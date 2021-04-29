Как восстанавливали старейшее здание Риги

Томский Обзор / Фото: 29 апреля 2021 // Фото: facebook.com/kokariga

Деревянных зданий в Риге больше, чем в какой-либо другой европейской столице.

Полуусадьба по адресу Даугавгривас 28 — старейшее сохранившееся здание Риги. В 2004 году ее приобрела частная компания, но реконструкция была отложена. Вернулись к ней в 2016 году: разработали архитектурный план, нашли бригаду. Работы продолжались около трех лет.

Мастера, работавшие на доме, активно занимаются исторической реконструкцией, и очень серьезно подошли к проекту Даугавгривас 28.

«Все ребята очень рукастые не только в плане дерева, но и других аутентичных ремесел. У нас это чувство старины уже в крови, мы в него вжились очень сильно», — говорит один из мастеров Александр Редько.

Но прежде, чем начать работы, мастера занялись изучением истории усадьбы — она оказалась очень богатой.

История места

В Средние века территория, где сегодня расположено здание, входила в Рижский патримониальный округ, то есть это был административный округ города Риги. Земля не принадлежала ни ордену, ни епископу — там имели свои уделы богатые горожане. Поначалу здесь находились хозяйственные постройки, позднее они превратились в загородные имения, можно сказать, дачи.

Так здесь появилось имение члена городской ратуши, судьи Хагена. Называлось оно Хагенсхоф, то есть «двор Хагена». От этого имени получили название весь район Хагенсберг, гора Хагена, также латинизированная форма до сих пор сохраняется в современном названии этого района — Агенскалнс. За пределами центра Риги это один из самых характерных и интересных исторических кварталов города. В конце XVIII века большая часть Агенскалнса вошла в состав Риги, он стал популярным местом отдыха и постройки дач для состоятельных рижан.

Район Агенскалнс в наши дни Фото: Виктор Петровский/lv.sputniknews.ru

В народе имение называли Шёнзихт (нем. Schönsicht) — «прекрасный вид», потому что оно располагалось на возвышенности, откуда открывался красивый вид на Ригу и окрестности. При спуске в сторону реки был разбит ландшафтный парк, пруды, за ними начиналась аллея философов.

Имение несколько раз меняло хозяев и названиие — по фамилии владельцев. В XVIII веке оно принадлежало роду Беренсов, после часть имения отошла роду Шварцов.

Старая усадьба

Полуусадьба, которая сейчас находится по адресу Даугавгривас 28, была построена как раз, когда имением владели Беренсы. Предположительно, это случилось в 1730-е годы и поначалу здесь был возведен каретный сарай. Постройка представляла собой сруб с двумя несущими перегородками внутри, со стороны двора была галерея на столбах и полувальмовая крыша. В таком виде здание присутствует на рисунках начала XVIII века.

Постройку можно найти на карте Риги и окрестностей 1757 года, и на более поздних картах. Также есть изображения этого здания, датированные 1807 и 1824 гг.:

Рисунок 1807 года Фото: facebook.com/kokariga

В 1870-е годы каретный сарай был перестроен в жилое здание, при этом галерея была зашита, с помощью встроенных мезонинов была расширена жилая площадь — в советские времена здесь размещались 9 или 11 квартир.

Несмотря на древний возраст и историческую ценность здания, оно не имеет статуса архитектурного памятника. Выяснилось это, когда реконструкторы обратились в инспекцию по охране памятников. Так получилось, что на адрес Даугавгривас 28 было оформлено два здания, одно из которых было построено в 1870-е годы и выгорело изнутри. Более новая постройка представляла гораздо меньшую историческую ценность. Ее снесли в 2011 году, но из-за путаницы в документах теперь необходимо провести исследование и оформить ее, чтобы доказать, что здание было построено в начале XVIII века.

Также во время реконструкции мастера убедились, что сохранившееся здание не каркасник, как строили по американской моде во второй половине XIX века, а настоящий сруб из соснового бруса, тесанного еще топорами. Материал — знаменитая свои качеством и ценой рижская сосна, пользовавшаяся спросом в XVII–XVIII веках.

Дом на Даугавгривас 28 обрел новую жизнь благодаря частной компании, но и муниципалитет Риги активно поддерживает восстановление и сохранение старых зданий. Центр Koka Rīga проводит исследования, семинары для владельцев. Также возможно софинасирование работ. Любой владелец старинного здания может подать запрос и при его одобрении получить от города часть требуемой суммы. Пока же сохранение деревянной застройки — заслуга в первую очередь частных лиц. Эта инициатива особенно популярна последние 20 лет.

Новая жизнь

Реконструкция полуусадьбы проходила с 2016 по 2018 годы.

Восстановление началось с разработки архитектурного проекта, в процессе работы он дополнялся. Мастера ориентировались на планировку 1870-х годов, когда здание было перестроено в жилое. Реконструкция проходила по схеме близкой к реставрации. Несмотря на отсутствие статуса памятника архитектуры, новые владельцы выбрали сложный и «дорогой» путь — восстановление здания с максимальным сохранением всех оригинальных элементов.

Полуусадьба в 2009 году Фото: ambermarks.com

Древесина сохранилась неплохо, самой поврежденной была северная стена — на сырой стороне большая часть дерева сгнила и была в непригодном состоянии. Чтобы сохранить оригинальный фасад, мастера разобрали одну из несущих перегородок, и сделали «протезирование», заменив негодную древесину.

Северная стена заменена на 90%, западная — на 60%. С восточной стороны были расположены ворота, причем так, что изнутри осталось видно, где они располагались. Южную сторону требовалось восстановить всего на 5%, остальная часть дошла до наших дней в прекрасном состоянии.

Процесс реконструкции Фото: facebook.com/kokariga

В процессе работ был изменен и вид фасада. Изначально планировалось выделить галерею на южной стороне с большим количеством стекла и сделать жестяную крышу. Мастера предложили вернуть галерее прежний облик, а крышу выложить черепицей. На южной стороне был экспонирован оригинальный сруб, изнутри она была утеплена. Остальные стены утеплили и обшили досками по моде XIX века.

Полуусадьба в разные годы: 1 — 2015; 2 — 2017; 3 — 2020. Фото: manasvietas.blogspot.com

«Мы гордимся, что наши советы помогли. Этим проектом хочется гордиться, — отмечает один из мастеров.

Была проделана грандиозная работа, благодаря которой преобразилась не только полуусадьба, но и весь уголок Задвинья, где она расположена.

Весь процесс реконструкции Даугавгривас 28 с 2016 по 2018 годы — в одном видео:

Фото: Александр Редько/facebook.com/profile.php?id=100006366609524

Текст: Татьяна Орлова

Фото, видео: lv.sputniknews.ru, facebook.com/kokariga, facebook.com/profile.php?id=100006366609524, ambermarks.com, manasvietas.blogspot.com

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