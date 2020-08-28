«Роснефть бежит июль». Как томские нефтяники провели первый корпоративный онлайн-забег

28 августа 2020 / Партнерский материал

Людям, привыкшим к активному образу жизни, период пандемии и вызванных ею ограничений давался тяжело. Как томские компании решали эту проблему и что придумали для своих сотрудников?

«Роснефть» предложила возможность отвлечься от переживаний и применить скопившуюся энергию с пользой для здоровья. Весь июль компания проводила первый корпоративный онлайн-забег. Поучаствовать в проекте «Роснефть бежит Июль» могли все работники АО «Томскнефть» ВНК и дочерних обществ.

Идея вдохновила сотрудников – выяснилось, что за пандемию увлечение спортом и тренировкам никуда не исчезло. Здоровый образ жизни привлекает в «Роснефти» многих. За июль к онлайн-забегу присоединилось более 50 спортсменов различного уровня, все вместе они подали данные с трекеров по 98 пройденным дистанциям.

На соревнованиях можно было выбрать три варианта трассы: длиною 5 км, 10 км и 21 км. Участники сами выбирали, какие расстояния они преодолеют. При желании можно было заявиться на все три дистанции, но проходить их нужно было отдельно.

Место, время и июльский день для старта каждый спортсмен определял сам. Участие в онлайн-забеге подтверждалось с помощью мобильного телефона или часов, оснащённых GPS-навигатором, и специального бегового приложения.

Денис Лавров и Татьяна Пожидаева Фото: Томскнефть ВНК

Проект «Роснефть бежит Июль» показал, кто в компании среди лидеров в беге. Один из главных фаворитов - Денис Лавров, ведущий геолог отдела интенсификации добычи. Как только тренировки на городском стадионе вновь стали возможными, он начал возвращать беговую форму. Первое время пробегал дистанцию пять километров, затем увеличил нагрузку.

Результат – три победы в возрастной категории до 35 лет. Причем самую большую дистанцию в 21 км Денис прошел с большим отрывом от конкурентов, опередив ближайшего онлайн-преследователя на 1 час 10 минут. В результате, его время стало лучшим не только в «Томскнефти», но и во всей «Роснефти».

Онлайн-турнир показался Денису хорошим стимулом для тренировок:

- Этих соревнований сначала не было в наших спортивных планах, но онлайн-забег дал возможность показать, к чему мы готовы, в какой мы форме. Участники сами тренировались, сами выбирали день, когда будут проходить дистанцию, накануне немного отдыхали. Получился полноценный соревновательный период. Во время забега все делал стандартно - разминка, беговые, потом включаешь трекер и бежишь. Фиксируешь свой результат и отправляешь его в компанию.

Забег, конечно, отличался от более привычных массовых соревнований «живьем»:

- Ощущения другие: в этом турнире на дистанции ты предоставлен сам себе, есть возможность спокойно пробежать заново, если недоволен результатом, на соревнованиях такого не бывает, - поясняет Денис Лавров. – Так что есть свои плюсы и минуты. С одной стороны, получаешь дополнительные шансы, возможность исправить ошибки. С другой - мне с моим опытом выступлений психологически тяжело преодолевать длинные дистанции одному. Когда бежишь 10, 21 км, то прибавляешь к кругу круг, устаешь (особенно если день жаркий), а заветный финиш еще далеко. Хотя, в любом случае ты ничем не обременен. Бежишь для своего удовольствия, здоровья.

Участвовать ли в продолжении проекта в августе, Денис пока думает. Формат у забега прежний, но атлет только вернулся из отпуска. Надо успеть войти в оптимальную форму. Пока не лег снег. Денис надеется побывать на массовом турнире. Если позволит насыщенная профессиональная жизнь, он съездит на соревнования, где удастся пробежать дистанцию с соперником плечо в плечо.

Некоторым формат одиночных забегов оказался более комфортен, чем обычные соревнования. В их числе - специалист сектора делопроизводства управления делами, трижды чемпионка Татьяна Пожидаева.

- Мальчики обычно любят бежать вместе, подтягивать друг друга. А мне наоборот удобнее одной, когда никто не мешает, - признается победительница июльского онлайн-забега.

Для Татьяны турнир стал отчасти дебютом: раньше она никогда не бегала на дальние дистанции.

- Максимум – кросс 5-6 км, а в онлайн-забеге прошла серьезные расстояния, 10 и 21 км! – говорит Татьяна. – Вряд ли буду на них специализироваться. Я все же больше спринтер, мне тяжело даются дальние дистанции. И повторяющийся пейзаж во время такого бега утомляет. 21 км – это я пробежала около 50 кругов. К концу такого полумарафона думала, скорее бы это все закончилось! Мысленно представляла, что бегу по лесу. Помогала переключиться музыка: слушаю ее во время бега. На длинных дистанциях я вела борьбу с собой, испытала свои силы, выносливость и победила, показала для себя неплохой по времени результат. Надеюсь, в августе повторю свой успех.

В возрастной категории старше 35 лет чемпионами онлайн-забега в июле стали технолог цеха эксплуатации и ремонта трубопроводов №2 Юрий Казаков (он быстрее всех прошел дистанции в 5, 10 и 21 км), оператор ООУ цеха подготовки и перекачки нефти №1 Татьяна Белова (выигравшая забеги на 5 и 10 км) и ведущий специалист отдела методологии и внутреннего контроля ООО «Аутсорсинг» Галина Тимофеева (ставшая лучшей на дистанции 21 км).

Отдельную спортивную вершину взял начальник отдела землепользования Александр Иванов. Он присоединился к самому массовому забегу России Golden Ring Ultra-Trail в Суздале. Спортсмены бежали по пересечённой местности, преодолевали подъемы, пробирались через болота и буреломы… Иванов в этих условиях прошел 109 километров за 11 часов 14 минут (все это время он постоянно находился на дистанции). К финишу атлет добрался 44-м из 552-х участников.

В августе онлайн-старты продолжились. «Роснефть» и «Томскнефть» снова на дистанциях - и снова стремятся к победам, над соперниками и над собой.

Текст: Мария Симонова

Фото: goldenultra.ru, unsplash.com

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