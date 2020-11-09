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Поднять 100 пудов: томские нефтяники провели онлайн-соревнование по гиревому спорту

Массовые мероприятия в формате онлайн за последние полгода стали уже привычными для всех, неважно, о какой сфере идет речь — культура, образование или спорт.

Так, спортивно-культурный комплекс «Нефтяник» города Стрежевого организовал открытое онлайн-соревнование по гиревому спорту «100 пудов». Оно проходило с 24 по 31 октября, принять участие мог любой работник АО «Томскнефть» ВНК и дочерних обществ.

Проводить спортивные мероприятия в непривычным формате нефтяники начали с июля. Пробным шаром стал онлайн-марафон «Роснефть бежит июль» для всех работников «Томскнефти» и дочерних обществ. Было предложено три варианта трассы — 5, 10 и 21 км. По итогу к онлайн-забегу присоединилось более 50 спортсменов различного уровня. Мероприятие прошло успешно, и работа с онлайн-форматом продолжилась.

Соревнования «Сто пудов» стали уже четвертыми по счету, организованными дистанционно.

— Нам хотелось сделать мероприятие для всех, кто хоть как-то причастен к спорту, — рассказывает Алексей Верещака, ведущий специалист по спортивной работе СКК ППО ОАО «Томскнефть» ВНК. — Долго думали с нашими гиревиками, как все организовать. Сама идея родилась буквально за несколько минут после того как придумали название для соревнований — «100 пудов». И уже от него отталкивались, в каком виде будем проводить состязания.

Соревнования были организованы таким образом, чтобы и место, и время проведения были удобными для всех участников, где бы они ни находились — на службе, межвахтовом отдыхе, или работали дистанционно. Были необходимы только снаряд и телефон. Каждый участник записывал себя на видео и присылал организаторам.

Медаль соревнований
Фото: АО «Томскнефть» ВНК

Что же требовалось от участников? Преодолеть в несколько подходов те самые 100 пудов, или 1600 кг, за максимально короткое время. Чтобы уравнять шансы, всех спортсменов разделили на две категории (больше и меньше 80 кг), подобрали вес снарядов — 16 и 24 кг, продумали упражнения.

— Мы сформировали комплекс упражнений таким образом, чтобы у профессиональных спортсменов не было преимущества перед любителями. — отмечает Алексей Верещака. — Все участники выполняли по три упражнения. Первый — рывок. Классический толчок мы заменили на просто жим, то есть участники просто выжимали рукой гирю вверх. И третьим добавили протяжку — это тоже классическое подготовительное упражнение, когда гиря берется снизу и выталкивается над головой. Кроме того, для каждой весовой категории было предусмотрено и определенное количество повторений. В итоге получился своего рода гиревой кроссфит.

Участники соревнований: 1 - Александр Карепин, 2 - Алексей Верещака, 3 - Александр Кузнецов
Фото: АО «Томскнефть» ВНК

Участие в соревнованиях «100 пудов» приняли работники «Томскнефти» из Томска, Стрежевого, вахтовых посёлков предприятия, все — с разным уровнем подготовки. Уже известны имена победителей в каждой группе. С весом в 24 кг в категории меньше 80 кг победителем стал Александр Карепин, мастер спорта международного класса, больше 80 кг — Сергей Муратов. С весом гири 16 кг в категории меньше 80 кг лучшим стал Алексей Верещака, больше 80 кг — Айдын Мехтиев.

Каждый участник соревнований получит памятный диплом, а победители и призеры будут награждены медалями. Церемония награждения также пройдет в онлайн-формате.

Текст: Анна Мацковская

Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

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