Начинаю понимать, как разговаривать с новыми людьми, что к каждому нужно искать свой подход. У меня стало больше друзей. И еще есть Полина — она взрослая, и ее опыт имеет большое значение. Это первый человек старше 30 лет, который оказался мне так близок.

Полина отмечает, что общение с Любой тоже помогает ей по-новому взглянуть на многие вещи:

— Мне нравится это состояние, в котором я сейчас нахожусь, что есть человек, который меня понимает. Я даже стала как будто моложе, вспомнила, что во мне живет ребенок. Люба мне показала, что в жизни есть не только белое и серое, но и множество разных оттенков. Считаю, что у каждого ребенка должен быть свой старший друг. Люба — лично мой человечек, а я — лично ее человечек.

Стать участниками проекта «Наставники» томского благотворительного фонда «Меркурия» могут подростки от 12 и взрослые от 24 лет. Все наставники проходят обязательное обучение, тренинги и проверки в интересах безопасности детей. В настоящее время в фонде «Меркурия» 110 наставников. Фонд работает с 11-ю детскими учреждениями в регионе. Так, наставники есть в Асине, в Бакчаре, в Колпашеве, селе Чердаты и Зырянском районе. Узнать больше о проекте можно на сайте благотворительного фонда «Меркурия».

Текст: Юлия Плеханова



Фото: Серафима Кузина

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