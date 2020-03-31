«30% русских – генетические родственники Пушкина». Владимир Волков о генетической генеалогии

31 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Кем были мои предки? Сегодня этот вопрос интересует все больше людей. Архивы далеко не всегда могут ответить на него, но многое можно выяснить с помощью генетического теста.

Эксперт в генетической генеалогии Владимир Волков рассказал «Томскому Обзору», как проводятся такие тесты и что позволяют узнать, а также из какой страны пришел Рюрик и почему Пушкин близок многим из нас не только по духу, но и генетически.

До «генетического Адама»

— Владимир, можно ли сказать, что в последние годы люди стремятся больше узнать о своих предках?

— Да, заметна такая тенденция. Люди все больше интересуются и генеалогией и своим генетическим происхождением. Цены в лабораториях несколько снизились, это сделало тесты доступнее. В первую очередь, генетические тесты привлекают тех, кто хочет больше узнать о происхождении своей семьи. Но иногда их делают для определения отцовства. Человек может провести тест анонимно.

Самое главное в аутосомных тестах — установление родства. Если было известно, что прабабушка, вроде бы, была из рода князей Гагариных, но документов нет, то можно найти достоверного представителя этого рода и сравнить два теста. Они покажут, родственники ли вы князьям Гагариным. Я руковожу Российским дворянским ДНК-проектом, многие тестируются и получают интересные результаты. Немало незнатных людей оказываются генетическими родственниками или даже потомками дворянских и княжеских родов.

Действует уже много лет большой проект по исследованию генетического происхождения Рюриковичей. Мы проверяли многих представителей этого рода и выяснили, что потомки Ярослава Мудрого принадлежат к одной генетической линии. Она распространена и встречается, кроме Рюриковичей, почти исключительно в Швеции. Из этого можно сделать выводы, что предки Рюрика проживали на территории Швеции, и сам Рюрик, вероятно, имел скандинавское происхождение.

Бывают случаи. когда фамилия редкая, например, Поломошные, Юргановы, Гуселетовы и т.д., и у одних людей есть родословная — хорошая, глубокая, даже у крестьян иногда доходит до времен Ивана Грозного, а то и дальше. Человек с такой же фамилией и не имеющий родословной может провериться и определить, является ли он представителем того же самого рода.

— Тест лучше делать, когда уже собраны данные о предках по архивам?

— Лучше делать все одновременно. Наиболее информативным является исследование Y-хромосомы, которая есть только у мужчин и передается только по мужской линии. С нее начинается исследование своего происхождения для большинства, так как традиционно фамилия передается по мужской линии. Генетика дает шанс узнать больше об этом. Установить происхождение со стороны матери тоже возможно, но для этого необходимо сделать генетический тест мужчинам — родственниками матери: дяде или двоюродному брату.

Достаточно точно удается узнать, где ваши предки проживали 400-500 лет назад. Если ваши генетические родственники — представители, в основном, одного этноса, то, скорее всего, ваши предки также к нему и принадлежали. Например, у меня по материнской линии генетические родственники почти все литовцы. Судя по степени родства, еще 300, а может и 200 лет назад мои предки проживали либо в Литве, либо на границе Литвы или Латвии.

Существует и другой вид тестов, аутосомный, определяющий происхождение по всем линиям, и мужской и женским., Он позволяет установить, где жили ближайшие предки и к каким этническим группам они могли принадлежать. К примеру, если среди генетических родственников много белорусов, скорее всего, часть предков 100 и более лет назад проживали на территории Белоруссии. Глубина такого теста — 4-5 поколений. А по мужской линии можно хоть до «генетического Адама» дойти — до первопредка всех современных людей, и проследить перемещения предков последовательно из Африки в Месопотамию и далее либо в Европу, либо в Китай и Сибирь. Например, предки большинства финнов, а также мои предки, около 10 тысяч лет назад проживали в Китае, а затем постепенно через Сибирь дошли до Финляндии.

— Как именно сделать генетический тест, какой материал для него нужно сдавать?

— Можно взять слюну, эпителий за щекой или кровь. Когда мы работаем в экспедициях, обычно берем кровь — она лучше сохраняется и меньше загрязнена бактериями.

— Где в Томске проводят такие исследования?

— В Томске есть институт генетики, один из ведущих генетических центров России и мира. Здесь ученые с мировым именем занимаются популяционной генетикой (изучают народы, как они между собой различаются), собирают образцы коренного населения Сибири: сибирских татар, селькупов, хантов, чулымцев и других народов, кто издавна проживал в Томской области и в Сибири. Кстати, для людей, принадлежащим к коренным сибирским этносам, исследование делают бесплатно.

— А насколько дорого обходятся подобные исследования, если речь не о коренных народах?

— Все зависит от точности анализа. Если человек хочет проверить все свои личные (приватные) мутации, которые есть у него и ближайших родственников, это обходится дороже. А можно определить те мутации, что уже открыты, иногда оказывается, что близкие родственники уже проверялись. На основе полученных результатов выясняем, где жили предки, сравниваем с ДНК древних жителей Сибири и других регионов, живших три, четыре, шесть тысяч лет назад.

Иногда находятся прямые потомки древних жителей Сибири и других мест (понять это помогают редко встречающиеся мутации). В целом, данных с каждым годом становится больше и больше. И с помощью генетики удается понять, где жили наши предки: в Сибири, в Забайкалье или в Финляндии, или в Польше.



— Сколько времени нужно ждать результатов исследований?

— По-разному, за 2-3 месяца можно сделать основные тесты.

Откуда пришли сибиряки?

— Как становятся специалистами по генетической генеалогии?

— Это слишком новое направление для специального образования, его нет даже на Западе. Генетической генеалогии учатся сами, методом проб. Как я работаю — беру родословные известных людей, тех же Рюриковичей или других родов с глубокой родословной, а затем анализируем степень совпадения генеалогических и генетических данных. Потом эта методика переносится на исследования происхождения людей, ничего не знающих о своих предках.

Это обычные научные подходы — в истории также делается. Строятся вероятностные модели, разные признаки подтверждают одно и то же. Тогда мы делаем выводы, что, вероятно, так оно и было, люди имеют определенное происхождение. Генетические данные дают весьма достоверные результаты, что выясняется при сравнении с данными документальной родословной. Чем больше база данных, тем точнее наши выводы.

Бывают сложные случаи, когда человек принадлежит к редкой генетической линии. Но для большинства жителей России можно достаточно точно определить, в каком именно регионе проживали его предки, из какой другой страны пришли, предположить, к каким этническим группам принадлежали.

— Где в России есть центры генетической генеалогии?

— Интернет очень помогает, можно жить в Казани или Томске, но общаться с коллегами интенсивно, помогать друг другу, обмениваться данными. Привязки к определенному городу нет. Многие специалисты начинали с того, что занимались своей родословной, и потом пришли к генетической генеалогии. В большинстве случаев они не биологи, не генетики. Полезнее оказываются знание математики, умение сделать правильную выборку, провести расчеты. Это ближе к программированию, чем к биологии. А методы интерпретации больше свойственны для исторических наук или для физической антропологии, нежели для биологии в целом.

— Если говорить про вас лично — из какой профессии вы перешли в генеалогическую генетику?

— Я историк по образованию, и почти всю сознательную жизнь занимаюсь генеалогией, составлением родословных. Примерно 15 лет назад я начал искать методику, позволяющую установить родство, если не хватает документов, непонятно происхождение, неясно, есть ли родственная связь между людьми.

Оказалось, такая система есть, и я начал заниматься генетикой и генетической генеалогией, вникать все глубже. В данное время мы работаем с генетиками - и московскими, и томскими. Проводим экспедиции, ездим, собираем образцы. Это дело и этнолога, и генеалога — надо правильно выбрать людей, имеющих местное коренное происхождение, тщательно проверить документы по родословной. Потом собираем образцы и обрабатываем в томской лаборатории, пишем научные статьи. У меня они с уклоном в историю, о связи генетики и исторических миграций.

— В Сибири всегда много переселенцев, здесь люди оказывались по разным причинам, часто не по доброй воле… Это можно как-то отследить на генетическом уровне? Есть ли гены, адаптировавшиеся к Сибири?

— Хороший вопрос, но генетическая генеалогия — это не медицинская генетика. Меня мало интересуют те наследственные признаки, которые отвечают за болезни, я работаю с теми сегментами генома, что отвечают за происхождение. Они есть у людей одной этнической группы, это мне интересно.

Конечно, мы в Сибири разные группы выделяем — коренное население, те, кто проживал здесь более 400 лет назад и не имеют отношения к переселенцам из Европейской части России. Есть определенные закономерности, полностью совпадающие с историей, с бумажной документальной генеалогией. Русские, потомки ранних переселенцев в Сибирь, по основным показателям ближе к уральским и северным русским. Центральные и южные русские отличаются от этих групп. Генетические данные позволяют установить, из какого региона пришли предки жителей Сибири - и старожилов и более поздних переселенцев. В Сибирь попадали поляки, белорусы, украинцы, и генетика подтверждает сведения о их происхождении.

Потомков татар среди русских немного

— Какие «наглядные» материалы люди получают после тестов?

— Карту миграции — где жили предки, в какое время, куда двигались. Можно создать схемы, показывающие, кто Ваши близкие и дальние генетические родственники. Среди них могут быть знаменитые и известные личности. Многим интересно узнать, что они родственники Пушкина, и не такие далекие. 30% русских в России имеют общего предка с Александром Сергеевичем Пушкиным. Просто Пушкины принадлежат к основной генетической линии, распространённой среди русских.

Кто-то оказывается потомками викингов, норвежцев. Восточнославянские племена, основная группа предков русских, на территорию России пришли из западных регионов. Между русскими, белорусами, украинцами мало различий. Потомков монголов почти не найдешь среди русских, и потомков татар не так уж много. Когда говорят, «поскреби русского, найдешь татарина», то это неверно, это не подтверждается генетикой. Хотя среди дворян много потомков выходцев из Золотой Орды. В целом заметно, что русские — достаточно однородный народ по сравнению с некоторыми другими этносами.

— Можно ли с помощью теста определить этническое происхождение?

— Мы можем определить, к какой группе принадлежали предки человека. Может, это были коми-пермяки, жившие на Урале, или потомки других финно-угров, живших на севере Европейской России, сменившие язык и ставшие русскими. Хотя по мужской линии представители одного народа различаются, но по другим генетическим показателям, аутосомам, они будут очень близки, а также близки к тем группам и народам, рядом с которыми проживают, с кем имеют похожий язык и с кем заключают браки.

Нас этнологи иногда обвиняют, что с помощью генетики мы стараемся установить национальность. Но это, конечно, невозможно. Мы можем лишь с определенной вероятностью выяснить, к каким этническим группам принадлежали Ваши предки. А таких предковых групп для каждого человека может быть несколько. И северные русские, и поволжские татары и поляки и литовцы и т.д.

Человек сам выбирает свою национальность. Он опирается на сведения о своих предках, но одно дело происхождение, а другое — язык, культура.

Текст: Мария Симонова

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