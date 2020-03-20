Еда. Рецензии.

Ужин в баре South spot

20 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Первый раз в магазин-бар South spot я попала по ошибке, разыскивая ресторан мексиканской кухни, расположенный в том же здании.

Тогда я заметила в меню несколько весьма неординарных блюд. Вскоре вернулась их попробовать.

Где: пр-т Ленина, 1, строение 3.

Интерьер: сдержанный. Есть небольшой второй этаж, там уютно, но тесновато. Расположиться вдвоем можно за столиками-бочками у входа. Тогда получается как-то отделиться от прочей публики, а из окна можно наблюдать за жизнью города. На подоконниках тоже можно сидеть, для удобства тут разбросаны подушки. В центре зала — барная стойка и столики для компаний побольше.

Меню: краткое и полное нестандартных предложений. Напитков больше, чем блюд. В разделе «Еда» (цены начинаются от 180 рублей) собраны и «Орешки в копченой карамели» и «Сэндвич с пастрами», и «Батат фри с соусом манго халапеньо», и «Копченый чизкейк», и «Курица в поп-корне». А вот что-то простое и знакомое найти вряд ли удастся. Отдельно, под названием «Спешл», собраны самые оригинальные из оригинальных предложений (от 180 рублей). Здесь «Растомленная свиная грудинка с соусом на бурбоне», «Джерки» и классика луизианской кухни — «Гамбо с беконом».

Среди напитков — большой выбор бурбона и виски (от 170 рублей), немного вина (от 1100 за бутылку, от 260 рублей за бокал), несколько классических коктейлей (от 220 рублей) и спецпредложения (270 рублей), сочетающие вино с бурбоном и сиропами. Также в заведении есть прекрасный большой холодильник, где представлено множество всевозможных вариантов пива и сидра. Цены радуют, к примеру, большой сидр Lubelski обойдется в 355 рублей, во многих других томских заведениях он стоит дороже.

Безалкогольные напитки в South spot тоже есть (от 90 рублей) — это традиционный кофе, чай, а также вода и газировка.

Еда: я выбрала гамбо с беконом, копченый чизкейк и коктейль «Дон Картезе».

Первым принесли напиток. Льда в «Дон Картезе» (270 рублей) добавили щедро. Подается без трубочки, поэтому пить не очень удобно. В основе коктейля — бурбон на апельсине, белое вино и розмариново-лавровый сироп. Апельсин чувствовался очень хорошо, сироп — заметно меньше. Сочетание бурбона и вина любопытное, крепким напиток не кажется.

Гамбо с беконом (240 рублей) заставил меня с опасением относиться к луизианской кухне. Несмотря на голод, я не осилила и половины блюда. Основной его компонент — рис, склеенный большими комками. Также в блюде была пара креветок (это лучшая его часть), острый томатный соус-бульон и немалое количество очень жирного бекона. В итоге получилось слишком жирно и странно — то безвкусно, поскольку рис был ничем не примечателен, то остро, за счет соуса-бульона. Все вкусы казались смешанными случайно, креветки и бекон совершенно не сочетались. В общем, никаких приятных впечатлений блюдо не оставило.

Дальше терять мне было уже нечего, и я заказала копченый чизкейк с шоколадным чили-соусом и джерками из бекона (190 рублей). Я заранее настроилась на странный вкус, и не ошиблась. По сути это обычный чизкейк, но заметно закопченный, с соответствующим запахом и привкусом, словно десерт только что спасли из пожара. Сверху посыпан очень соленым беконом. Шоколадного чили-соуса совсем немного, он добавлен, скорее, для красоты. Нестандартно, но, увы, не вкусно.

Счет: 700 рублей.

Итого: в South spot вполне уютно, хороший выбор напитков, приятные цены. И ребята здесь работают очень доброжелательные. Забежать сюда на часок поболтать и что-то выпить можно. Но в другой раз зайду, только предварительно подкрепившись, и вряд ли рискну попробовать очередное экспериментальное блюдо.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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