6 идей для пикника. Гид по вкусным вариантам

7 августа 2020 / Партнерский материал / Фото: Владимир Дударев

Лето и пикник неразделимы! И подготовка к вылазке на природу порой приносит столько же удовольствия, как и вкусный обед на свежем воздухе.

В нашем совместном с «Сибагро» гиде по мясному столу рассказываем, какие варианты меню можно быстро собрать из доступных сегодня продуктов от сибирского производителя.

На шампуре

Свежее охлажденное мясо от производителя позволяет сделать шашлык очень нежным Фото: Владимир Дударев

Король пикника, конечно, шашлык! Существует множество рецептов приготовления этих сочных кусочков поджаренного на огне мяса. И если вы предпочитаете мариновать шашлык самостоятельно, можно купить готовые части свиной туши. Сейчас компания выпускает как раз идеально подходящие для этого упаковки весом в 1 килограмм.

Вот так выглядит кусок шейки от «Сибагро» Фото: Владимир Дударев

Отличный шашлык, как известно, получается из шейки, хотя любители нежирного мяса могли бы с этим поспорить. Стоимость килограмма - 398 р. (цены на все продукты действительны на момент публикации, источник - сайт компании). Для любителей постного мяса есть другой вариант — охлажденный карбонад (328 руб.).

Карбонад - постный вариант, немного жира по краю куска Фото: Владимир Дударев

Кстати, по-французски карбонад — это и есть «мясо, зажаренное на углях», от латинского «carbo», то есть, уголь. Но применительно к свинине это постный кусок спинно-поясничного отруба.

Самый экономичный вариант - лопатка (311 руб.), при том, что само мясо подходит для шашлыка, и будет не сухим.

Лопатка - плоский кусок, который легко нарезать нужными «квадратами» Фото: Владимир Дударев

Белое сухое столовое вино - один из вариантов маринования Фото: Владимир Дударев

Шашлык

по-крымски как готовить: Мясо — 2 кг. Лук — 400 гр. Вино белое сухое — 700 мл. Перец молотый, соль Нарезать мясо крупными кусками, а лук толстыми кольцами. Поперчить, но не солить: это важно, чтобы мясо впитало в себя вино и стало сочным. Затем добавить вино и убрать мясо на пару часов. Солить только перед самой насадкой мяса на шампуры. Жарить как обычно.

Кабачки и баклажаны можно запекать на решетке Фото: Владимир Дударев

С чем есть: с печеными на углях кабачками или баклажанами, маринованным луком и острым соусом из зеленого перца.

В маринаде

Маринады могут быть разными - от самых простых вариантов вроде минералки или обычной воды до сложных смесей из разных соусов. Главное, чтобы то, что получится, оправдало ваши ожидания Фото: Владимир Дударев

Если времени на подготовку минимум, не хочется мучиться выбором или гадать, сколько положить соли, можно просто купить один из готовых вариантов от мясокомбината «Томский». В фирменной линейке сразу несколько видов шашлыка - «Классический», «Кавказский», «Деревенский», «Сливочный». Все упакованы в вакуум по 1 и 2 кг, и продаются как в замороженном, так и в охлажденном виде. Стоимость в доставке от «Сибагро» - 276 и 444 (со скидкой) рубля соответственно.

Лимон и лайм позволят буквально на ходу решить вопрос с маринадом Фото: Владимир Дударев

Чем хорошо промаринованное мясо? Быстро готовится, дольше не «пойдет» на жаре (в том числе, и из-за герметичной вакуумной упаковки). Главное - «совпасть» с тем набором специй, которые используются при мариновании. Но тут только пробовать.

Ставьте мангал поустойчивее и, если это «одноразовая» версия, следите, чтобы он не разошелся по швам Фото: Владимир Дударев

С чем есть: со свежими огурцами, листовой зеленью, вроде выращенной на свежем воздухе терпкой рукколы, базиликом и соусом из кинзы, лимона и мелко нарубленного репчатого лука.

Люля-кебаб

Чтобы люля не разваливались, фарш нужно как следует отбить - это позволит ему стать вязким и не соскользнуть с шампура Фото: Владимир Дударев

Недооцененный вариант мясного угощения для пикника, который редко готовят самостоятельно - и зря! Ведь хороший фарш - это сочно, быстро и очень вкусно. Вариант с бараниной хорош - но в наших краях на любителя. Поэтому можно выбрать более привычную свинину.

А дальше - накрутить его самим - в ассортименте мясокомбината есть свинина для поджарки (273 руб.) или окорок (313 руб.), или взять готовый охлажденный «Фарш домашний» (151 руб. за 400 граммов).

Фарш «Домашний» или мясо на фарш?:) Фото: Владимир Дударев

Добавить лук, специи и соль по вкусу. Вымешать мясную массу, отбить фарш и охладить. После чего из нее можно будет сформировать небольшие «котлетки» и аккуратно облепить ими шампур. Обычно люля делают на широких шампурах, но можно заменить их хорошими березовыми, с квадратным сечением - с таких ваш фарш не убежит раньше времени.

С чем есть: с лавашем, репчатым луком, мелко нарубленной зеленью, салатом из помидоров и гранатовым соусом.

На решетке

Котлета на косточке, стейк из карбонада и стейк из шейки - все три варианта продаются готовыми к жарке, то есть, порционно. Фото: Владимир Дударев

Решетка - отличный «ленивый» вариант. На ней можно приготовить порционные стейки из карбонада или шейки, а также свиную котлету на косточке. На фото выше как раз можно увидеть все три варианта.

Главное - выровнять мясо и овощи в решетке Фото: Владимир Дударев

Кроме того, на решетке удобно будет зажарить колбаски-гриль из разных сортов рубленого мяса с разумным добавлением специй. Их в ассортименте мясокомбината «Томского» тоже несколько разных видов: от свиных купат до куриных колбасок. А еще они отлично получаются не только на открытом огне, но и в духовке.

Мангал не должен быть завален углями до верху, должно быть расстояние между ними и решеткой или шампурами, иначе мясо будет гореть Фото: Владимир Дударев

Подходящий вариант для решетки - курица. Быстро прожаривается и любима большинством. Птицефабрика «Томская», входящая в холдинг «Сибагро», производит привычную линейку полуфабрикатов из курятины, но для нас особо интересны два их вида. Первый - это конечно же, филе. Белое мясо суховато, но достаточно универсально, а маринад позволит добавить ему сочности. Здесь можно поэкспериментировать, и сделать микс из чеснока, соевого соуса, рисового уксуса или лайма и рыбного или устричного соуса. Не бойтесь запаха рыбы - при жарке он уйдет, а пикантность останется.

Второй вариант - голень. Красное мясо обладает более интересным вкусом, чем грудка. Правда, придется удалить кости, но результат того стоит - мясо прожарится и не высохнет. А в качестве маринада для него подойдет любой острый соус или соус терияки.

Свиной карбонад, сок лайма и терияки тоже вполне хорошо «подружатся» Фото: Владимир Дударев

С чем есть: с печеными на решетке яблоками и цветной капустой, зеленым салатом.

Для детей

Название фото Фото: Владимир Дударев

С детьми на пикнике бывает непросто, потому что не всякая малышня понимает в мясе. То им слишком жирно, то луком пахнет… Зато вряд ли кто-то из детей откажется от удовольствия самостоятельно поджарить на огне и съесть ароматные сардельки или шпикачки.

Из продукции томского мясокомбината для этого хорошо подходят «Колобки с сыром» из свинины и курицы — они небольшие, забавно круглые и нравятся детям. Также хороши сардельки или шпикачки в белковой оболочке. Например, «Чешские», «Сочные» или «Москворецкие».

Но даже жареное мясо можно будет обернуть в подходящую «упаковку» - например, свежий лаваш. Его, как минимум, будет удобно есть:

Лаваш хорошо делится на порции - всегда можно сделать маленький вариаант для маленьких потребителей Фото: Владимир Дударев

С чем есть: с хрустящими свежими огурчиками, стеблями сельдерея и молодой картошкой, запеченной в углях.

Закуски

Пламя в мангале допустимо только во время растопки. При жарке мяса, угли должны только тлеть. Иначе мясо обугливается, а не запекается. Фото: Владимир Дударев

Кроме шашлыка и гриля, на пикнике, конечно же, приветствуются всевозможные закуски. Например, под пиво отлично идут мясные чипсы от томского мясокомбината. Своих поклонников имеет сало с васаби, которое можно просто намазать на кусочек бородинского хлеба и присыпать мелко нарезанным луком.

Ну и конечно, слегка обжаренный на открытом огне бекон, нанизанный кусочками на шампур или шпажку прямо вперемешку с кусочками хлеба, позволит не умереть с голоду, пока готовятся все вышеописанные удовольствия.

Не забудьте взять на пикник чистую воду - чтобы промыть овощи, либо помойте их загодя. Но воду все равно захватить стоит! Фото: Владимир Дударев

Фото: Владимир Дударев

Вкусного пикника!

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Владимир Дударев

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