Выход из коронакризиса. Какую поддержку окажет государство населению и бизнесу?

15 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

12 мая в России завершился период нерабочих дней, который продлился более 6 недель.

Продолжают работу органы государственной и муниципальной власти, аптеки, магазины продовольственных товаров, с 12 мая возобновили работу предприятия базовых отраслей, где нет непосредственного контакта с потребителями (строительство, сельское хозяйство, промышленность и т.д.) при соблюдении необходимых мер безопасности.

«Такой выход не может быть одномоментным. Нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом. Кроме того, выход или смягчение режимов ограничений должны проходить при строгом соблюдении всех условий, санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей», — сказал в своем обращении 11 мая 2020 года Президент РФ Владимир Путин.

Вынужденные меры по самоизоляции, которые уже назвали коронакризисом, ударили по некоторым категориям населения и отраслям экономики. Чтобы граждане и предприятия смогли с наименьшими потерями выйти из кризиса и вернуться к нормальной жизни, правительство России разработало ряд мер поддержки. Рассказываем о них подробно.

Семья и дети

Поддержку получат 27 миллионов российских детей Фото: Вячеслав Смирнов

Поддержка семей с детьми стала самой первой антикризисной мерой, принятой Президентом. Особое внимание к семьям сохраняется и сейчас, на стадии выхода из режима самоизоляции. В общей сложности поддержку получат 27 миллионов российских детей.

«В прямой поддержке государства сейчас нуждается значительно большее число семей с детьми. И созданные нами в последние годы благоприятные для развития экономики макроэкономические условия, оздоровление банковской, финансовой системы страны, и накопленные резервы позволяют нам принять дополнительные решения по поддержке людей», - отметил глава государства.

Все дети от 3 до 15 лет (включительно)

Такой меры поддержки еще никогда не было: родители и опекуны всех без исключения детей России от 3 до 16 лет могут получить по 10 тысяч рублей вне зависимости от уровня своего дохода. Для оформления выплаты не нужны никакие справки: достаточно заполнить форму на портале Госуслуг. Нужно указать только данные паспорта или свидетельства о рождении ребенка и номер счета, на который придет выплата.

Все дети младше 3 лет

Для детей младше трех лет меры поддержки были введены ранее. Их родители или усыновители (на опекунов эта мера не распространяется) могут получить по 5000 рублей в месяц за апрель, май и июнь 2020 года на каждого малыша. Для этого необходимо подать заявление на портале Госуслуг.

Оформить выплаты можно до 1 октября этого года. В Томской области по Указу Президента смогут получить выплаты около 150 тысяч семей с детьми

Вышеназванные выплаты не исключают, а дополняют ранее введенные меры поддержки, подчеркнул Президент.

Дети от 3 до 7 лет (включительно) из малообеспеченных семей

Малоимущие семьи, чей доход на одного человека не превышает величину прожиточного минимума (сейчас в Томской области это 11 694 рублей), могут оформить ежемесячное пособие. Оно составит половину суммы прожиточного минимума в месяц, в нашем регионе это 6 088,5 рублей.

Документов не надо, достаточно только подать заявление. Узнать подробно о том, как это сделать, можно на сайте Департамента социальной защиты населения Томской области.

Дети из семей, где родители потеряли работу

Те жители Томской области, кто потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, получат пособие по безработице в размере 12 130 рублей. Также им полагается дополнительная выплата на каждого ребенка в 3 тысячи рублей. Выплаты будут начисляться в течение трех месяцев – с 1 апреля по 30 июня.

«Сейчас, если семья лишается привычного дохода, то ей приходится очень непросто. Тем более если кто-то из родителей, а ещё хуже оба, временно остались без работы. Такое тоже бывает, к сожалению», – отметил Президент.

Также, в два раза – с 3375 рублей до 6751 рубля – увеличен размер пособия по уходу за ребёнком, и автоматически продлены на полгода все выплаты, срок которых истекает с 1 апреля до 1 октября.

Поддержка бизнеса

Предприятия общественного питания в Томской области стараются сохранить свой бизнес в формате доставки и работы навынос Фото: Владимир Дудрев

Из-за мер по самоизоляции пострадали отдельные отрасли экономики. Например, предприятия общественного питания, организации досуга и развлечений, бытовые услуги и так далее — полный перечень можно посмотреть на портале «Мой бизнес».



«Предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их затем плавно, в течение года, как, собственно говоря, на одной из встреч с бизнесом представители оного меня и просили. Но только простого переноса фискальных платежей на будущие периоды сегодня тоже явно недостаточно», — заявил Владимир Путин.

Выяснить, какие региональные меры вам доступны, а также оформить их можно на Цифровой платформе Томской области.

Отсрочки по платежам

Если деятельность предприятия находится в перечне пострадавших отраслей экономики, оно имеет право на поддержку государства. Это отсрочка арендных платежей до конца 2020 года за помещения, находящиеся в государственной собственности; отсрочка по оплате коммунальных услуг, мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства пострадавших отраслей продлены сроки представления деклараций и сроки уплаты налогов и взносов. Санкции за это применяться не будут.

Для микропредприятий также предусмотрена отсрочка от четырёх до шести месяцев по уплате страховых взносов.

Налоговые льготы

Основные налоговые выплаты (за исключением НДС) и страховые взносы за апрель, май и июнь 2020 года отменены. В перечень расходов, учитываемых при налогообложении, включены затраты на борьбу с распространением коронавируса. Президент объявил о налоговом вычете для индивидуальных и семейных предприятий в отношении страховых взносов в размере одного МРОТ.

Проверить свое право на получение отсрочки и рассрочки по кредитам, а также на получение субсидии можно на портале ФНС России по Томской области.

Пострадавшие отрасли экономики имеют право на налоговые льготы и льготные займы Фото: Данил Шостак

Льготные займы

Предприниматели могут оформить льготные кредиты и займы под низкий процент с упрощенной процедурой получения и гибким графиком погашения. Финансовые средства могут быть направлены на выплату заработной платы, оплату арендных платежей, налогов и страховых взносов, рефинансирование, а также приобретение оборудования и недвижимости.

Заявку на получение такого займа можно оформить на сайте Фонда микрофинансирования Томской области.

Чтобы большее количество предприятий могло получить льготные займы, в Томской области будут докапитализованы «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск» и "Микрокредитная компания Фонд поддержки малого предпринимательства городского округа Стрежевой".

Максим Костарев Президент Томской Торгово-промышленной палаты Сейчас все меры, которые принимаются государством, востребованы. Достаточно хорошо развита инфраструктура, которая позволяет выдавать субсидии, оформлять и компенсировать льготы, выдавать кредиты на льготных условиях. Есть и центр оказания услуг «Мой бизнес», и Торгово-промышленная палата, и подразделение налоговой, которое курирует поддержку бизнеса. Это все можно отслеживать, адекватно, правильно и корректно адресно направлять. Но, к сожалению, есть ряд серьезных ограничений по включению предприятий в перечень пострадавших. По сути, это единственный на сегодняшний день камень преткновения — каким образом то или иное предприятие можно причислить к пострадавшим или не пострадавшим. Например, есть у нас крупнейшая франчайзинговая сеть по продаже мороженого, более 1700 точек у них по всей России. И это микропредприятия, которые имеют точки в торговых центрах, ларьки на улицах и так далее. Сейчас их оборот упал до 90%. В большинстве своем такие микропредприятия зарегистрированы по двум видам деятельности: первый — это «деятельность по общественному питанию» (ОКВЭД 56.10), второй — это «розничная продажа мороженного путем его формирования при и по заказу потребителя» (ОКВЭД серии 46 и 47). Первый вид деятельности входит в перечень пострадавших и имеет право на льготы и поддержку, а второй — нет. И поменять они ничего в этой ситуации не могут.Сейчас произошло осознание и ряд мер идут с поправкой. В том числе могут быть учтены и дополнительные виды деятельности, прописанные в регистрационных документах. Но возникает сложность с определением — какой объем деятельности предприятие ведет по этому дополнительному виду. Сеть торгово-промышленных палат с марта формулирует комментарии по мерам поддержки, предлагает свои идеи – на уровне правительства РФ и регионов. И мы отстаиваем позицию о критерии под названием «Падение выручки по отношению к предыдущему периоду прошлого года». То есть, если у компании в апреле этого года выручка была на 50% меньше, чем годом ранее, то считаем, что предприятие серьезно пострадало и ему надо помогать.

Самозанятые - еще одна категория граждан, которые получат поддержку Фото: Данил Шостак

Возврат налогов самозанятым

Самозанятым гражданам, которые официально получили этот статус, вернут все выплаченные ими в 2019 году налоги. Кроме того, они получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.

«Эти люди поверили государству, поверили его гарантиям работать защищённо и цивилизованно. В этой связи считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить», — объяснил эту меру Президент России.

Подробно федеральные и региональные меры поддержки предпринимателей описаны на портале «Мой бизнес».

Поддержка работодателей

Государство заботится об ответственных работодателях, предусмотрев для них дополнительные меры поддержки Фото: Данил Шостак

Во время кризиса особенно страдают те предприниматели, которые сохраняют рабочие места и заботятся о своих сотрудниках, выплачивая официальную зарплату. Но государство также заботится об ответственных работодателях, предусмотрев для них дополнительные меры поддержки. Так, предприятия из перечня пострадавших отраслей могут получить льготный кредит под 2% на выплату заработной платы своим сотрудникам со сроком выплаты до апреля 2021 года. Если предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, вся сумма кредита и процентной ставки будут полностью погашены государством. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80% – половина суммы.

«Мы поддерживали и будем поддерживать бизнес, но в первую очередь помогать тем, кто думает о своих коллективах. Повторю еще раз, смысл государственной поддержки в том, чтобы стимулировать бизнес сохранять рабочие места и заработную плату сотрудников», — сказал в своем обращении Владимир Путин.

Ранее были введены зарплатные кредиты под 0% для предприятий пострадавших отраслей и прямая безвозмездная помощь в размере одного МРОТ на сотрудника.

«При всей свободе манёвра для предприятий и организаций поручаю Правительству обеспечить контроль за соблюдением ключевого принципа: предприятия должны направлять полученные по кредиту ресурсы в первую очередь на обеспечение выплат заработных плат. Должны быть исключены, полностью исключены и разного рода махинации вроде создания фиктивных, так называемых «бумажных» рабочих мест или рабочих мест с зарплатами ниже МРОТ. Прошу за этим строго следить», — предупредил Президент.

Ольга Лапшина Директор Фонда развития бизнеса Целевыми являются не только предприятия из пострадавших отраслей: в список для получения данной меры поддержки включены также социально ориентированные НКО. Такой кредит можно будет взять не только на выплату зарплаты, но и, например, на рефинансирование ранее взятого беспроцентного кредита. Я считаю, что эта новая мера будет сильно востребована. Действительно, бизнесу важно иметь возможность получить безвозвратные деньги здесь и сейчас, когда нет четкого понимания, как будет ситуация в экономике развиваться дальше. С другой стороны, государство может обеспечить таким образом занятость населения, не допустить безработицы, снижения доходов и уровня жизни людей. Мера объявлена несколько дней назад и программа начнет действовать 1 июня 2020 года. Поэтому на текущий момент порядок предоставления этих денежных средств в разработке и до конца непонятно, какие требования будут предъявлены, какая документация потребуется, какие банки будут участвовать. Я думаю, что схема будет примерно та же, что и у ранее введенной программы по беспроцентным кредитам на зарплаты. Время показало, что сначала и для банков, и предпринимателей это было ново, возможно, были какие-то шероховатости, определенные вопросы в порядке выдачи. Но прошло меньше месяца, как система нормализовалась и сейчас достаточно легко и просто получить такой кредит. Одна из важнейших задач, которую перед нами ставит Президент — простота и доступность мер поддержки.

Предприятия из перечня пострадавших отраслей могут получить льготный кредит под 2% на выплату заработной платы со сроком выплаты до апреля 2021 года Фото: Вероника Белецкая

Поддержка медицинских и социальных работников

Палата стационара для приема больных коронавирусной инфекцией в Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В связи с пандемией на передовой оказались врачи, младший медицинский персонал и работники социальных служб. Государство заботится об их безопасности, формируя меры дополнительной поддержки.

Доплаты медицинским работникам

Томская область получила 118 млн рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, работающим с коронавирусом. Их размер установлен в процентах от среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 9 месяцев 2019 года в зависимости от категории персонала (от 20% до 80%). Дополнительную стимулирующую выплату получат работники стационаров, где проводится лечение коронавируса, и работники скорой помощи. Размер этой выплаты составит от 25 тысяч рублей до 80 тысяч рублей в зависимости от категории работников. Выплаты уже производятся, всего их получат более 350 медработников.

Президент потребовал в полной мере довести до медицинских работников ранее выделенные из федерального бюджета деньги на доплаты и предупредил, что лично будет контролировать ситуацию с выплатами в каждом регионе.

«Сегодня мы обязаны помочь медицинским работникам, обеспечить их всем необходимым и тем более не трепать им нервы, не отнимать их драгоценное время на излишнюю отчётность и лишние проверки. Прошу Правительство принять на этот счёт все исчерпывающие решения», — сказал он в своем обращении.

Томская область получила 118 млн рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, работающим с коронавирусом Фото: Анна Потехина

Доплаты сотрудникам социальных учреждений

С 15 апреля по 15 июня врачи социально-реабилитационных центров будут получать 40 тысяч рублей за двухнедельную смену, а непосредственно контактирующие с COVID-больными – по 60 тысяч. Социальные и психологические работники, средний и административный персонал – по 25 и 35 тысяч соответственно (большая сумма – при непосредственном контакте), младший персонал – по 15 и 20 тысяч рублей, технический персонал – по 10 и 15 тысяч.

«Повышенную нагрузку, риски несут и сотрудники социальных учреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца с 15 апреля по 15 июля. Сразу оговорюсь, что полагающиеся выплаты за уже прошедший апрель люди также обязательно получат», – отметил в обращении Президент.

Первые дни режима самоизоляции в Томске Фото: Владимир Дударев

Как подчеркнул Президент, режим самоизоляции оправдал себя – благодаря своевременно введённым ограничениям Россия избежала резкого всплеска эпидемии и сумела подготовить мощности здравоохранения в каждом регионе:

«Эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии. За счёт этого мы получили ресурс времени, который использовали, прежде всего, для того, чтобы существенно повысить готовность всей системы здравоохранения на случай обострения эпидемиологической ситуации».

Президент называет главный результат самоизоляции – «сохранены многие тысячи жизней». Так, в миллионной Томской области с 18 марта по 15 мая зарегистрировано 329 случаев заболевания коронавирусом, 84 человека выздоровели, четверо умерли.

Маски томского пошива можно купить в магазинах города Фото: Вероника Белецкая

Сейчас регион начинает возвращаться к нормальной жизни. Одновременно с ослаблением ограничений с 18 мая в регионе вводится обязательный масочный режим, который с 12 мая носил рекомендательный характер. Как отметил в своем обращении глава региона Сергей Жвачкин, дальнейшее смягчение режима самоизоляции с открытием ранее закрытых учреждений и отраслей зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

Эти меры согласуются со словами Президента из обращения 11 мая: «Мы выбрали путь сбережения жизни и здоровья людей и вместе здесь уже многого добились, многое сделали и многое одолели. И от каждого из нас зависит, чтобы всё больше регионов России возвращались к нормальной, привычной жизни».

Текст: Петр Лавров

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