География и театр: в томском краеведческом музее ставят AR-спектакль и цифруют коллекцию карт

29 января 2021 / Партнерский материал / Фото: Томский Обзор

В 2021 году Томский краеведческий музей благодаря грантовой поддержке фонда Михаила Прохорова сделает коллекцию карт доступнее для людей, а также представит спектакль в дополненной реальности, посвященный теме памяти.

Рассказываем о новых интересных проектах ТОКМ им. М.Б. Шатилова, которые мы увидим в этом году.

Тайный язык карт

На базе библиотеки музея осуществлено уже несколько проектов, поддержанных Фондом Прохорова, последний из которых — школа генеалогических семинаров Центра прикладной истории «Со-Действие». На занятиях всем желающим объясняли, как работать в архивах, искать информацию о своей семье, а по итогам выпустили путеводитель по генеалогическому поиску.

Новый проект называется «Раскроем карты, господа!», он познакомит с географическими картами и атласами из фондов музея.

— Проект предполагает оцифровку материалов нашего фонда и размещение их в свободном доступе, а также серию семинаров о географических картах как об источнике информации для изучения локальной и семейной истории. Мы научим всех желающих пользоваться картами, — объясняет Светлана Бубнова, заведующая библиотекой Томского областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова, руководитель проекта.

В картографической коллекции музея — 415 единиц хранения. Это географические карты и атласы XVII–XVIII столетий, в том числе карты Томской губернии, отдельных ее волостей, переселенческих участков. Среди главных раритетов — редкая лубочная карта XVII века, атлас Семена Ремезова, карта родников города. В коллекции есть карты, принадлежавшие исследователю Григорию Потанину, философу Густаву Шпету.

— Наша задача — оцифровать и выложить несколько сотен карт, причем с некоторыми будет возможно работать только после реставрации, — подчеркивает Татьяна Назаренко, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Томского областного краеведческого музея. — Такой масштабный проект без поддержки фонда воплотить в жизнь было бы проблематично.

Семинары для всех, кто хочет быть с географическими картами «на ты», уже проводятся. В первых трех приняла участие кандидат архитектурных наук, доцент ТГУ Ольга Воронина:

— Ольга Салаватовна Воронина — непревзойдённый мастер чтения карт и легенд по картам! — уверена Светлана Бубнова. — На семинарах она учила, как читать скрытую информацию, на что обращать внимание при работе в картами. Каждое занятие набрало по несколько сотен просмотров.

— Сотрудничество с Ольгой Салаватовной — настоящая находка для нашего проекта! Она все понимает даже о таких сложных источниках, как Ремезовская карта, которую люди обычно видят у нас в экспозиции и теряются. Карта перевернутая, у нее своя логика по масштабу. Я с восхищением смотрю на людей, которые разбираются в ней так же, как я в обычных картах, — говорит Татьяна Назаренко.

В музее отмечают, что сотрудничество с приглашенными специалистами, экспертами из вузов, — для музея в новинку, обычно ТОКМ обходился своими силами. Но это дало новое качество проекту.

Записи семинаров сохраняются на YouTube-канале музея, а также на сайте «Сибиряки вольные и невольные». Затем будет разработан методический раздел проекта на сайте музея, там соберут все материалы.

— Информация, связанная с картами, востребована. В музей обращаются не только профессиональные исследователи и научные сотрудники, но и краеведы-любители. Иногда им хочется узнать больше об истории определенного места, иногда — найти, куда исчезла деревня, где жили их бабушки-дедушки, — рассказывает Светлана Бубнова. — Частная история семьи, восстановление архитектурных проектов, влияние ландшафта на города и села — наш проект затрагивает глобальное поле вопросов.

— Нас нередко просят предоставить ту или иную карту для работы. Мы заинтересованы в том, чтобы источники не трепались, оставались в хорошем состоянии. Но карту нельзя просто поместить в витрину, — уточняет Татьяна Назаренко. — Появилась идея совместить в одном проекте два направления — и объясним, как работать с картой, и оцифруем, а затем презентуем публично нашу коллекцию на сайте музея.

Только картами в проекте ограничиваться не собираются. Им хотят увлечь тех, кто любит изучать родной край во время поездок по области, забираться в самые труднодоступные места. В будущем на сайте рассчитывают разместить также рассказы, основанные на живых впечатлениях и личном опыте путешественников.

— У нас был опыт, когда студент-музеолог Иван Плотников, я от проекта «Сибиряки вольные и невольные» и три сестры, которые родились и выросли в одной из исчезнувших деревень Томского района, отправились искать то место, — рассказывает Татьяна Назаренко. — Дорога оказалась заброшенной, мы вышли в селе Верхнее Сеченово, прошли пешком пять километров. Ходили там, где была деревня, сестры показывали на кустики крапивы и объясняли, где чей дом стоял, где было их жилье… Они плакали, вспоминая детство и юность. Это было сильное до дрожи впечатление! Мы разволновались — одно дело, когда ты просто видишь разбитую дорогу, а другое, когда тебе рассказывают, что тут происходило, когда была деревня. Мы надеемся, что подтянем к проекту старожилов, а также сможем разговорить туристов.

Реальное и виртуальное

В краеведческом музее Фото: Серафима Кузина



Еще один проект, получивший поддержку фонда Прохорова — это музейный кибертеатр «Семь на семь». Он объединяет музей, театр и современные цифровые технологии. Обращение к технологиям виртуальной реальности — то, что делает задумку близкой и привлекательной для молодых зрителей:

— Музейные фонды имеют смысл только тогда, когда они доступны широкому кругу лиц, — считает Святослав Перехожев, директор Томского краеведческого музея. — И мы ожидаем, что предоставленные нами материалы и знания вернутся к нам историями наших посетителей. Создать музей участия — наша задача и в этом проекте музей выступает в качестве собеседника. А посетитель не просто потребляет наш продукт — он высказывается на важные для него темы

— «Семь на семь» — это семь историй о семейной памяти. Она делает человека Человеком, — полагает Алена Шафер, автор и художник проекта, художник краеведческого музея. — Без семейной памяти мы не имеем корней, у нас нет исторического будущего, мы не знаем своего места в роду, мы подвержены влиянию извне, нам сложно идентифицировать себя в этом мире. Семейная память и фамильная ценность — взаимозависимые термины.

Дмитрий Гомзяков и Святослав Перехожев обсуждают проект Фото: ТОКМ им. М. Б. Шатилова

Привлекает тема памяти и Дмитрия Гомзякова, режиссера и артиста Томского ТЮЗа. Режиссировать семь историй для музейного проекта будет именно он:

— Тема памяти очень логично звучит в музее. Как она работает, зачем нужна, почему одни вещи мы забываем, а другие не можем, каким образом память может нас обманывать — хочется поразмышлять над этими вопросами в проекте, — поясняет Дмитрий Гомзяков. — Моя память мною тоже управляет, я уже не помню детали некоторых событий, не знаю, как все было на самом деле, какие из воспоминаний настоящие, а в каких я сам себя убеждаю.

Почему возникла цифра семь? Авторы проекта захотели создать историю, где на равных существуют и язык музея, и театр. Имело значение пространство: в музее рассчитывают создать мобильный сборно-разборный павильон-театр. Он предполагает, что в каждой истории семь главных героев — шесть зрителей и один актер. Зрители могут посмотреть все истории или ограничиться одной.

В команде проекта семь ключевых героев. За режиссуру и актеров отвечает Дмитрий Гомзяков, историями занимаются драматург Светлана Петрийчук и старший научный сотрудник музея Татьяна Назаренко; придумывает и рисует пространство художник Алёна Шафер, над видеографией работает Михаил Заиканов (российский художник, номинант на национальную театральную премию «Золотая Маска» 2020 года), создает для спектакля виртуальный мир IT-компания «Рубиус», соберет необыкновенное пространство для показа работы группа компаний «Инструмент», а главным куратором постановки станет краеведческий музей.

В музее работают с разными форматами донесения информации до зрителя, в том числе, онлайн-экскурсиями в прямом эфире Фото: Серафима Кузина

Светлана Петрийчук — известный автор, ее пьесы побеждали и попадали в шорт-листы главных российских драматургических фестивалей, звучали на «Любимовке», «Ремарке», «Первой читке». Однажды она уже приезжала в Томск, посещала читки своих текстов «Во всем виноват Вайнштейн» и «Финист — ясный сокол», участвовала в их обсуждении со зрителями в рамках совместного проекта Томского ТЮЗа и организации «ОткрытО». Светлана Петрийчук обычно работает с документальным материалом, не исключение и томский проект. Семь пьес для краеведческого музея она написала на основании реальных рассказов о прошлом, выложенных на сайте проекта «Сибиряки вольные и невольные». В этом архиве зафиксировано уже более 600 семейных историй.

— В одной из пьес Света берет документальную историю о том, что люди ели лебеду, спасаясь от голода, и соединяет ее с информацией, найденной в видеоблоге поклонников здорового питания, где даются рецепты полезных смузи из лебеды, — рассказывает Дмитрий Гомзяков. — Получается, что память говорит одно, а настоящее — другое.

Исчезающее поселение сибирских татар — калмаков в Юртах-Константиновых, рассказ о работе на лесоповале посаженной по доносу молодой директрисы детского дома, «прием» немцев, сосланных в Сибирь во время войны и другие сильные истории из прошлого станут основой для спектакля.

В этом кибер-театре будут задействованы мультимедийные технологии, видеопроекции, декорации, управляемые компьютерными программами. Зрителей собираются перенести в виртуальный мир.

Алена Шафер за работой Фото: Серафима Кузина

— Основная идея концепции нашей театральной постановки — объединение реального и виртуального миров с помощью технологии AR — Augmented reality (дополненная реальность), — объясняет Алена Шафер. — Возможности дополненной реальности позволят создать цифровые объекты и образы, которые будут выполнять роль декораций, реквизита и некоторых героев истории.

Перед показами каждому зрителю выдадут планшет с AR-приложением, через его камеру зритель увидит сцену и интегрированные в реальную среду цифровые объекты: виртуальные статические и анимированные 3D-модели, визуализацию пространства и/или ландшафта. Актер во время спектакля взаимодействует с объектами виртуальной реальности, декорации также создаются с помощью цифровых технологий. Увидеть все в едином пространстве можно будет только с помощью приложения. Зрители смогут выбирать, как им смотреть спектакль, насколько часто погружаться в виртуальную реальность. Можно не расставаться с AR-приложением, а можно иногда наблюдать за актером без виртуальных объектов.

Премьеру необычного проекта стоит ждать в мае.

Все крупные проекты Томского областного краеведческого музея можно увидеть в разделе сайта: tomskmuseum.ru/projects/

Текст: Мария Симонова

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